Stigma stupidity. Máme spoléhat na ochranitelské paragrafy, nebo na lidovou moudrost?

Šrám jsem utržil při práci s úhlovou bruskou, lidově se jí říká flexa. Řezacím kotoučem jsem krájel železnou tyčku. Od kotouče tryskal snop žhavých jisker. Napadlo mě, že bude chytré zavřít oči, aby mi jiskra nespadla do oka. Zajímavé je, jak často se blbý nápad tváří jako chytrý nápad. Zavřel jsem tedy oči a pak už jsem se jen nepatrně ťukl do ruky s výsledkem popsaným v úvodu.

Řeknete si – blbec, a budeme v tom zajedno. Napadlo mě ale, že kdybych byl chytrák, mohl bych výrobce flexy žalovat. Nikdo mě totiž nevaroval, že při práci s flexou musím mít otevřené oči. Na krabici žádný červeně přeškrtnutý symbol zavřeného oka. Uvnitř nebyl příbalový leták varující před zavíráním očí při práci. Výrobcův advokát by před soud vytáhl „předepsanou ochranu očí“. Je snadné tuto nejapnost odmítnout. Oční víčka jsou nejlepší ochrana očí a příroda ji vtiskla celé živočišné říši!

Je to tak pitomé, že to má naději na úspěch. Doba zešílela. Žena si vylila horké kafe do klína a úspěšně žalovala prodejce. Odpovědnost za škodu vzniklou něčí blbostí nese ten, kdo jí nedokázal zabránit. Výrobce i prodejce čehokoli užitečného se snaží dopředu připravit argumentaci pro příští soudní proces. Ustavičně musíme stvrzovat, že bereme na vědomí to či ono a že souhlasíme. Jednou s obchodními podmínkami při koupi kartáčku na zuby, podruhé s „cookies“ při stokrát opakované návštěvě webové stránky.

Jděme ale dále a zjistíme, že to není úplně tak, že doba zešílela. V určitém ohledu dokonce zchytřela. Sám bych s žalobou na výrobce flexy nepochodil. Musím mít mazaného advokáta, který bude vědět, jak na to. Musí znát všechny ochranitelské paragrafy a těch je čím dál víc. Parlamenty na nich usilovně pracují. Na úspěch má ten poslanec, který objeví nové ohrožení a navrhne legislativní prostředky, jak mu čelit. Historicky byly parlamenty sbory rokující o výběru a rozdělení daní. Moderní parlament je spíš kolegium strážných andělů, vznášející se nad společností. Každý musí být chráněn proti nástrahám fyzickým i společenským.

Co tedy udělám se svým stigmatem vlastní blbosti na ruce? Rána se hojí, brzy zaroste a uzavře se mi okno příležitosti vyzkoušet, zdali v hradbě ochrany není nebezpečná škvíra. Jak se znám, nechám přírodě volný průběh a s jizvou na ruce se pustím do dalšího zápasu se železem. S flexou v ruce a brýlemi na očích. Budu si počínat tak, jak se sluší na boomera ze staré školy, maminkou vychováváného poučkami typu „nesahej na kamna, pálí to“.