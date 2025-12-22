Pohovor se záškolákem, Filipu Turkovi by u prezidenta nepomohlo ani klečení na hrachu

A jakou roli v této politické přetahované hraje prezident? Zvláštní. Na jedné straně o svém „prověřování“ ministerských kandidátů tvrdí: „Rozhodně to nepovažovali za nějaké kádrování nebo přezkušování. Chtěl jsem se s nimi seznámit, znát jejich názory, možná jim sdělit nějakou svoji zkušenost.“ To vyznívá jako nezávazné setkání, ze kterého neplyne nic.
|
Turek prezidenta nepřesvědčil. Babiš chce s Pavlem řešit jeho osud na Tři krále
Na druhé straně již před audiencí prezident zopakoval, že jeho výhrady k Turkovi jsou zásadní. Prezident Turka rozhodně jmenovat nechce a schůzka na tom nic nezměnila. Turek tvrdil, že se před prezidentem obhajoval a leccos mu vysvětlil, ale prezidentovo stanovisko neprozradil. Ani nemusel.
Je to na Babišovi
Zatímco Andrej Babiš do dneška tvrdil, že je problém mezi prezidentem a Motoristy, prezident říká, že je to na Babišovi. A samozřejmě je. Kdyby premiér opravdu chtěl Turka protlačit na ministerstvo, navrhne jej, a pokud by jej prezident odmítl jmenovat, mohl by se s kompetenční žalobou obrátit na Ústavní soud. Jenže premiér nechce. Nechce se dostat do konfliktu s prezidentem, ani podávat na prezidenta žalobu.
|
Čekáme na kompeteční žalobu, nebo to Turek nakonec vzdá sám?
Nikde v Ústavě však není napsáno, že prezident prověřuje schopnosti kandidátů na ministry, ani odborné, natož morální. Žádná jednoznačná kritéria pro výkon ministerské funkce ani neexistují, ministr je politickou hlavou resortu. A když to přeženeme, musí umět pouze psát, respektive podepsat se, aby stvrzoval svá rozhodnutí, a bylo by dobré, aby v budově ministerstva trefil do své kanceláře.
K prezidentovu nekádrování lze poznamenat následující. Má-li ambici určovat, kdo může, či nemůže být ministrem, hlásí se automaticky k odpovědnosti za každou takovou vládu, kterou si neformálně proklepl. Ale kde jsou nějaké protiváhy na druhé straně? Ponese prezident nějakou odpovědnost, pokud vláda padne? Ani náhodou.
Problematická vláda i bez Turka
Zákonodárce nepočítal, že si prezident bude vybírat ministry, a pak za svůj výběr nebude nikomu odpovědný. Situace je dle naší konstituce jasná, vybere-li si premiér za ministra nekompetentního osla, nese za to odpovědnost premiér. A když mu nekompetentního osla vnutí prezident?
Nevíme, možná mu na Hrad přinese Milion chvilek pro demokracii 175 tisíc podpisů pod peticí, která bude tvrdit, že prezidentův kandidát (kandidáti) je (jsou) nejlepší na planetě. Ovšem to nemá žádnou ústavní relevanci. Nejčistší by opravdu bylo zeptat se Ústavního soudu. A pokud by se soudci chtěli prezidentovi revanšovat za to, že je do funkcí dosadil, a podpořili posilování poloprezidentského systému, je na politicích, aby zareagovali.
Daleko pravděpodobnější je ale dohoda mezi Motoristy a premiérem. Filip Turek totiž Andreji Babišovi rozhodně nestojí za roztržku s prezidentem, nehledě na to, že proti tomuto ministrovi by se nepochybně scházely demonstrace relativně pravidelně. Vláda bude i bez Turka problematická dost.