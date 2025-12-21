Svědectví Dagmar Hochové. Její fotky jsou nejen historickým pramenem ke studiu doby

Nemoc – a možná ještě smrt – bývá poslední instancí, která dokáže člověku dneška zabránit, aby se pokoušel všechno stihnout. Přirozeně mluvím o chorobě tak zjevné a společensky nepřijatelné, že je s ní nejen nemožno, ale hlavně trapno vycházet. Zdravý s kamarády, s rýmou sám – nabádaly nás kdysi v čekárnách ilustrované plakáty, když nás tam coby školní mládež povinně honili na kolektivní lékařské prohlídky, tudíž jsme měli jedinečnou příležitost se nějakým tím kašlem nebo angínou jeden od druhého nakazit všichni najednou.
Díky tomu dnes víme, že s horečkou, blinkáním nebo nepotlačitelným chrchláním se s námi nikdo kamarádit nebude. Prosinec je tudíž dobou rušení schůzek, odříkání domluvených interview a také odkládání výprav na výstavy.
Na prohlídku s myší v ruce
Za covidu jsme se v tom trochu naučili chodit. Protože jsme se tehdy nekamarádili plošně, nikdo s nikým, přišly galerie s nápadem zprostředkovat své sbírky online. Psát o kultuře v době bez kultury byla celkem výzva a odpověď na ni závisela do značné míry na kvalitě internetového připojení, jako ostatně tolik jiných činností té doby.
Někde to totiž vyřešili komentovanými videoprohlídkami. Díky těm jsem tehdy na dálku absolvovala třeba výstavu o upírech, s názornou ukázkou, jak v hrobech vyjí. Anebo tu byl koncept virtuálních prohlídek, které bohužel zpravidla narazily na myš, jež se nejpozději ve třetím či čtvrtém sále beznadějně kousla.
Návštěvnicky, tedy vlastně uživatelsky nejvstřícnější se nakonec ukázala základní forma „obrázků na webu“: reprodukce děl ze svých depozitářů takto předvedla (a jsou tak dostupné dodnes) například Národní galerie Praha. Anebo právě Moravská galerie v Brně. A když na její stránky zabrousíme dnes, ejhle, co to tam najdeme! Rozsáhlý archiv snímků Dagmar Hochové. Právě Moravská galerie je totiž majitelem mnohatisícového souboru jejích negativů a v uplynulých dvanácti letech je všechny zpracovala.
Díky tomu se i my infekční můžeme pohroužit do tvorby této dámy, která sice proslula především coby „fotografka dětí“, zvláště dvojčat, těžiště brněnské sbírky tkví však v jejích snímcích Sametu a prvních demokratických krůčků. V těsně porevolučních letech byla Hochová poslankyní České národní rady. Uměleckou i dokumentární hodnotu mají tak její záběry z poslaneckého klubu Občanského fóra, z parlamentní restaurace, z jednacího sálu sněmovny. Ožívají na nich dávno zapomenuté celky jako Církevní a humanitární výbor ČNR či Liberální klub OF. V živém gestu, rozhovoru, zaznamenaném pohybu se vracejí Jiří Dienstbier, Otta Bednářová nebo kardinál František Tomášek.
Člověk mezi jinými lidmi
Dagmar Hochová nefotografovala „krásně“. Její snímky jsou obyčejné. Nestylizované, přímočaré, ale bezprostřední a lidské. Kurátor současné pražské výstavy Jiří Pátek její dílo označil za svědectví. A ač si fotografka sama přála, aby jednou posloužilo jako historický pramen ke studiu doby, promlouvá i k těm, kdo badatelské ambice nemají.
Madona, která unikla odsunu. Vzácná socha je k vidění v Anežském klášteře
Svědčí totiž o člověku mezi jinými lidmi. O nadšení, zápalu, součinnosti, únavě i kamarádství. O omšelosti konce komunismu a vykročení do nového, svobodného prostoru. Než na webu prolistujeme všech pět tisíc a něco fotek, je to dost času na to, abychom si popřemýšleli, jak jsme tento prostor dokázali naplnit. V co se obrátily ony naděje a zda jsme nepoztráceli všechen elán. K čemu se vracíme a zda se tam opravdu vracet chceme.
A do té Prahy si taky ještě zajeďte. V Domě fotografie je Hochová k vidění do 4. ledna. Já už to nestihnu, vy třeba ano.