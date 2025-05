„Chci pískat?“ Okresní přebory jsou dno, ale někteří rozhodčí jsou na hráče až moc hodní

Dovolím si být na začátku trochu osobní. Shodou okolností jsem od svých 15 let byl řadu sezon aktivním rozhodčím v okrese Most, přičemž spoustu konfliktních situací jsem bohužel zažil. Tam jsem potkal Michala Hanzlíka, pomezního rozhodčího z dotyčného zápasu Novosedlice – Baník Ohníč, kterého domácí „fotbalisté“ rozplakali.

Můžu říci, že za těch zhruba 10 let, kdy jsem pískal, jsem potkal různé rozhodčí. Starší, mladší, arogantnější i slušnější. Ale zrovna Michal patřil k těm opravdovým srdcařům fotbalu, kteří to nedělají kvůli penězům, nýbrž proto, že je to baví. A to přesto, že má handicap v podobě naslouchátka, takže na hřišti neslyší úplně všechno (občas je to vlastně i lepší…). Spolu jsme projezdili křížem krážem vyšší desítky až stovky zápasů na Mostecku, Teplicku i Chomutovsku, takže si troufnu říct, že ho znám velmi dobře.

Rozhodčí si nechají leccos líbit

Vlastně se zpětně ani nedivím tomu, že rozhodčích je málo a nikdo se do toho nehrne. Stačí se zajít podívat na běžný zápas „okresu“, kde si frustrovaní fandové i hráči vybíjejí svůj vztek. Sám jsem byl bohužel terčem řady nadávek, přičemž fyzickým napadením po zápase mi kupříkladu vyhrožovali diváci na hřišti v Bečově za stavu 3:0 pro jejich barvy už během prvního poločasu. Na Mostecku to byly známé firmy zejména z působení v malé kopané, kdy to i na republikové úrovni daní borci dotáhli dost daleko, ale holt pár piv během červnového teplého odpoledne udělalo svoje.

Ale co nadávky ze strany hráčů? Zde je částečně chyba i na straně mužů (a žen) s píšťalkou. Sprosté nadávky se často řeší domluvou či žlutou kartou, červená se tasí jen ve výjimečných případech, kdy se ani pak zdaleka do zápisu nenapíše všechno, co dotyčný hříšník křičel. Proč? Protože to by si taky daní frajeři řadu měsíců nemuseli zahrát.

Pak za vámi do kabiny dorazí vedoucí a chtějí, aby se to do zápisu napsalo jemněji, protože „nás je sotva 12, nemůžete mu to napsat doslova, pak dostane dlouhý trest a s kým pak budeme hrát“. A tak se někteří sudí nechají zviklat, místo červené karty napíší vyloučení po dvou žlutých za „kritiku bez hanlivých slov“ a hráč dostane maximálně trest na jeden zápas, spíš malou pokutu, a další víkend vesele nadává zase jinde a jiným.

Proto už se jen usmívám, když vidím kampaně typu „Chci pískat“. Jasně, jako v mém případě to dokáže přilákat kluky, kteří už při přechodu do dorostu ví, že to na žádnou velkou úroveň ve fotbale nebude. Ale řada z nich skončí do několika měsíců, protože psychicky nedokážou snášet, když jim je 15 let a nadávají a vyhrožují jim hráči, jimž je dvakrát až třikrát tolik a svým vzezřením by patřili spíš do kriminálu než na fotbalový pažit.

Řešení? Žádné smilování, psát do zápisů o utkání pravdu. A že bude v nějakých týmech málo hráčů? To je jejich problém, mají si v klubu udělat pořádek. Není přece možné, aby se dělo to, o čem mluvil v rozhovoru pro Deník.cz hlavní rozhodčí dotyčného duelu Jiří Rak: „S hráči typu Vorel je to pořád dokola. Snažíte se být ve střehu, jenže oni jsou při krizových situacích k nezastavení. Není možné to tolerovat.“

Ne. Už by se to tolerovat nemělo.