Ano, je řeč o Santim Deniovi, bývalém dlouholetém hráči Atlétika Madrid, poté trenérovi, který dovedl olympijský tým Španělska ke zlaté medaili na OH 2024 v Paříži, od léta kouči českého národního mužstva. Při nástupu slíbil, že ho naučí hrát pohledný kombinační fotbal místo marného nakopávání míče na soupeřovu polovinu. Což o to, jako trenér působící patnáct let u mládežnických reprezentací Španělska k tomu předpoklady má. Rukama mu prošli hráči, kteří se teď pyšní tituly mistra světa i mistra Evropy.
Nepochybuju, že to byl od vedení českého fotbalu správný krok. Ale nejsem si jistý, že Denia věděl, do čeho jde, jaký fotbal se hraje v tuzemské lize a jakou roli sehrávají čeští fotbalisté v zahraničních klubech. Že se v Česku hlavně běhá, bojuje, válčí, že transplantovat sem v krátké době španělský model je nemožné.
Odborná i laická veřejnost k sympaťákovi hleděla a velká část stále hledí s nadějemi. Chce co nejdřív zapomenout na trapné vystoupení mužstva na mistrovství světa. Chce od nároďáku fotbal, za který se v mezinárodní konkurenci nebudeme stydět. Chce ho vidět vyhrávat nad lepšími soupeři, než jsou Černá Hora, Moldavsko nebo Faerské ostrovy.
Narazili jsme na giganty i vlastní limity
Předseda FAČR David Trunda i manažer reprezentace Pavel Nedvěd začali hovořit o „novém směru“ nebo o „nové cestě“. Bohužel pro Deniu, do cesty se mu v Lize národů postavili dva giganti, Španělsko a Anglie. A ti ho rychle přesvědčili, že oproti de la Fuentovi a Tuchelovi má k dispozici hráče pomalé v pohybu i myšlení, zaostalé v míčové technice, nepřesné v kombinaci a s mizivým sebevědomím.
Totéž mu ukázala i konfrontace s Chorvaty, byť ti už nemají tak dobré mužstvo jako před několika lety. Právě s nimi měli tudíž Deniovi svěřenci držet krok, ale skutečnost tomu byla na míle vzdálená. Chorvati v čele s jednačtyřicetiletým Modričem a sedmatřicetiletým Perišičem českého soupeře vodili jako psíka na řemínku a míč mu půjčovali jen sporadicky.
Bezmoc v útoku a zbytečné zkraty
Ve všech šesti utkáních Ligy národů končila česká snaha v propadlišti útočné třetiny hřiště, kde se rozhoduje o úspěchu. Proto v Anglii a doma proti Španělsku ani jednou Češi nevystřelili přímo na branku a teď v Chorvatsku pouze jednou, tečovanou střelou Hložka, která šťastně skončila v síti. Málem znamenala remízu, ale soupeř vzal spravedlnost do vlastních rukou a vyhrál.
V dlouhých fázích zápasů jsme byli svědky přímo ostudné pasivity, poměrně rychle inkasovaného prvního gólu, a co tu zoufalost ještě podtrhlo, byla tři vyloučení. Měl-li být Krejčí jako kapitán mužstva Deniovou oporou, pak nevím, jak slušně hodnotit jeho dvě červené karty. A jak si vysvětlit, že ačkoli sám před tímto strašákem varoval, druhý den šel předčasně pod sprchu? Tak nespolehlivý hráč nemá nosit kapitánskou pásku.
Denia logicky míchal se sestavou, zkoušel řadu mladých, neokoukaných hráčů, i když některé jen na pár minut. Nikdo z nich nezazářil a nepřinesl hře nic převratného, ale pro trenéra to jistě význam mělo. Kdo ovšem čekal, že v posledním utkání na chorvatské půdě, kde šlo o záchranu v nejvyšším patře Ligy národů a o pozici v prvním koši pro los kvalifikace Eura, který proběhne 6. prosince, postaví takzvaně optimální sestavu, výsledek dosavadního zkoušení, nedočkal se.
Je s podivem, že pro Deniu to byl zase jen další „přátelák“, šestý díl testu. Před březnovou kvalifikací možná poslední, neboť kvůli nabité termínovce nemůže počítat s větší přípravou. A další měření sil uniká tím, že mužstvo neproklouzlo do baráže o udržení v Lize A.
Slepá ulička, nebo šance do budoucna?
Co tedy těch šest zápasů ukázalo? Utvrdilo nás, že když chybí základ, rychlá změna v pojetí hry je iluzí. Pokud se nezačne se správnou fotbalovou výukou u mládeže, nemůžeme od dospělých čekat víc. Za to Denia nemůže. Chvála na adresu tohoto tajemného kouče, který hráčům oznamuje sestavu až těsně před zápasem, s přibývajícími prohrami slábla. Ničemu nepomůže, když bude trenér opakovaně tvrdit, že je na své hráče hrdý. To se musí ukázat na hřišti, ale tam toho bylo k vidění opravdu málo. Šest porážek, otřesné skóre 3:14, nepřesvědčivá hra – v čem spočívá to hrdinství?
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Chorvatsko - Česko 2:1, drama v závěru, fotbalisté však padli i pošesté a sestupují
Je zřejmé, že žádnou optimální sestavu Denia nenašel. Přesto manažer Nedvěd nastolené cestě, pro mě nepříliš čitelné, spíš krkolomné a místy strašidelné, dál věří. Pravda, Denia neslíbil, že naučí mužstvo taky vyhrávat. Ovšem jestli nepostoupí na Euro, na němž Češi doteď nikdy nechyběli, ukáže se, že cesta vedla do slepé uličky. A jemu bude možná hrozit ulička hanby, což by si za svou chvályhodnou vizi nezasloužil a nikdo z nás si to nepřeje.