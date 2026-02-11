Tak ještě jednou: proč nemůže být Turek ve vládě? Někteří to stále ještě nepochopili

Jakub Pokorný
Glosa   11:00
Pan ministr zahraničí Petr Macinka ani pan poslanec Filip Turek to asi ještě nechápou, ale zbytek národa už nejspíš ano. Takže ještě jednou. Pan Turek byl na ministerský post od začátku nepřijatelný, prezident Petr Pavel měl pravdu. Asi je potřeba to připomínat, protože ještě v sobotu na TV Nova premiér Andrej Babiš řekl, že on by „dal Turkovi šanci“.
Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní službě. Na snímku Filip Turek (Motoristé sobě). (22. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje...
Filip Turek ve Sněmovně. (10. února 2026)
Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje...
Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje...
15 fotografií

Vezměme to popořádku. Turek neustále opakoval, že nebyl nikdy odsouzen a neexistovala žádná ústavní překážka, která mu bránila nastoupit na ministerstvo.

Jenže to přece nestačí. Ministrem nemůže být každý netrestaný člověk, stejně jako nemůže být ředitelem firmy ČEZ. Být ministrem je vrcholná manažerská funkce, kdy řídíte stovky lidí a rozhodujete o miliardách korun, i když se někdy v Česku zdá, že kdokoli může být ministrem čehokoli. Ale není tomu tak.

Má být Filip Turek ministrem?

celkem hlasů: 710

Udělejme si nejprve malou exkurzi, proč někteří ministři museli svůj post opustit:

1/ Jiří Besser (STAN), ministr kultury, rok 2011. V povinném majetkovém přiznání neuvedl byt na Floridě (a to ani nebyla černá stavba jako Turkova zlegalizovaná moštárna). Podal demisi.

2/ Martin Kocourek (ODS), ministr průmyslu, rok 2011. „Odklonil“ peníze od manželky kvůli rozvodu, podal demisi.

3/ Roman Prymula (nestraník), rok 2020. Šel do hospody za covidu, kdy platil zákaz. Rezignoval.

U toho posledního případu se zastavím. Prymulovi se rezignovat nechtělo. Říkal, že má právní analýzu, že nepochybil, ale veřejnost prostě byla na tyhle věci tehdy velmi citlivá, zvlášť když on sám podobné zákazy zaváděl.

U Filipa Turka tu máme jeho zvláštní zálibu ve věcech, které souvisejí s nacismem, nekorektní humor, černou stavbu, rychlou jízdu a její podivné vysvětlování... Dalo by se pokračovat až k výpadu na Národní třídě 17. listopadu větou: „Abych ti nezahajloval do ksichtu.“

Ministr Macinka kolegu Turka hájil minulou středu ve Sněmovně, že jeho humor je jen „hraniční“. Jenže veřejnost je na věci související s nacismem pořád citlivá, stejně jako byla za covidu citlivá na Prymulu. Pořád to není jasné?

Žaluji všechny okolo, tedy jsem českým politikem. Turek a Vystrčil se ocitli na jedné lodi

Podle mě, kdyby byl ministrem a tyhle věci vyšly najevo, byl by stejně tlak na jeho odstoupení, proto není divu, že prezident ani nechce, aby se ministrem stal.

Ať si to odpracuje?

Pokud někdo případ Turek bere jako čistě ústavní spor, tedy jestli má prezident právo odmítnout kandidáta, pak já jsem přesvědčen, že prezident toto právo má. Cynicky řečeno: má ho přesně kvůli případům, jako je Turek.

Ještě možná absurdnější byly věty, které létají éterem od koaličních politiků, tedy „že by měl dostat šanci si to odpracovat“. Proboha, ministerská funkce, to přece nejsou žádné veřejně prospěšné práce, kde by si měl někdo odpracovávat nějaké hříchy. To je prestižní post.

Ještě možná nehoráznější je argument Motoristů sobě, že jim Turek vyhrál volby a prezident by to měl respektovat. Tím ale přece žádný nárok na nic nevzniká. Jiří Paroubek také v roce 2010 vyhrál volby a premiérem se nestal. Odstoupil z funkce předsedy ČSSD ještě ten volební večer, když zjistil, že se proti němu domluvily ODS, TOP 09 a Věci veřejné.

A nakonec jeden zcela subjektivní pohled: Turek na mě působí nabubřele a arogantně. Takový by ministrem být neměl. Turek byl zvolen poslancem a v poslanecké lavici si může teď odpracovat všechno, co chce. Přeji mu, ať mu jde práce od ruky.

Vstoupit do diskuse (37 příspěvků)

Schillerová hájí rozpočet a schodek 310 miliard, podle opozice porušuje zákon

Ministryně financí Alena Schillerová při projednávání vládního návrhu zákona o...

Konec jaderné dohody? Neporušíme její limity, pokud tak neučiní USA, řekl Lavrov

Sergej Lavrov (20. ledna 2026)

Fiala oznámil další plány. Nebude kandidovat do Senátu ani na Hrad

Petr Fiala na kongresu ODS. (17. ledna 2026)

Ruský dron v Charkovské oblasti zabil válečného invalidu a tři batolata

Ruský dron udeřil na rodinný dům ve východoukrajinské Charkovské oblasti. (11....

Fotbalové přestupy ONLINE: Tottenham odvolal trenéra, Sparta má dalšího Ekvádorce

Jhoanner Chávez, nová posila sparťanských fotbalistů, v barvách RC Lens.

Glosa

Tak ještě jednou: proč nemůže být Turek ve vládě? Někteří to stále ještě nepochopili

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Kokain dali do dortů a poslali autobusem do Prahy. Policie chce obžalovat sedm lidí

ilustrační snímek

Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává součástí zákonů, rozhodl Ústavní soud

Ústavní soud

Trump mě zklamal. Dělá katastrofální chyby, ale má i úspěchy, říká Joch

Hostem pořadu Rozstřel je Roman Joch, publicista a politický komentátor.

Teleskop

Valentýnský Teleskop: Ostrovní žába má sex na stromě hlavou dolů. Víme proč

Páření žab Minervarya charlesdarwini

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Úhel pohledu

Proč se pořád ptáme, proč ženy nekandidují, místo toho, abychom řešili neefektivní provoz politiky?

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Olga Richterová...

Babiš míří za Macronem. Před summitem EU proberou energie i zákaz sítí pro děti

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.