Fintechu se v Česku daří, chlubili jsme se v Japonsku

Jak velké odvětví to je? Česká fintechová asociace ve spolupráci se společností Visa to chtěly vědět, tak jsme se na to podívali a začali počítat. Nevyšla žádná zázračná čísla, fintech určitě nezachrání veřejné finance ani nenakopne magicky náš ekonomický růst, ale máme se čím pochlubit, fintech se jako odvětví pevně etabloval, pár zajímavostí se našlo a některá čísla se dala dopočítat. Co tedy víme?

Na svoje si přijdou zaměstnanci i stát

Ekosystém fintechu v České republice tvoří 150 firem, jakkoliv to ve skutečnosti může být o něco více, jelikož se do toho nepočítají například živnostníci z této oblasti a z logiky věci ty fintechy, které neznáme, nebo jsou to jen fintechy ze zahraničí, které tu působí a loví klienty, aniž by tu ale zaměstnávali lidi a cokoliv většího budovali. Skutečné číslo tak bude ještě o něco vyšší.

Tyto firmy dle výsledků podrobného dotazování zaměstnávají téměř 6400 lidí, z toho 1600 cizinců. Kdyby ho tak statistici uznali jako samostatné a svébytné odvětví české ekonomiky, nebyl by nejmenší a dokonce za sebou nechal dalších 16 odvětví. Proto jde tvrdit, že to sice není žádný zázrak, ale za pozornost to nepochybně stojí.

O to víc, že některé české fintechy umí vyvážet nové technologie do celého světa. Přestože ještě nedávno se vedla debata o tom, zda mají kryptoměny patřit do oblasti fintechu, dnes se tam dávají, protože o spojení financí a technologií skutečně jde a možná i více než v jiných odvětvích. Máme tu hned několik projektů a společností, které v této oblasti vymyslely úplně nové věci, vyvezly je a vydělaly. První těžební pool, první hardwarová peněženka, velký výrobce bitcoinových bankomatů, burzy s globální ambicí, eventy včetně jedné z největších evropských i světových akcí apod.

To vše vydělává peníze, zaměstnává lidi a odvádí daně do státního rozpočtu. Celková hrubá přidaná hodnota tohoto nového odvětví je téměř 12 miliard korun, z toho skoro polovina je vyplácená zaměstnancům na náhradách. Může překvapit, že zaměstnanci ve fintechu si v průměru vydělají téměř 55 tisíc korun měsíčně, tedy nadprůměrnou českou mzdu. A na svůj desátek si přijde i státní kasa, když veřejné rozpočty získají z fintechu 3,6 miliardy korun ročně. V době, kdy se bavíme u schodku rozpočtu ve stovkách miliard, to není nic, co by nás dokázalo zachránit, ale každá koruna se dnes počítá.

Rychlí, inovativní, přívětiví

Zatímco všichni mluvíme o vysoké přidané hodnotě a stalo se z toho skoro až zaklínadlo, zrovna u fintechu se spojují dvě oblasti, které umí přidanou hodnotu přinést, tedy finance a technologie. Stačí se podívat například na nejčastější profese, ve kterých pracují cizinci. Přestože nezanedbatelné procento těchto zaměstnanců je na podpoře, tedy obecně v odvětví s nízkou přidanou hodnotou, nejčastější kategorie zaměstnání cizinců je IT a vývoj, což jsou typicky zaměstnaní s vysokou přidanou hodnotou.

Víme také, že čím jsou fintechy větší, tím vyšší podíl vysoce kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí mají. Jak ale zajistit, aby fintechy mohly vyrůst? Když se zeptáte jich samotných, typicky přímo šéfů, tak vám recept dají. Mají evropské a globální ambice, cítí se být rychlí, inovativní a tvořící přívětivé služby, ale situaci by mohl zlepšit lepší přístup k financování a zejména špatné regulaci. Pomohly by jim zaměstnanecké akcie, pokukují po britském Entreprise Investment Scheme, kdy je snazší a levnější investovat do startupů.

Výkladní skříň Česka

Dobré zprávy? Fintechy se domnívají, že banky nejsou jejich konkurence, ale že spolu umí a můžou spolupracovat. Ne všichni, jsou i tací, pro které jsou banky konkurent a možná až nepřítel (a nemusíme chodit kolem horké kaše, jsou to fintechy z kryptoměnového šuplíku).

Když to vyjádříme číselně, lze vytvořit Index důvěry českých fintechů, který dosáhnul v polovině roku 2025 hodnoty 49 bodů, což je na škále od -100 do 100 bodů pozitivní výsledek. Český fintech si věří a vidí pozitivní budoucnost. Na stejné škále Index podpory českých fintechů ale skončil níž, na 22 bodech. Veřejné instituce ho svou činností (či nečinností) podporují, ale podpora je to slabá.

Pořád je tedy na čem pracovat a co zlepšovat. Ale už nyní víme, že fintech má v České republice své místo, zaměstnává lidi, přináší peníze a služby zákazníkům, sobě i veřejným rozpočtům, ale především umí být i výkladní skříní České republiky. Ostatně není náhoda, že když jsme se na Expu v japonské Ósace chlubili, co tu všechno máme a co umíme, prezentovali jsme za přítomnosti ministra financí právě české fintechy. Máme se už totiž už teď čím chlubit.