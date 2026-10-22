Co je cílem nepokojů ve Francii: komunismus, chalífát, nebo nihilismus?

Přitom vše začalo v polovině září nevinnou blokádou gymnázia nedaleko hlavního města. Ale po měsíci jsme najednou svědky nevídané vlny nepokojů, která už přetekla do Belgie i do Itálie.
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Polarizovaná Francie tone v nejistotě. Situace v zemi může neblaze ovlivnit celou Evropu
Historická radnice v Limoges, která přežila dvě světové války bez úhony, zcela shořela. Terčem levicové a propalestinské lůzy se stala i bronzová jezdecká socha Johanky z Arku ve městě Toulouse. Na hlavu katolické světici navlékli žlutou reflexní vestu, symbol Hnutí žlutých vest, jehož členové od listopadu 2018 půl roku demonstrovali zprvu proti rostoucím cenám pohonných hmot a nákladům na bydlení, ale protesty brzo přerostly v nepokoje, stavění barikád a rabování.
Dílo zdokonalovali tím, že na sochu národní hrdinky vztyčili palestinskou vlajku. Bizarní obrázek, který nám ukazuje středověkou katolickou monarchii, nespokojenost moderního francouzského proletariátu a podporu palestinismu, tohoto čtvrtého abrahámovského náboženství, vydá za tisíce slov.
Stejně dopadla i monumentální socha Marianne (symbolu Francouzské republiky, svobody a demokracie) v Paříži, které už se začíná říkat Paristina. Maskovaní demonstranti v čele s aktivisty radikální ekologické neziskovky Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) ji zahalili do obří žluté vesty, strhli z ní francouzskou vlajku a nahradili ji palestinskou, podstavec posprejovali progresivními hesly a poničili. V Marseille byla busta Marianne shozena z podstavce na zem a poškozena.
Zapálené školy, stovky hořících aut a autobusů, zničené obchody, zbití a benzinem polití učitelé, tisíce zraněných policistů a další násilné projevy spojených sil příznivců extrémní univerzitní levice a mladých lidí s migračním původem.
Z Macronésie se stává Ohnivá země
Rozhodneme-li se ignorovat pokroková tvrzení, že nepokoje vyvolal „Putin prostřednictvím ruských trollů na amerických sociálních sítích“ a že „Mosad s pomocí židovské elity právě obrací Francii vniveč“, důvody bychom asi přeci jen měli hledat uvnitř země galského kohouta. Snaží se je definovat politologové a sociologové, kteří tvrdí, že se jedná o konflikt mezi mladou a starší generací, protože obě mají z odlišných důvodů strach z budoucnosti.
Strach z toho, kdo a z čeho uhradí absurdně vysoké výdaje na důchody, školství, sociální a zdravotní péči, bezpečnost či zbrojení, když dluh státu vůči HDP už přesáhl 120 procent a úroky desetiletých francouzských státních dluhopisů se pohybují kolem pěti procent (výnosy v roce 2020 byly dokonce záporné, ale prudký růst nastal kvůli inflaci a válce na Ukrajině) a míra nezaměstnanosti překročila osmiprocentní hranici. A aby to nestačilo, zemi tíží i důsledky masové nelegální migrace a islamizace.
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Z toho všeho samozřejmě vůbec nevyplývá, že postmoderní aliance komunistických networků, rudých gard z univerzitních kampusů a migrantů třetí generace, kteří pod palestinskou či marockou vlajkou zrovna prožívají katarzi reislamizace, má svaté právo zapálit polovinu Francie, obsadit veřejný prostor a terorizovat mírumilovné občany či turisty. Marně se očekávalo, že suverénní francouzský stát neselže, že dokáže tyto nepokoje během pár dnů ukončit, například tím, že když nelegální přistěhovalec zapaluje auta či rabuje v obchodech, neměl by co dál dělat na území Francie, a pokud to dělá občan, měl by sedět ve vězení.
Pokud tuto situaci označíme za fiasko francouzské politiky, ekonomiky a migračního systému, nebudeme daleko od pravdy. Zbytek Evropské unie nevěřícně sleduje rozpadající se společnost a selhávající stát s funkčním jaderným arzenálem. Zdá se, že Rubikovu kostku, kterou revolucionáři v roce 1789 rozebrali na součástky, Francouzi nebyli schopni složit dodnes.
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Bordel v krásné sladké Francii. Vládnoucím politikům chybí pokora a zkušenosti
Co motivuje rebelující, kteří hluboce pohrdají myšlenkami Francouzské republiky a nenávidí i západní demokratické hodnoty? Co může být jejich cílem? Nastolení socialismu, nebo rovnou komunismu či anarchie? Zřízení chalífátu? Vytvoření nezávislého Státu Palestina v rámci dvoustátního řešení na území Francie? Zatím vidíme jen chaos, cirkus a ničení, proto není vyloučené, že jasný cíl neexistuje.
Prapor cizích zájmů
Záběry kamer připomínají nepokoje v USA vyvolané hnutím Black Lives Matter (Na životech černochů záleží). V květnu 2020 jsme viděli, jak maskovaný plebs rozbíjí výlohy a vykrádá obchody s kvalitním zbožím, šlo o módní oblečení, značkové tenisky, boty, kabelky, počítačové hry, iPhony či televize s plochou obrazovkou. (Zajímavé je, že z nějakého neznámého důvodu všechna knihkupectví rabování přežila jak v Americe, tak ve Francii…)
Když se tenkrát v televizi objevil mladý Afroameričan, jak utíká ven z obchodu s velkou plazmovou televizí v náručí, mohli jsme konstatovat, že slavné heslo bojovníka za práva černochů Martina Luthera Kinga ze srpna 1963 I Have a Dream se po 57 letech pokrokové evoluce změnilo na I Have a Screen. Zatím se zdá, že jediným cílem francouzských rebelujících je prchat z obchodu s luxusní kabelkou značky Chanel nebo s iPhonem 18 a přitom v transu vyřvávat nějaký antikapitalistický nebo protiizraelský slogan.
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Francie v plamenech. Pouliční nepokoje bývaly a jsou pro zemi typické, mnohdy slavily úspěch
Rebelující do ulic vyšli s různými vlajkami. Obrázek byl pestrý a výmluvný. Vedle málo francouzských však převažovaly palestinské a marocké vlajky, ale také rudé se srpem a kladivem či symboly hnutí Antifa. Když v nějaké západní zemi vznikne politická krize, lidé z obou táborů zpravidla chodí na demonstrace s vlajkami v národních barvách, což vysílá silný vzkaz, že máme sice různé názory, vedeme vášnivé diskuse, ale nakonec všichni patříme do stejné rodiny. Silný vzkaz však vysílá i opačná situace, když jeden tábor místo (nebo proti) národní vlajky zvedá do výšky prapor cizích zájmů. A to sdělení zní: Nejsi můj soused, spoluobčan ani krajan, ale nepřítel.