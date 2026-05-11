Kupte si triko „Smrt Spartě“. Je to apel na dno společnosti? Nebo součást svobody projevu?

Týká se to fandění, ultras, urážek a násilí, bojové atmosféry v hledišti a jejího společenského zázemí. To, že fanoušci Slavie vtrhli na hřiště a napadali hráče Sparty, není téma sportovní, ale společenské. A působí podobně jako „fandění“ v politice a jeho společenské zázemí.
Tak jako na politických diskusích najdeme hlasy toužící po tom, aby „libtardi“ či „dezoláti“ odešli na smetiště dějin, aby se „ti druzí“ už nikdy nevrátili k moci, ve fotbale tato atmosféra vyhřezla v sobotu večer.
Je to společenský problém a jako k takovému se k němu může vyjadřovat každý.
|
Přihlaste se, vyzývá policie fanoušky, kteří vtrhli na hřiště. Už zahájila trestní řízení
Že by o tom klub a jeho vedení nevěděli?
Už se také vyjadřují. Média od sobotního večera přinášejí zprávy a postřehy. Třeba o tom, do jaké míry bylo vtrhnutí fanoušků na hřiště organizované. Věrohodně k tomu mluvil bývalý člen ostravských ultras „pan Jaroslav“. Dočítali jsme se o rychlých reakcích vedení Slavie – o trestání příliš bujných hráčů i fanoušků (uzavření Tribuny Sever, hnízda „kotle“). O pokoře. Slavia oznámila, že od vedení českého fotbalu přijme jakýkoliv trest, aniž by se klub odvolal. Lidé z branže veřejné komunikace dokonce Slavii chválili, jak dobře zapracovala na poli PR.
To vše je zajímavé, ale nezasvěcení to posoudí objektivně. Jenže pro náhodné pozorovatele fungují i jiné argumenty, řekněme právě ty společenské.
Jako výrazný argument poslouží třeba tento. Ještě v pondělí odpoledne, při psaní tohoto textu, nabízel web Tribuny Sever prodej triček s nápisem Smrt Spartě.
Pozor, to není ryze amatérský počin, výroba kdesi v garáži a distribuce na poloilegální burze. To není, jako když se před lety více či méně pokoutně prodávaly porcelánové hrnky s portréty Heydricha a dalších nacistických pohlavárů. Trička s nápisem Smrt Spartě jsou profesionálně odvedená. „Perte při teplotě max. 30 °C při šetrném programu, nesmí se sušit v bubnové sušičce, nepoužívejte aviváž,“ dozvíte se z webu Tribuny Sever.
Samozřejmě, ten web nepatří pod klub Slavia. Ale těžko uvěřit tomu, že by o prodeji těchto triček klub a jeho šéfové nevěděli.
|
Okolnosti policejního zásahu: Slavia o něj nežádala, i když už fanoušci vtrhli na hřiště
Souvisí, nebo nesouvisí
Svým způsobem je to příspěvek do debaty o urážkách v politice. Třeba k argumentu, že použije-li jedna strana výraz „méněcenný“ a druhá strana „dno společnosti“, je to vlastně fifty fifty. Že výraz „dno společnosti“ je stejná urážka jako označit někoho za „méněcenného“.
Ale takový závěr by byl příliš laciný. Troufnu si říci, že nabízí-li někdo trička s nápisem Smrt Spartě, tak skutečně cílí na zájemce ze dna společnosti. Že zde nejde o urážku, ale o prosté pojmenování problému.
Za druhé. Nelze říkat, že panuje-li tu svoboda projevu, tak heslo Smrt Spartě je svobodným vyjádřením názoru a že s průšvihem na Slavii nesouvisí. V tomto typu argumentace si libují fanoušci SPD. Ale bylo by zajímavé sledovat, co by s nimi udělalo heslo „Smrt Okamurovi“.
|
Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka
A když už jsme u slova „nesouvisí“. Léta se používalo při webových diskusích, když média tajila identitu teroristů a násilníků. S tím, že i když šlo o džihádisty, samotný džihádismus s islámem coby „náboženstvím míru“ prý nesouvisí. Psávalo se dokonce „takzvaný Islámský stát“, jako by s islámem vůbec, ale vůbec nesouvisel. Celé to potom působilo tak bizarně, že stačilo vložit do diskuse slovo „nesouvisí“ a hned bylo jasné, co a koho má autor na mysli.
Stejně bizarně by teď působilo, kdyby někdo tvrdil, že trička s nápisy Smrt Spartě nesouvisí s atmosférou, která vedla k sobotnímu průšvihu na Slavii.