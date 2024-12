Pěkné svátky a bohatého Ježíška. Dědu Mráze ne, ten chodí jen ke sviním

● Pražská politička ODS Alexandra Udženija bývala jednou z nejhorlivějších zastánkyň Petra Fialy a jeho politických konceptů. Čtyři roky mu dělala první místopředsedkyni strany. O funkci přišla v lednu 2020 navzdory tomu, že si Fiala přál její pokračování. Když ji spolustraníci na kongresu nečekaně „zařízli“, nastalé zmatky vynesly do pozice dvojky ODS Zbyňka Stanjuru.

Před týdnem se Udženija připomněla i celostátnímu publiku. Krátce po neúspěšném pokusu o odvolání Markéty Pekarové Adamové z křesla předsedkyně Sněmovny pohovořila v TV Nova právě o šéfce TOP 09.

Zleva: Alexandra Udženija, Markéta Pekarová Adamová

„Kloním se k tomu, že ona by neměla být lídrem v Praze, protože já bohužel za ní tu práci nevidím,“ řekla na adresu Pekarové Adamové. „A to, co mě nejvíc zklamalo hned na začátku, když jsme ji minule podrželi, aby byla lídryní, je, že si nestoupla do čela nějakého ministerstva, nevzala tu zodpovědnost a něco konkrétního neudělala. Sedla si jako předsedkyně Poslanecké sněmovny na ten piedestal a vlastně já tam nevidím žádné konkrétní kroky, které by ona přinesla Pražanům a občanům České republiky,“ dodala bývalá první místopředsedkyně ODS. Jistě, Udženija je jednou z nejsilnějších hráček v pražské ODS. Vcelku pochopitelně tedy hraje o to, aby post lídra SPOLU v hlavním městě náležel jim, konkrétně ministryni obrany Janě Černochové, která o tuto pozici projevila zájem. Přesto je zajímavé, že i jedna z kdysi nejloajálnějších Fialových stoupenkyň říká o Pekarové Adamové de facto to samé, co pár dní předtím ve Sněmovně opozice.

Pokud si to bude Fiala přát a bude na tom trvat, Pekarová Adamová nakonec kandidátku v Praze nejspíš povede. Loajální představitelé ODS v hlavním městě nakonec v rámci „zachování projektu SPOLU“ poslušně sklapnou podpatky. Předsedu ODS to ale bude nejspíš stát další z pomyslných politických „životů“. Půjde o další z kamínků, které se v případě, že na podzim SPOLU volby prohraje, respektive nebude mít šanci se podílet na sestavení vlády, nejspíš pro Fialu promění v lavinu.

● Máme tu ale Vánoce, tak se chvíli pojďme věnovat něčemu jinému. Roste počet obchodních řetězců, které před svými supermarkety neumožňují prodej živých kaprů z kádí. Podle představitelů některých neziskových organizací tím totiž nebozí kapři velmi trpí. Stejně jako později v domácnostech. Například prý „neodborné omráčení jim způsobuje velkou bolest“.

Představitelé obchodních řetězců se proto předhánějí v sepisování tiskových zpráv, podle kterých jsou třeba „Vánoce obdobím radosti, ale také obdobím, kdy bychom měli myslet na dopady svého jednání, ať už na pohodu zvířat, bezpečnost lidí nebo životní prostředí“. Nebo že „odpovědné podnikání pro nás znamená nabízet zákazníkům zboží nejvyšší kvality a zároveň se chovat k našemu okolí tak, aby naše činnost byla dlouhodobě udržitelná“.

Zároveň ovšem všichni ti samí představitelé supermarketů neopomínají ve svých prohlášeních pro tisk zmínit, že v lednicích jejich obchodů jsou připraveny „chlazené připravené porce, půlky i celí kapři“. Zabiti byli samozřejmě odborně a beze stresu, de facto k jejich naprosté spokojenosti.

● Nadílku pod stromek snad není nutné přát, tu obyvatelé Česka dostali tak nějak v předstihu. Přestože byl zaměstnanec vojenské kanceláře prezidenta republiky Otakar Foltýn koncem května odvelen na Úřad vlády do funkce hlavního bojovníka s dezinformacemi na „pouhých“ šest měsíců, bude v ní pokračovat i v příštím roce. Tak pěkné svátky a bohatého Ježíška. Nebo Santa Clause. Dědu Mráze ne, ten chodí jen k lidem nešťastným, zapšklým, zahořklým, smutným, opuštěným, či prostě ke sviním!