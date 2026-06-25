Nic zhoubného. Argumenty stoupenců změny financování ČT a ČRo mají něco do sebe

Václav Hořejší
Názor   16:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do...

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do stávky. Veřejnoprávní média tak reagují na vládou schválený návrh zákona, který by od ledna zrušil koncesionářské poplatky. (22. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do...
Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do...
Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do...
Protest na obranu veřejnoprávních médií proběhl i před Českým rozhlasem....
46 fotografií
Osobně konzumuji téměř výhradně jen produkci Českého rozhlasu a občas České televize, z komerčních stanic poslouchám prakticky jen Classic Praha. Měl bych tedy teď stát v předních řadách bojovníků proti záměru vlády zrušit rozhlasové a televizní poplatky a zavést jejich financování ze státního rozpočtu. Zdá se mi ale, že argumenty z té druhé strany mají přece jen něco do sebe.

Zaprvé, nemyslím, že financování veřejnoprávního rozhlasu a televize ze státního rozpočtu je cosi zhoubného – myslím, že bychom se tak připojili k většině vyspělých států světa, kde to tak bez problémů funguje.

Zadruhé, poplatky jsou v podstatě jakousi „daní z hlavy“, která výrazně víc zatěžuje chudé občany, což je zvláště pro nás levičáky problematické.

Zatřetí, je principiálně nesprávné nutit občany přispívat na něco, co sami využívají jen velmi málo (myslím, že většina lidí na rozdíl ode mě poslouchá a sleduje mnohem víc komerční stanice než ty veřejnoprávní).

Veřejnoprávní média zachrání spíš soudy než demonstrující zaměstnanci

Začtvrté, těžko lze asi obhajovat exkluzivní právo veřejnoprávních stanic na osvobození od kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem.

A zapáté, podle mého subjektivního názoru rozhodně nejsou tyto dvě veřejnoprávní instituce dostatečně politicky neutrální – do diskusních pořadů zvou hlavně lidi, kteří názorově patří do toho, čemu se říká „pražská kavárna“, tedy dnešní opozice. Mnozí moderátoři takových pořadů zcela jasně patří také do této názorové skupiny. Zažil jsem to sám, když mě paní Barbora Tachecí v diskusi školila o tom, jaký narativ je správný (musím ale dodat, že naopak přímo vzorovou moderátorkou je pro mě paní Zita Senková).

Za mě jsou tedy potenciálně opravdu validním důvodem k protestům asi jen ty finanční škrty.

A ještě na závěr politicky nekorektní poznámka – bez jakéhokoli cenového vyjednávání jsme podepsali kupní smlouvu na americké stíhačky za sumu, vůči které jsou chystané televizní a rozhlasové úspory poněkud mizivé…

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Rusové se stahují. Na Kinburnské kose zavlála ukrajinská vlajka

Ukrajina hlásí vztyčení vlajky na Kinburnské kose po ústupu ruských jednotek

Názor

Nic zhoubného. Argumenty stoupenců změny financování ČT a ČRo mají něco do sebe

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do...

Rekordní vedra: ve Francii zemřel v rozpáleném autě tříletý hoch, Španělsko hlásí 212 mrtvých

Vlna veder ve Francii (25. června 2026)

Prezident je automaticky v čele delegace, řekl Pavel. Nepovede ji, reaguje Macinka

Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...

Udivený primátor Karviné přišel na policii. Ta jej zadržela, hrozí mu vazba

Primátor Karviné Jan Wolf.

Více zbraní, více války. Babiš v Polsku volal po konci konfliktu na Ukrajině

Premiér Andrej Babiš hovořící na konferenci o obnově Ukrajiny v Polsku. (25....

Politický diář

„Proto jsem zasáhnul.“ Jak Putin, Trump a Babiš zničili Havlovu knihovnu

Knihovna Václava Havla v Praze (31. srpna 2016)

Vážím si, že si lidé všímají práce, kterou odvádím, říká Rázga. Povede ANO v Praze?

Do štábu hnutí ANO přišla trojka pražské kandidátky Barbora Rázga. (24. září...

Češi se odplížili. Kdo si vzpomene, že byli toho všeho součástí? píší v zahraničí

Čeští fotbalisté před fanoušky po prohře s Mexikem. V popředí Michal Sadílek,...

Odvolejte Macinku, vyzval STAN. Chová se jako spratek, řekla Šebelová

Předseda STAN Vít Rakušan, místopředsedkyně a šéfka poslaneckého klubu Michaela...

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Aktivismus, pokus o přepsání dělby moci. Exprezident Klaus tepe Ústavní soud

Bývalý český prezident Václav Klaus při příležitosti státního svátku pronesl...

Rozhovor

Svět s AI bude brzy naprosto jiný, říká informatik Rozhoň. Jak vidí naši budoucnost?

Teoretický informatik Václav Rozhoň

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.