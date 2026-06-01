Kde jsou sponzoři z Evropy? Finále Ligy mistrů jako střet amerického a katarského boháče

Když se na aktéry tohoto fotbalového utkání podíváme, jak se na hlavní podezřelé dívá Hercule Poirot, musíme si vypůjčit slavnou hlášku belgického detektiva: Není důležité, kdo to je, ale kdo to je? Arsenal už dávno nevlastní Britové, ale americký miliardář Enos Stanley Kroenke (78), který kromě londýnských Kanonýrů ovládá řadu špičkových sportovních klubů v USA, například Los Angeles Rams z NFL, Denver Nuggets z NBA či Colorado Avalanche z NHL. Kroenke patří mezi nejbohatší Američany, jeho majetek je odhadován na 22 miliard dolarů.
Když se podíváme na hlavní sponzory Arsenalu, najdeme tam někoho z Evropy? Ano, ale… Hlavní partner na dresu se jmenuje Emirates, letecká společnost Spojených arabských emirátů, jejímž hlavním sloganem je Fly Better. Sponzor na rukávu je izraelská firma Deel, kterou založil Číňan Shuo Wang a francouzský Žid Alex Bouaziz. Mezi hlavní partnery patří ještě Sobha Realty, developerská firma se sídlem v Dubaji, cestovní kancelář Visit Rwanda, kterou provozuje vláda Rwandské republiky a německý výrobce sportovního vybavení Adidas.
A které firmy patří do skupiny globálních partnerů? Athletic Brewing Company (USA), ADT (USA), Airwallex (USA), Asahi Super Dry (Japonsko), Betway (sázkařská společnost, kterou založili Neal Menashe a Alinda van Wyk, oba z Jihoafrické republiky), Bitpanda (kryptoměnová brokerská firma z Rakouska), Chivas Regal (Francie), Coca-Cola (USA), ComAve (inovativní platforma patřící Ahmedu al Sulaitimu z Kataru), Facebook (USA), Pixel (USA), Guinness (Velká Británie), MG (značka patřící největší čínské státní automobilce SAIC Motor), L’Oréal (Francie), NTT Data (Japonsko), Paramount (USA), Persil (Německo/Velká Británie), WhatsApp (USA), TCL (Čína), Stanley (USA) a ZC Rubber (Čína). Takže z 26 sponzorů jen pět lze označit za evropskou firmu, zbytek většinou pochází z USA (devět), Blízkého východu, Číny a z Japonska.
Slavný francouzský klub PSG od roku 2011 vlastní katarská investiční společnost Qatar Sports Investments, která drží 87,5procentní podíl, zbývající část (12,5 procenta) vlastní americká investiční společnost Arctos Partners. Prezidentem klubu a klíčovou postavou vedení je Násir al-Chelajfí (52), jehož majetek je odhadován na deset miliard dolarů.
Hlavním partnerem na dresu je letecká společnost Qatar Airways a druhým největším sponzorem americký výrobce sportovního vybavení Nike. Do nižší skupiny partnerů patří 12 společností: Beyond Development (Dubaj), Visit Qatar (oficiální turistická centrála Kataru), Ooredoo (katarská státní telekomunikační společnost se sídlem v Dauhá), All Accor (hotelová společnost z Francie, ale ovládaná investičními fondy z Kataru, Saúdské Arábie, Číny, ale i z Velké Británie a USA, například Parvus, Vanguard či BlackRock), Visit Rwanda, Whoop, kterou vlastní egyptsko-americký podnikatel Will Ahmed a fondy z Abú Zabí, Kataru, USA a Japonska, Katarská národní banka (QNB), Aspetar (specializovaná ortopedická klinika v Kataru), beIN Sports (katarská síť sportovních kanálů, jejímž šéfem není nikdo jiný než Násir al-Chelajfí), EA Sports FC (výrobce fotbalových videoher od americké společnosti Electronic Arts), Bitpanda (Rakousko) a Snipes (populární německý obchodní řetězec na tenisky a módu). Takže ze všech 14 sponzorů za evropské lze s trochou dobré vůle označit maximálně tři.
O čem tento výčet majitelů a sponzorů vypovídá? O tom, že o špičkový evropský fotbal je ohromný zájem, ale celý tento zábavní cirkus v hodnotě mnoha miliard dolarů je prakticky financován z mimoevropských zdrojů a zisky z něho v Evropě také nezůstanou. Letošní finále Ligy mistrů lze sice označit za tradiční evropský zápas Francouzů s Angličany, ale když ho někdo nazve bitvou mezi arabskými leteckými společnostmi Qatar Airways a Emirates nebo mezi americkým a katarským miliardářem, bude mít pravdu také.