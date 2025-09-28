Franz, nový film Agnieszky Hollandové, kafkovskými ozvěnami přesahuje i do současnosti

Ve své celistvé podobě hlava patří německému herci Idanu Weissovi. Právě jemu svěřila věhlasná režisérka Agnieszka Hollandová titulní roli, už pro nápadnou podobu se slavným spisovatelem. Úlohy lehce potrhlého, lehce autistického génia se zhostil působivě. Ale jistě mu pomohlo i to, že měl, jak se říká, „co hrát“.
Sedmasedmdesátiletá autorka Franzem navázala na sérii svých oceňovaných filmových portrétů nejednoznačných osobností (kromě palachovského Hořícího keře z roku 2012 třeba na novějšího Šarlatána, inspirovaného životem lidového léčitele Jana Mikoláška). Nevydala se ovšem konvenční cestou. Jako je rozřezaná hlava na plakátě a každá partie je pootočená a posunutá, skládá Hollandová filmový příběh ze zlomků a útržků Kafkových próz, dopisů a deníků z různých dob a kafkovskými ozvěnami přesahuje i do současnosti.
„Dva měsíce jsem vycházel z domu jen po setmění.“ Herec Idan Weiss o roli Franze Kafky
Hrůza uvnitř hlavy
Mezinárodní herecký výběr – kromě Německa na plátně uvidíme herce z Polska, Slovenska a samozřejmě i Česka, kde Hollandová kdysi vystudovala a kde se z větší části snímek natáčel – ztvárňuje jak fádní občanský život chlapce z obchodnické rodiny a pozdějšího úředníka v pojišťovně, tak rušný a mnohdy trýznivý život uvnitř Kafkovy hlavy: temnou fantazii, která předvídala běsy diktatur 20. století s jejich mašinérií hrůzy.
Přivádí na plátno Kafkovy příbuzné, přátele (v čele se Sebastianem Schwarzem, totiž Maxem Brodem, zachráncem Kafkova díla) i jeho přítelkyně. Kam se poděla Dora Diamantová, poslední Kafkova láska, se kterou plánoval společný život v Palestině, a které 3. června 1924 ve vídeňském tuberkulózním sanatoriu zemřel v náručí? – říkáte si zaraženě; pak ale přijmete režisérčino vysvětlení, že se obětavá Dora do filmu už nevešla. I tak má přes dvě hodiny a Dořinu vůli k životu v něm za obě odsupluje Jenovéfa Boková, respektive Milena Jesenská.
Schodiště
Aby Agnieszka Hollandová dostála své pověsti originální a vždy překvapující tvůrkyně, dostala do filmu ještě další přesahy. Za prvé, klade Franzovy dystopické vize (jako je opravdu, ale opravdu ošklivá scéna s mučicím přístrojem v úvodu snímku) do nenápadné, ale přesto zřetelné souvislosti s jen o málo pozdějším osudem Židů v Evropě, počínaje nejmilejší Franzovou sestrou Ottlou, a s osudy svobodomyslných lidí 20. století obecně.
Ottla zahynula v Osvětimi v říjnu 1943, během čtyřicátých a padesátých let pak její osud následovaly miliony v lágrech a gulazích mnoha zemí světa. „A tyto narážky se budou ještě dále aktualizovat, s přihlédnutím k tomu, co se dnes děje na Blízkém východě, v Gaze, na Ukrajině nebo v Africe,“ podotkla režisérka na tiskové konferenci po novinářské projekci.
Génius na hrnečcích
A potom do filmu zahrnula ještě jednu, tragikomickou rovinu. Tou je druhý Kafkův život na plakátech, vývěskách, hrnečcích, tužkách, nebo dokonce burgerech, které by spisovatel coby vegetarián zvláště „docenil“. Především v Praze, ale zdaleka nejen tam. A samozřejmě: také v knihách.
Ne pouze v těch několika dnes tak slavných titulech, které Kafka sám napsal a které Max Brod v roce 1939 propašoval z Prahy do Palestiny. Především v milionech stránek, které o něm a jeho práci napsali jiní. Odříkaného chleba největší krajíc, napadne diváka škodolibě, když sleduje Weissova introvertního, neurotického Kafku, který se bojí jakékoli známky života, jakékoli pozornosti okolí a ze všeho nejvíc touží rozplynout se v tichu.
Ale jak poznamenala Hollandová, je to tak paradoxní, že by se Kafka možná dobře bavil. Každopádně do toho kina zajděte. Věřím, že se pobavíte i vy. A o Doře Diamantové si to dočtěte aspoň na Wikipedii.