Střelba na fildě i zatmění ve Španělsku mají jedno společné: bohorovné politiky

Chlívek teď nemá na mysli domácí mudrlanty, kde jeden kohoutek tvrdí, že pokud bude čtyři roky vládnout, budou české mzdy jako německé (tedy více než dvojnásobné), zatímco když skutečně řídil zemi, lidem reálný výdělek za 3,5 roku poklesl. Jmenovati jej netřeba: tváří se jako seriózní profesor, ale přitom říká nesmysly, za něž by se styděl hospodský bavič.

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Ten druhý kohoutek zase vypráví, že zvládne vyplácet lidem slušné penze, aniž by prodlužoval důchodový věk. Což by jistě šlo, ale pouze pokud by každá česká žena pod hrozbou hrdelního trestu musela do svých 45 let porodit tři mimina. Jmenovati jej netřeba: tváří se jako geniální manažer, ale plácá víc než kachna křídly na rybníku.

Ale nešť, slibem nezarmoutíš a málokterý volič bere taková slibování vážně. Horší je, když politici neříkají pravdu v konkrétních, aktuálních případech a situacích, kdy mají přímou odpovědnost za správu státu. Podívejme se třeba na španělský výpadek proudu, jemuž se hezky moderně a hezky česky říká blackout.

Nevonící španělská slova

V uplynulých měsících, když fouklo a svítilo, zde byla opakovaně cena energie záporná, 23. dubna pak společnost Red Eléctrica slavnostně oznámila, že veškerou poptávku po elektřině pokryly v pracovní den výhradně obnovitelné zdroje energie (OZE). Ale 28. dubna došlo k mnohahodinovému kompletnímu výpadku, který spustily dvě „mimořádné události“, jejichž podstatu a zdroj se dosud nepodařilo odhalit. Téhož dne španělská vláda oznámila, že ačkoli se příčina výpadku se teprve vyšetřuje a zůstává neznámá, pak rozhodně nesouvisí s OZE.

Přeloženo: nevíme co, nebo kdo způsobil výpadek, ale víme, kdo ho nezpůsobil. To je věta, kterou si nemůžete dovolit říct ani ve školce. Ale v politice vám projde. Aby nedošlo k mýlce: Chlívek vůbec netuší, jaká byla příčina španělsko-portugalského kolapsu. Nebude se pouštět do spekulací o zanedbané přenosové soustavě, o rychlejším připojování OZE, než je systém schopný aktivně absorbovat, ani se nebude tvářit, že rozumí výhodám tradičních turbín, jejichž setrvačný pohyb pomáhá stabilizovat produkci při náhlých výpadcích. Ne, Chlívek prostě neví.

Ale zato ví, že mu logiku popírající slova španělské vlády jaksi nevoní. Ostatně, jde o tu samou vládu, která si před rokem pohrávala s myšlenkou zabavit loď plnou dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu z české muniční iniciativy. A to pod naprosto neprůstřelným řetězcem důkazů: „Česko podporuje Izrael – Izrael bombarduje Gazu –, Češko kupuje granáty – české granáty směřují nikoli na Ukrajinu, ale do Izraele, kde budou vraždit Palestince.“

K zabavení lodi s českým nákladem nakonec loni v květnu nedošlo, protože naše úřady rozhodly, aby transport zahnul na sever a náklad vyložil jinde. Chtělo by se říct, že jednomu našemu spojenci trochu šplouchá na maják, ale bohužel na tom nejsme o nic lépe.

České popírání chyb

Už v den tragické střelby na Filozofické fakultě UK v Praze prohlásil ministr vnitra Vít Rakušan, že policie neudělala žádnou chybu. A tento závěr po roce potvrdila politická většina, která má logicky většinu v takzvané parlamentní vyšetřovací komisi.

Celý národ ví, že policie přišla 21. prosince 2023 do hlavní budovy FF UK na Palachově náměstí, prohlédla jen první podlaží (zatímco pachatel již byl ve čtvrtém) a zase odešla hledat jej jinam. Celý národ ví, že je nesmyslné policejní tvrzení „hledali jsme jen sebevraha“, když v interním dokumentu varuje před nebezpečným ozbrojeným vrahem, a když kvůli němu nechala komplet vyklidit jinou budovu (tu v Celetné ulici).

Chlívek nechce nikoho vinit ani dělat generála po bitvě, ale toto jedno rozhodnutí – opustit budovu na Palachově náměstí bez prohlídky a namísto toho vyklidit budovu v Celetné – je na rozdíl od příčin výpadku proudu ve Španělsku naprosto jasným smolným či chybným rozhodnutím. A přesto nám politici do očí tvrdí, že černá je bílá a nic takového se nestalo.

Aby nedošlo k mýlce: Chlívek netvrdí, že kdyby policie neopustila budovu na Palachově náměstí, že by všechno určitě dopadlo lépe. Možná ano, možná ne. Ani nechce žádného konkrétního důstojníka vinit, že pod šíleným tlakem času a rizika vydal rozkaz, který se nyní jeví scestným. Že v situaci, na níž nikdo nebyl připraven, vsadil na kartu, která se, zpětně vzato, ukázala mylná.

Nedokáže však pochopit fakt, že politická většina tvrdí, že „všechno je v pořádku“, i když každý vidí úplný opak. Policie špatně získávala informace od mobilního operátora, neprohledala budovu, v níž byl vrah, a nevarovala fakultu a univerzitu. Je zcela normální, že se v mimořádné a bezprecedentní situaci nepodaří udělat všechno správně. Ale je stejně šílené tvrdit, že všechno bylo v nejlepším pořádku.

Chlívek nechce srovnávat mohutný, ale v posledku neškodný výpadek proudu ve Španělsku (pokud víme, neměl žádné přímé oběti na životech, o nepřímých se spekuluje) s vražděním na Palachově náměstí, kde zemřelo 14 lidí a dalších 25 bylo zraněných. Šokující a stejná je však bohorovnost politiků, kteří ještě před vyšetřením událostí vědí, že se žádná chyba nestala. A kteří všechny chyby či špatná rozhodnutí i po roce popírají.