Pan koordinátor opakovaně potvrzuje, že chce pokračovat v hloubení společenských příkopů, že odepsal či „vyloučil z národa“ zhruba 4,5 procenta populace a tyto lidi hodlá co nejradikálněji izolovat a ignorovat.

Každého samozřejmě napadne, co by se stalo, kdyby se konflikt na Ukrajině rozšířil, protože nyní, když nejsme ve válečném stavu, tyto lidi nazývá zombíky. Stejně dobře by je mohl nazývat podlidmi, protože je nepovažuje za plnohodnotné členy společnosti.