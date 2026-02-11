Tak ještě jednou: proč nemůže být Turek ve vládě? Někteří to stále ještě nepochopili

Vezměme to popořádku. Turek neustále opakoval, že nebyl nikdy odsouzen a neexistovala žádná ústavní překážka, která mu bránila nastoupit na ministerstvo.
Jenže to přece nestačí. Ministrem nemůže být každý netrestaný člověk, stejně jako nemůže být ředitelem firmy ČEZ. Být ministrem je vrcholná manažerská funkce, kdy řídíte stovky lidí a rozhodujete o miliardách korun, i když se někdy v Česku zdá, že kdokoli může být ministrem čehokoli. Ale není tomu tak.
Udělejme si nejprve malou exkurzi, proč někteří ministři museli svůj post opustit:
1/ Jiří Besser (STAN), ministr kultury, rok 2011. V povinném majetkovém přiznání neuvedl byt na Floridě (a to ani nebyla černá stavba jako Turkova zlegalizovaná moštárna). Podal demisi.
2/ Martin Kocourek (ODS), ministr průmyslu, rok 2011. „Odklonil“ peníze od manželky kvůli rozvodu, podal demisi.
3/ Roman Prymula (nestraník), rok 2020. Šel do hospody za covidu, kdy platil zákaz. Rezignoval.
U toho posledního případu se zastavím. Prymulovi se rezignovat nechtělo. Říkal, že má právní analýzu, že nepochybil, ale veřejnost prostě byla na tyhle věci tehdy velmi citlivá, zvlášť když on sám podobné zákazy zaváděl.
U Filipa Turka tu máme jeho zvláštní zálibu ve věcech, které souvisejí s nacismem, nekorektní humor, černou stavbu, rychlou jízdu a její podivné vysvětlování... Dalo by se pokračovat až k výpadu na Národní třídě 17. listopadu větou: „Abych ti nezahajloval do ksichtu.“
Ministr Macinka kolegu Turka hájil minulou středu ve Sněmovně, že jeho humor je jen „hraniční“. Jenže veřejnost je na věci související s nacismem pořád citlivá, stejně jako byla za covidu citlivá na Prymulu. Pořád to není jasné?
Podle mě, kdyby byl ministrem a tyhle věci vyšly najevo, byl by stejně tlak na jeho odstoupení, proto není divu, že prezident ani nechce, aby se ministrem stal.
Ať si to odpracuje?
Pokud někdo případ Turek bere jako čistě ústavní spor, tedy jestli má prezident právo odmítnout kandidáta, pak já jsem přesvědčen, že prezident toto právo má. Cynicky řečeno: má ho přesně kvůli případům, jako je Turek.
Ještě možná absurdnější byly věty, které létají éterem od koaličních politiků, tedy „že by měl dostat šanci si to odpracovat“. Proboha, ministerská funkce, to přece nejsou žádné veřejně prospěšné práce, kde by si měl někdo odpracovávat nějaké hříchy. To je prestižní post.
Ještě možná nehoráznější je argument Motoristů sobě, že jim Turek vyhrál volby a prezident by to měl respektovat. Tím ale přece žádný nárok na nic nevzniká. Jiří Paroubek také v roce 2010 vyhrál volby a premiérem se nestal. Odstoupil z funkce předsedy ČSSD ještě ten volební večer, když zjistil, že se proti němu domluvily ODS, TOP 09 a Věci veřejné.
A nakonec jeden zcela subjektivní pohled: Turek na mě působí nabubřele a arogantně. Takový by ministrem být neměl. Turek byl zvolen poslancem a v poslanecké lavici si může teď odpracovat všechno, co chce. Přeji mu, ať mu jde práce od ruky.