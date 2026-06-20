Fotbal, football, soccer, nebo kopaná? Chléb a hry s eurem

Aby těch rozporů nebylo málo, tak „football“ je v zemi neomezených možností americký fotbal, zatímco kopané se říká „soccer“. Slovo soccer přitom paradoxně přišlo z britských ostrovů, kde vznikaly první fotbalové svazy a kluby (associations a societies) a na tamních univerzitách, kde mnohdy studovala i americká smetánka, se proto fotbalu mezi studenty říkalo „soccer“, řekněme něco jako „klubáč“.
Chcete-li hledat logiku v tom, proč je americký football fotbal, když se míč primárně nosí v rukách, nikoliv vede nohou, pak vězte, že za to může fakt, že se na rozdíl od póla hraje pěšmo (on foot), ne na koni.
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Ať už kopaná, nebo fotbal, vzhledem k mezinárodněpolitickému dění a skutečnosti, že se Donald Trump a celé USA, ať záměrně, nebo působením okolností, stali obrazem degenerovaného panovníka a dekadentního válkychtivého impéria ne nepodobného římským císařům a Římu po pádu republiky, nelze si nyní nevybavit termín „chléb a hry“. Možná právě proto, že s chlebem zdarma, jak to měl starověký Řím, to nebude tak horké, protože i v USA značně kvůli suchu a Trumpovým clům podražují potraviny a hodí se jakýkoliv spektákl (i v Americe méně populární kopaná), aby na chvíli zmizela blbá nálada. I když ty pořádné hry, nebo spíš „show“, si Bílý dům chystá až na 4. července, kdy si Spojené státy připomenou 250 let od vyhlášení nezávislosti.
A u nás? Tady se zatím, alespoň podle opozice, chystáme na euro. Předseda ODS Martin Kupka měl v nadsázce na mysli to fotbalové, které by rád v Česku viděl v roce 2040, zatímco předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel to „měnové“, které by nejraději zavedl už zítra. Teď už zbývá si jen jako spotřebitel přát, aby u nás euro nebylo podobně jako v Německu kdysi „teuro“ motorem další inflace, a jako pravičák, aby se ODS toho fotbalového eura dožila jako úspěšná pravicová strana a nedostala se třeba i kvůli fialovsko-kupkovské schizofrenii mezitím podobně jako TOP 09 do ofsajdu, tedy mimo hranici vstupu do Sněmovny.