Je svoboda tvorby dělitelná? Film Sbormistr a rozčvachtaný domácí rybníček

Film je volně inspirovaný kauzou sbormistra Bohumila Kulínského, který zneužíval členky dívčího sboru Bambini di Praga. Tvůrci se nikdy touto inspirací netajili, naopak měli odvahu jít do tématu, kolem kterého ostatní jen přešlapovali. Přitom kauza byla hojně a se všemi detaily probíraná médii a Kulínský pravomocně odsouzen. Tolik fakta.
Poté co Česká filmová a televizní akademie ve svém novém nominačním systému týkajícím se výběru filmu pro Oscary v prvním kole vybrala snímky Sbormistr, Karavan a Ještě nejsem, kým chci být, pro druhé kolo Sbormistra doporučila za vítěze. Vzápětí producent a dokumentarista Radovan Síbrt napsal otevřený dopis, kde vyzývá akademii, aby ještě zvážila, zda vyslat Sbormistra do oscarové soutěže.
Tvrdí, že snímek čerpá ze skutečné kauzy sexuálního zneužívání ve sboru Bambini di Praga a z příběhu jeho sestry a jedné z hlavních svědkyň. Kritizuje nejen samotný vznik filmu, ale i fakt, že právě takový snímek má reprezentovat českou kinematografii na mezinárodní scéně. Podle něj je Sbormistr dalším zneužitím – tentokrát uměleckým – skutečných žen a jejich bolestivých zkušeností. Tvrdí, že sestra by už nejraději mlčela a mlčet bude a nechce na sebe upozorňovat. Užila si dost a on tedy vystupuje na její obranu.
Oscarové překvapení. Česko vyšle do boje místo Sbormistra dokument o fotografce
O tom, že dotyčná je traumatizovaná, jistě nikdo nepochybuje, ale film zobrazuje dění, které i s detaily bylo veřejnosti známé, a osočený režisér Provazník se logicky brání, že bez vylíčení traumatizujících situací nelze takové téma vůbec otevřít, že s takovými přepjatými požadavky na uměleckou tvorbu by nemohl natočit nic.
Dráždil způsob nominace
A jsme doma, na Provazníka se sesypala hora nesmyslů, byl obviněn, že on též dotyčnou zneužil stejně jako Kulínský, cynicky způsobuje sekundární viktimizaci obětí a přitom mu jde o peníze, slávu a podobně.
Aby toho nebylo málo, vznikl další otevřený dopis, který podepsali například režiséři Jiří Mádl, Václav Marhoul nebo Petr Václav, kterým, světě, div se, vadí nový způsob nominací. Prý nebyli informováni a vadí jim i doporučení Provazníkova filmu. Za což se hned prezidium Akademie kálo, jak jinak.
A tvrdí, že o změně stanov všechny zainteresované předem informovalo, ale v dalším kole, aby nedráždili, poslali do klání o Oscary dokument Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být o Libuši Jarcovjákové, což je originální počin a možná by jako dokument mohl i uspět. Ale hraný film je hraný film.
Producent Ondřej Trojan tvrdí, že oni především protestovali proti způsobu nominace, o němž letos rozhodla hrstka vybraných, která do druhého kola pustila tři snímky, přičemž jeden přednostně doporučila. A poukázal i na to, že termín pro odevzdání se letos přesunul na květen, což mnohé poškodilo, jelikož spousta filmů se v té době nachází v různé fázi post produkce. A mluví o zlé krvi a tenzi. Zlá krev, to sedí, takže se slilo několik proudů a kýženého výsledku bylo dosaženo, Sbormistr nikam nepojede.
Co se kdy hodí
Celá uměle vyvolaná kauza snažící se zdiskreditovat kvalitní film a jeho režiséra je jen nepěknou vizitkou rozčvachtaného domácího rybníčku. Když se to hodí, papouškuje móresy, které druhdy kritizuje.
Provazníkův film není v žádném případě neetický, to je mnohem víc chování těch, kteří ho záměrně a z vybájených důvodů poškozují. Provazník zvedl téma, které se léta nabízelo, a nikdo tu odvahu neměl. Od dob Kulínského kauzy se ve společnosti hodně změnilo, sexuální predátoři z velké části dostanou, co si zaslouží, ale tehdy se nikdo nepozastavoval nad tím, že se někteří sbormistra zastávali, vyzdvihovali jeho muzikantskou genialitu a jeho jednání bagatelizovali.
„Prožít si své zneužití.“ Film Sbormistr křičí bez hlasu, ale o to působivěji
Dnes je situace nenormální jinak, za chvíli budou zřejmě zasedat svazácké komise a určovat, o čem se smí točit a hrát i psát, aby ten či onen nebyl poškozený ve svých právech. Třeba spisovatelka Alena Mornštajnová byla po vydání románu Les v domě z těchto ideových pozic dehonestovaná tak, že to bralo dech, lživě obviněná z ukradení příběhu, necitlivosti a nesplnění morálních nároků současnosti. Svoboda tvorby je ale myslím dost srozumitelný pojem a není až tak složité za jejím oktrojováním najít konkrétní motivace.