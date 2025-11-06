Foglar není mrtvý, stačí zajít do trafiky. Na skauting jsou pořadníky

Svět mých hrdinů se od toho jejich liší mnohem víc, než se lišil od světa mého otce nebo dědy. Mayovky, verneovky, Ransome... a pár hrdinů, které přinesly dva kanály českoloslovenské televize.
Dnes děti mají mnohem víc z čeho vybírat. YouTube, Instagram, desítky televizních kanálů, štosy komiksů. Přesto by se pár stálic našlo. Pár starých známých tváří za sklem kavárny. Hrdinů stejných a neměnných.
Třeba Rychlé šípy, ale i další postavy z knih Jaroslava Foglara. Kdo by měl dojem, že po boomu jeho děl v devadesátých letech, kdy po různých zákazech a omezeních vycházely ve velkých nákladech, se už dnes neprodávají, pletl by se.
Rychlé šípy se vracejí do Stínadel a s nimi do trafik i všechny další slavné foglarovky
Stačí se podívat třeba na Záhadu hlavolamu, jednu z jeho nejslavnějších a nejlepších knih. Klub Rychlých šípů poslal Foglar za dobrodružstvím do Stínadel, tajemné zanedbané čtvrti, kterou mohli jeho čtenáři najít prakticky v každém městě. Stínadla, ježek v kleci, létající kolo, Vontové... asi každý tahle slova slyšel a ve většině z nás stále stále vyvolávají tajemno spojené s touto knihou.
Foglar dostal skvělý nápad. Lesy a louky, kam jezdili jeho hrdinové ve skautských krojích tábořit, nahradila tajemná stará čtvrť, plná křivolakých uliček, tajemných průchodů a odsvěcených kostelů. Možná změně pomohla i doba. Zatímco skauting měl za nacistů utrum, chlapeckým klubům se dařilo ještě chvilku neklidnou dobou proplouvat. A Foglar mohl jejich prostřednictvím stále působit na své mladé čtenáře, kteří po tisících vstupovali do klubů Mladého hlasatele.
Pořadníky na skauting
Dnešní neutuchající zájem o Foglara může souviset i se stále narůstajícím zájmem o skauting. Většina oddílů má pořadníky pro nové členy a jen ten, kdo zapíše své děti včas, má jistotu, že se mezi skauty dostanou. A i když už dávno většina skautských oddílů neloví bobříky a náměty celotáborových her nevycházejí z jeho knih, pořád je Foglar skautským spisovatelem.
Podobné je to i s jeho knihami. Ty dokazují, že mají přes trochu archaický jazyk a občasnou trčící mravoučnost stále co říct i současné generaci. A potvrzuje se to nejen ve skautských klubovnách, ale i na pultech trafik a knihkupectví.
V posledních letech vyšly dvakrát Rychlé šípy, souborné třísvazkové vydání pro fajnšmekry a pak i sešitové vydání, které bylo ke koupi v trafikách, v grafickém stylu časopisu ze 60. let. A znovu přicházejí knihy. Už před časem jsem se v Albatrosu ptal, jestli se Foglar čte, jestli pořád oslovuje mladé. Dostal jsem kladnou odpověď. „Většinou přijde děda a koupí knížku dvakrát, jednou pro sebe a podruhé pro vnuka,“ vysvětlovali tehdy.
Fanoušci Rychlých šípů oslaví 80. výročí celorepublikovou pátrací hrou
Záhada hlavolamu vychází v Albatrosu v těchto dnech už podvanácté, ale pozor, hlavně počtvrté od roku 2019. A to především díky péči Skautské nadace Jaroslava Foglara, která spisovatelovo dílo spravuje po dlouholetých sporech o to, kdo je dědicem jeho díla.
Tvůrci navíc zkoušejí Foglara vrátit i na televizní obrazovky, po černobílém seriálu Záhada hlavolamu a stejnojmenném filmu se Rychlé šípy dočkaly nového televizního zpracování v podobě sedmidílného animovaného seriálu, jehož výtvarníkem je Karel Jerie. Na obrazovky přichází právě teď,
v listopadu.