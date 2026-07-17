Podobně je to se Zelenou dohodou pro Evropu. Z domácích médií se dovídáme hlavně to, co všechno porušil Filip Turek, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, při své dopravní nehodě. Zpráva o tom, že dnes se v Bruselu jedná o emisních povolenkách, je kdesi v pozadí.
Logicky. Čtenáři a diváci to tak chtějí. Hltají informace o svém idolovi, či naopak o hranatém muži, kterého by nejradši nakopali. Přesto právě Turkova autonehoda a prozatímní stažení z úřadu zmocněnce pro Green Deal přichází vhod. Můžeme si aspoň udělat jasněji v tom, jaký smysl ten úřad – Turkův úřad, chtělo by se říci – má.
Tak vy byste chtěli povolenky zdarma?
Dnes má Evropská komise v Bruselu navrhnout revizi obchodování s emisními povolenkami. Revizi toho, co je praktickým pilířem Zelené dohody pro Evropu, chcete-li Green Dealu. Systém ETS 1 se týká energetiky, těžkého průmyslu či letecké dopravy a platí už dvacet let. Systém ETS 2 se týká vytápění domácností a paliv do aut, tedy bezprostřední každodennosti, a má se spustit od roku 2028. Ale ouha.
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Deset unijních zemí (od Itálie a Polska až po Česko) žádá zásadní revizi. Nejen revizi systému ETS 1, na které bude pracovat Komise. Deset rebelských států, dost na blokační kvótu, chce revidovat i připravený, ale ještě nespuštěný systém ETS 2. „Evropští občané by za současných hospodářských a geopolitických okolností neměli čelit novým klimatickým daním,“ píší ve společném prohlášení rebelské státy. „Proto by měl být systém ETS 2 součástí revize a měl by být pečlivě přehodnocen.“
Že nevíte, co přesně to znamená, a nemáte páru, jak to od roku 2028 bude chodit? Netušíte, zda se v Bruselu podaří prosadit navýšení počtu emisních povolenek zdarma? To zatím neví nikdo. Pouze je známo, že Komise chce poskytnout povolenky zdarma jen těm firmám, které se zavážou investovat do dekarbonizace.
A to je situace, kdy se očekává, že by to někdo měl srozumitelně vysvětlit. Třeba zmocněnec pro Green Deal, když už ho máme. A i když ho od úterka formálně nemáme (Turek z úřadu dočasně vycouval), své znalosti, vhled do věci a zkušenosti přece neztratil.
To ne, ale problém je jinde. I kdyby Filip Turek v úřadu zmocněnce stále působil, neměl by čas vysvětlovat, jaké jsou cíle Evropské komise, jaká je šance deseti rebelských států prosadit své a jak silný odpor se proti tomu zdvihne v Německu a Švédsku. Místo toho vysvětluje, jak se stal aktérem autohavárie. Někdy i dost krkolomně. Třeba tak, že řidiči nemocničního auta prý zachránil život.
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Co s tím? Řekněme rovnou, že vládní zmocněnec není ani všemocný, ani všeználek. Že Turek by dnes v Bruselu dost možná nebyl, ani kdyby nehavaroval. Ale to na otázce po potřebě a smyslu zmocněnce pro Green Deal nic nemění.
Hádejte. Je to vlivný úřad, nebo trafika?
Nejsou to jen otázky odborné a politické. Vnucují se tu i otázky na bázi prostého selského rozumu.
Samotní fanoušci vlády, Motoristů a Filipa Turka se mohou ptát. Ve zprávách jsme se dočetli, že se na té revizi v Bruselu bude podílet europoslankyně Nerudová (STAN). No tě bůh, víte přece, co je zač a jak uvažuje. To tam nebude nikdo (rozuměj: ideálně Turek), aby ji ohlídal? Ale to je jen taková legrace.
Teď vážněji. Pokud se ukáže, že na průběh a výsledky dnešní revize systému povolenek nemá Turek vliv (že by ho neměl ani jako fungující zmocněnec pro Green Deal), jaký má potom úřad zmocněnce smysl?
Nebo naopak. Kdyby se ukázalo, že Turek v této agendě vliv má či mít alespoň může, neměl být hned po jeho havárii vybrán nějaký zástupce? Někdo, kdo by reprezentoval vládu v Praze a mohl by ho nahradit? Kdo by byl schopen aktivně se účastnit jednání v Bruselu, ale i vysvětlovat to vše české veřejnosti?
Dále. Pokud by se zjistilo, že nic z toho neplatí, tedy že Filip Turek praktický vliv na agendu neměl a nemá, nebylo by na místě konstatovat, že by úřad zmocněnce pro Green Deak neměl existovat? Jinými slovy: že je jen trafikou pro Filipa Turka?
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Tím vším rozhodně není řečeno, že zmocněnci jako takoví nejsou na nic. Václav Bartuška dělal zmocněnce pro energetickou bezpečnost. Dělal ho dvacet let bez ohledu na střídání vlád, a to je u nás co říct. Takže to asi dělal dobře, když ho žádná nově nastupující vláda – od Topolánkovy přes Nečasovu, Sobotkovu, Babišovu až po Fialovu – nevyhodila.
Filip Turek dělal vládního zmocněnce pro Green Deal jen půl roku. Veřejně se k agendě klimatické politiky nevyjadřoval. A když přišla důležitá věc, jako je dnes revize obchodování s emisními povolenkami, je mimo hru. Celkový obrázek nechť si udělá každý sám.