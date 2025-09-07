Stejný outfit, skromná Eva i lekce pánského stylu. Nejlepší momenty z Benátek

Dva týdny plné premiér, galavečerů a vystupování z vodních taxíků v Benátkách jsou za námi – a bylo se rozhodně na co dívat. Filmový festival nám totiž naservíroval od okázalých večerních rób s drahými šperky po uvolněné, přesto elegantní outfity. Přítomní herci předvedli, že pánská móda může být stejně dramatická jako dámské róby, a slavné herečky zase dokázaly, že i nenápadné, praktické outfity mohou mít okouzlující šarm.
Na premiéru dramatu A House of Dynamite Eva Herzigová dorazila v sametové róbě,...

Na premiéru dramatu A House of Dynamite Eva Herzigová dorazila v sametové róbě, která působila naopak velmi skromně - s dlouhými rukávy i délkou až k zemi. | foto: ČTK

Amanda Seyfried
Emily Blunt
Thomasin McKenzie
Cate Blanchett poses for photographers on the red carpet for the film 'Father...
Laskavé gesto a nejvirálnější moment celého festivalu

Chyba stylistky, nebo záměr? Otázka, která nedala nikomu spát poté, co se Julia Roberts a krátce po ní i Amanda Seyfried objevily ve zcela stejném outfitu - v modrých džínách, žluté košili a navy saku s vykasanými rukávy. Záhada se ale brzy vysvětlila.

Obě herečky totiž spolupracují se stylistkou Elizabeth Stewart, která prozradila, že Roberts celý komplet své kolegyni jednoduše půjčila. Prý se Seyfriedové moc líbil.

Julia Roberts a krátce po ní i Amanda Seyfried se objevily ve zcela stejném outfitu.

Lekce elegance od Evy

Česká topmodelka Eva Herzigová sice strhla pozornost médií svým žíhaným overalem, nás ale zaujala jiná volba. Na premiéru dramatu A House of Dynamite totiž Eva dorazila v sametové róbě, která působila naopak velmi skromně - s dlouhými rukávy i délkou až k zemi. Jediným ozdobným prvkem byla zlatá výšivka v podobě kapradí, která dodala modelu jemnou dávku rafinovanosti. Výsledek? Elegantní, nenápadné, a přesto ohromující.

Na premiéru dramatu A House of Dynamite Eva Herzigová dorazila v sametové róbě, která působila naopak velmi skromně - s dlouhými rukávy i délkou až k zemi.

Šaty, které vzaly všem dech

Klasiku, tedy dramatické dlouhé večerní šaty, zvolila také Emily Blunt, dobře známá herečka z filmu Ďábel nosí Pradu. Právě teď v New Yorku natáčí pokračování tohoto trháku a do Benátek si odskočila propagovat svůj nejnovější snímek Mlátička (The Smashing Machine). Na premiéře Emily zazářila v nádherných třpytivých šatech z flitrů z dílny Tamara Ralph. Celý model s propracovaným živůtek a sukní nařasenou na boku připomínal tekoucí kapku stříbra. Velkolepý look herečka nakonec doplnila šperky od Tiffanyho.

Mezi hvězdami, které se letos dostavily na benátský filmový festival, nejvíce zazářila Emily Bluntová. Pro své jediné vystoupení na červeném koberci zvolila šaty poměrně málo známé designérky Tamary Ralphové. Třpytivá nádhera si údajně vyžádala tři sta hodin práce a půl milionu krystalků. Dojem luxusu podpořily náušnice Tiffany. Třemi slovy: neotřelé, elegantní, luxusní.

Módní hvězda Benátek

Dámy prominou, ale totální módní hvězdou filmového festivalu v Benátkách se stal americký herec Colman Domingo, který přijel propagovat film Dead Man’s Wire. Na tiskovou konferenci si oblékl zářivě bílý komplet od značky Jacquemus - mikinu, vrstvenou košili, kalhoty střihu barrel, pletené nazouváky a bílé ponožky - zkrátka ukázková lekce moderní pánské módy. A pak přišel totální stylový obrat!

Na červený koberec si totiž Colman oblékl model od značky Valentino, navržený přímo od návrháře Alessandra Michele. Šlo o černé sako se zlatou aplikací v podobě listů a dlouhých třásní. Výsledek? Velkolepý a neobyčejný příspěvek do pánského šatníku.

Večer na červeném koberci se Colman Domingo doslova blýskl opulentním sakem s kroucenými šňůrami a epoletami, které připomínalo vojenskou uniformu 19. století. Na míru jej pro herce vytvořil Alessandro Michele, kreativní ředitel Valentina.

Lekce v gentlemanství

I nadále se bylo u pánů na co dívat. Letos nám totiž učaroval také Callum Turner, britský herec a ambasador značky Louis Vuitton, který do Benátek logicky přivezl i svůj šatník této značky. Na tiskovou konferenci k filmu Rose of Nevada si Turner oblékl béžový, přesto rozhodně ne nudný oblek – kalhoty lehce do zvonu, hnědé oxfordky a moderní brýle vytvořily svěží a sebevědomý look.

Stejně pozoruhodný byl i jeho outfit na premiéře snímku Frankenstein. White tie model šitý na míru od Louis Vuitton zahrnoval bílé jednořadé sako, černé kalhoty a hnědý karafiát v klopě – nečekaný, ale naprosto skvělý detail. Lakované oxfordky se cvočky dokonale podtrhly jeho image britského gentlemana 21. století.

Letos nám totiž učaroval také Callum Turner, britský herec a ambasador značky Louis Vuitton, který do Benátek logicky přivezl i svůj šatník této značky

Outfit, který bude fungovat všude

Herečka Cate Blanchett sice na červeném koberci často nosí archivní kousky známých značek, nám ale padl do oka její look při příjezdu do Benátek – z vodního taxíku vystoupila v černé midi sukni s rafinovanými černými polobotkami a bílém topu s prodlouženým cípem. Outfit působil dokonale nejen na cestu do Benátek, ale klidně by dělal parádu i v českém open spacu.

Cate Blanchett. Outfit působil dokonale nejen na cestu do Benátek, ale klidně by dělal parádu i v českém open spacu.

