O ovocném riziku. V úvahách o poskytnutí pomoci pěstitelům, je třeba zvážit i otázku soběstačnosti

Finanční pomoc českým ovocnářům postiženým letošními jarními mrazy dostala v těchto dnech jasné (stamilionové) obrysy.

V první řadě nás proti nenadálým výpadkům příjmů nebo nárůstům ve výdajích chrání naše vlastní finanční rezerva. Tedy peníze, které jsme nahromadili tím, že jsme v minulosti odkládali z našich příjmů stranou určité částky jako jakési „pojistné“. Čerpání z této rezervy můžeme chápat jako pojistné plnění, které v případě potíží vyplácíme sami sobě.

Mnozí z nás si takovou rezervu bohužel netvoří, ale rozhodně by měli. A kdo se živí podnikáním, tedy způsobem oproti zaměstnání příjmově nejistějším, měl by si vytvořit rezervu o to větší – tedy samozřejmě pokud se proti hlavním rizikům svého podnikání nepojistí jinak.