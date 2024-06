Fandit nároďáku. Fotbalové Euro funguje i jako svátek nacionalismu

To už se nevrátí. Fotbal zůstane největším útočištěm národního fandění, výraznějším než hokej. V hokeji může myslet na vítězství jen pár špičkových národních týmů. Ve fotbale při troše štěstí skoro každý.

Z historie přece víme, že Spolková republika prohrála na světovém šampionátu s komunistickou NDR či s Bulharskem.

Právě to je jedna z příčin obliby fotbalu. Pamatujete se ještě na evropské mistrovství v roce 2016, kdy si tak úspěšně vedl Island? Vyřadil i Anglii, narazil až ve čtvrtfinále na Francii a po celou dobu mu fandilo hodně Evropanů.

Může být i letos někdo Islandem? To nelze předem odhadnout. Mnozí by byli rádi, kdyby jím bylo Česko. Ale jiní by namítli, že byly doby (1976, 1996, 2004), kdy Česko nebylo v roli překvapivého outsidera, ale bojovalo s nejlepšími jako rovný s rovným.