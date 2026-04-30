Fond národního majetku by oslavil půlkulatiny. Od vzniku symbolu privatizace uplynulo 35 let

Jednalo se o instituci, která měla technicky realizovat jednotlivé privatizační kroky a rozhodnutí a dočasně spravovat státní podíly v podnicích nebo společnostech určených k postupné privatizaci.
Právě státní majetek určený k privatizaci prostřednictvím kuponové metody byl základem pro obnovení trhu s cennými papíry, do jehož čela se postavila Pražská burza, potažmo RM systém.
Definovaný cíl, tedy rychle převést státní majetek do soukromých rukou, se touto formou podařil splnit. Nad splněním druhého a neméně fundamentálního cíle se však dodneška vznášejí pochyby.
Ačkoli se privatizace účastnilo kolem šesti milionů lidí, po deseti letech zůstalo aktivními investory jen minimum z nich. Teprve v posledních dvou dekádách vidíme, že se Češi v aktivním investování na kapitálových trzích dostávají na úrovně srovnatelné se západními ekonomikami.
Šance pro každého
Přestože se tedy kuponová privatizace zapsala do českých dějin ekonomické transformace částečně nechvalně, minimálně její první fáze proběhla férovým způsobem. Kuponové privatizace se totiž jako „investor“ mohl zúčastnit každý občan tehdejšího Československa, který dosáhl plnoletosti.
Za 1035 korun mohl získat kuponovou knížku s tisícovkou investičních bodů. Jejich prostřednictvím potom mohl „nakupovat“ k privatizaci určené státní podniky, a to v jednotlivých kolech privatizačních vln. První proběhla ještě v rámci společného československého státu, druhá se konala již jen v České republice.
První vlny kuponové privatizace se zúčastnilo necelých šest milionů obyvatel České republiky, do druhé vlny se zapojilo ještě asi o 200 tisíc lidí více. Celková hodnota privatizovaného majetku na území České republiky prostřednictvím kuponové privatizace se odhaduje na přibližně 270 miliard korun v tehdejších cenách.
Autor je analytikem společnosti Ozios