Zaprvé, nemyslím, že financování veřejnoprávního rozhlasu a televize ze státního rozpočtu je cosi zhoubného – myslím, že bychom se tak připojili k většině vyspělých států světa, kde to tak bez problémů funguje.
Zadruhé, poplatky jsou v podstatě jakousi „daní z hlavy“, která výrazně víc zatěžuje chudé občany, což je zvláště pro nás levičáky problematické.
Zatřetí, je principiálně nesprávné nutit občany přispívat na něco, co sami využívají jen velmi málo (myslím, že většina lidí na rozdíl ode mě poslouchá a sleduje mnohem víc komerční stanice než ty veřejnoprávní).
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Veřejnoprávní média zachrání spíš soudy než demonstrující zaměstnanci
Začtvrté, těžko lze asi obhajovat exkluzivní právo veřejnoprávních stanic na osvobození od kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem.
A zapáté, podle mého subjektivního názoru rozhodně nejsou tyto dvě veřejnoprávní instituce dostatečně politicky neutrální – do diskusních pořadů zvou hlavně lidi, kteří názorově patří do toho, čemu se říká „pražská kavárna“, tedy dnešní opozice. Mnozí moderátoři takových pořadů zcela jasně patří také do této názorové skupiny. Zažil jsem to sám, když mě paní Barbora Tachecí v diskusi školila o tom, jaký narativ je správný (musím ale dodat, že naopak přímo vzorovou moderátorkou je pro mě paní Zita Senková).
Za mě jsou tedy potenciálně opravdu validním důvodem k protestům asi jen ty finanční škrty.
A ještě na závěr politicky nekorektní poznámka – bez jakéhokoli cenového vyjednávání jsme podepsali kupní smlouvu na americké stíhačky za sumu, vůči které jsou chystané televizní a rozhlasové úspory poněkud mizivé…