Fotíte rádi nádraží? V době ohrožení a militarizace státu můžete mít smůlu

Neškodné hobby, že. Ale někdy může narazit. Jako třeba teď v Polsku. Tam od čtvrtka platí novela zákona o národní obraně, která se pokouší čelit snahám o různé diverze osnované ze zahraničí, rozuměj z Ruska. Jako byl požár tržnice ve Varšavě. A to i tím způsobem, že stát vyrukoval se seznamem 25 tisíc objektů, které se nesmí fotografovat.

Ten seznam je široký. Zahrnuje objekty vojenské (výcvikové prostory, kasárna), ty, které jsou součástí klíčové národní infrastruktury (elektrárny, železnice, tunely, mosty, nádraží), a také instituce (budovy ministerstev obrany a spravedlnosti, Agentury pro vnitřní bezpečnost nebo Ústředního protikorupčního úřadu). Jistě, ten zákaz nepostihne úplně všechny objekty. Fotit se nesmí ty, jež budou označeny velkou, nyní schválenou cedulí „Zákaz fotografování“ (v polštině, angličtině, němčině, ruštině a arabštině).

Myslet si o tom můžeme leccos. Jisté však je, že jde o součást trendu projevujícího se i u nás. Před rokem sem dorazil. Ministerstvo obrany navrhlo, aby bylo – novelou zákona o zajištění bezpečnosti České republiky – fotografování vojenských objektů považováno za přestupek, za který by hrozila pokuta až 100 tisíc korun. Totéž by platilo pro pořizování videodokumentace. A teprve bychom museli zjišťovat, zda i pro „šotouše“.

Až přijde strážmistr Flanderka

Je to téma pro bezpečnostní experty, sociology či psychology. Někteří – zřejmě k nim patří Fialova vláda – v tom vidí logickou reakci na události, jako byl výbuch ve Vrběticích či teď v továrně u Poličky (prý tam byly spatřeny cizí drony), chystaný útok na pražský autobusový terminál Florenc nebo již zmíněný požár tržiště ve Varšavě.

Když tito lidé slyší názor, že v době špionážních družic a webů typu Google Street View jsou zákazy focení zbytečnou buzerací, mají po ruce dobrý protiargument. Ano, přesná poloha kasáren, cvičišť, hangárů, nádraží, tunelů či mostů je dávno známa.

Ale chcete-li zjistit, kolik lidí a jací lidé do těch objektů chodí, chcete-li je přímo ztotožnit, což už jsou zpravodajské informace, tuto práci zastane jen „starý dobrý špion s foťákem“. Proto má smysl zákaz focení u jistých objektů.

Jiné zajímají spíš společenské posuny. Ne snad návrat ke komunismu, i když tehdy si kasárna nikdo fotit nedovolil. Jenže komunismus se vyznačoval tím, že ač hraniční pásmo obšancoval cedulemi „Hraniční pásmo, vstup zakázán“, kontroly, ba výslechy prováděl hluboko před tak označeným územím. Byla to svévolná buzerace. Oproti tomu zákaz focení v Polsku – a tak by to bylo i u nás – by se vztahoval pouze na jasně označené budovy.

Ale stejně je těžké v tom nevidět znak militarizace společnosti, byť racionálně zdůvodněné. Vtírá se tu citát ze Švejka, z budějovické anabáze, když četnický strážmistr Flanderka hlásí: „Udal, že umí fotografovat, a to nejraději nádraží.“

Jak píše web Seznam Zprávy, v Polsku teď mají obavy i fotografové a fanoušci železnic (tedy šotouši). Nicméně doufají, že zákon se bude uplatňovat hlavně na důležitých dopravních uzlech. Což zřejmě bude, ale půvab těchto paragrafů spočívá v tom, že mohou být do značné míry gumové. Prostě že je lze aplikovat s jistou mírou osobního zaujetí. Že někoho „orgány“ vydusí, jiného za totéž nechají být.

Kdybychom to vzali přepjatě, na webu iDNES by se mohla obávat oblíbená rubrika Očima šotouše, kam čtenáři posílají své fotky vlaků, mostů i nádraží. Nemohlo by to být podle nového polského zákona postižitelné?

Lépe už bylo

Ať tak nebo tak, máme před sebou další kamínek do mozaiky trendu „lépe už bylo“. Lépe ve smyslu svobodněji. Po roce 1989 rychle zmizely hraniční ploty, pohraniční pásmo i některé vojenské prostory. Později zmizela i povinná vojenská služba a zdálo se, že vše může jít jen tímto směrem. Ve zbylých vojenských prostorech se otevřely aspoň okraje. V Boleticích se smělo na Knížecí stolec, na Libavé k pramenům Odry. 1. ledna 2016 byl zrušen vojenský prostor Brdy.

Jenže pak se ukázalo, že toto byl zenit. Trend se začal obracet. Cesta na Knížecí stolec byla před rokem uzavřena (v době ruské agrese na Ukrajině a sílící neurózy ve světě vojáci musí cvičit). Pak se mluvilo o tom, jak omezit fotografování vojenských objektů. A teď to v Polsku dotáhli do podoby vymahatelného zákona.

Vsadili byste korunu, že totéž nedorazí k nám? Těžko. To si spíš leckdo řekne: Zaplaťpánbůh za těch třicet let svobody, myšleno od „sametu“ do covidu.