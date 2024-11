Západní Evropa jako nová Gaza. Co by tomu řekl Goethe?

Tento nebezpečný jev se začal jako oheň na savaně šířit poté, co se po útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023 židovský stát rozhodl tuto teroristickou organizaci zničit a zahájil vojenskou ofenzivu v Gaze. V reakci na to pokrokoví studenti amerických a západoevropských univerzit začali hystericky demonstrovat proti Izraeli. Jenže vlna protižidovských projevů nezůstala na akademické půdě, přelila se do sportu.

Před několika dny v Amsterdamu po zápase domácího Ajaxu proti týmu Maccabi Tel Aviv muslimští radikálové zranili asi třicet Izraelců.

Pokrokoví novináři se snažili incident připomínající pogromy z nacistického Německa degradovat na úroveň běžného střetu fotbalových chuligánů. Tento přístup se změnil poté, co nizozemský premiér Dick Schoof událost označil za „antisemitský útok“ či předseda nejsilnější vládní strany Geert Wilders prohlásil, že Nizozemsko se stalo Gazou Evropy, kde muslimové mávající palestinskými vlajkami loví Židy.

Ke konfliktu došlo ve stejný den i v Berlíně po zápase mezi týmy TuS Makkabi Berlin a DJK Schwarz-Weiß Neukölln, když muslimové po utkání s holemi a noži naháněli fanoušky židovského klubu. Tato událost Německo šokovala, policie útok označila za extremistický trestný čin a zahájila vyšetřování. O den dříve příznivci francouzského velkoklubu PSG, který vlastní katarský miliardář Násir Al Chelajfí, rozvinuli na stadionu Parc des Princes před zápasem Ligy mistrů obří protiizraelský transparent. UEFA klub nepotrestá, politici Evropské komise mlčí jako kapr v igelitce.

Není divu, že izraelská reprezentace svoje domácí zápasy už rok hraje v Maďarsku a po útocích v Amsterdamu se ke stejnému kroku rozhodl i Maccabi Tel Aviv. Vznikla tragická situace, že některé sportovní akce nelze z bezpečnostních důvodů uspořádat nejen v Íránu, v Sýrii či v ruském Dagestánu, ale už ani v Amsterdamu, v Paříži či v Berlíně. Kam se degradovala západoevropská společnost? Na úroveň třicátých let v Německu?

Nejde jen o Židy

Problém není jen v tom, že se proti Izraeli spojila západní progresivní levice s muslimskými radikály. Nevídaná je i míra organizovanosti útoků. Zní to zvláštně, ale Židé v tomto případě představují nejmenší problém. Když už situace – nedej Bože - bude pro ně v nové Gaze neudržitelná, odejdou domů do Izraele. Bohužel jsou zvyklí utíkat. Jsou jako důlní kanárci. Extremisté totiž mívají velké ambice. Na začátku se vrhnou na Židy, protože jsou nízko visící ovoce. Ale potom zaútočí na vyšší a větší cíle. Vykonavatelé státní moci v západní Evropě by měli pochopit, že útoky nemíří jen na Židy, ale i proti stávajícímu společenskému uspořádání. Pokud se tento nebezpečný trend včas nezastaví, budeme se muset ptát, kam mají utéct například evropští křesťané.

Německý básník J. P. Eckermann (1792-1854) jako blízký důvěrník J. W. Goetha (1749-1832) zapisoval po devět let každou myšlenku, kterou německý velikán vyslovil. „Vidím, jak se zvedá zcela nový svět, a jsem rád, že v něm už nebudu žít,“ řekl Goethe na sklonku svého života. Co by asi řekl dnes?