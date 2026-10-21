Polarizovaná Francie tone v nejistotě. Situace v zemi může neblaze ovlivnit celou Evropu

Obraz hořící radnice v Limoges obletěl celý svět. O míře násilí vypovídá fakt, že bylo zatčeno 2300 lidí, téměř tisíc policistů bylo zraněno. Francie má napříč Evropou velký reputační šrám.
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Podobné scény jako v bouřících francouzských městech jsme ale mohli záhy vidět i v italském Miláně. Za viníky útoků byli označeni příslušníci krajní levice, objevila se ale i tvrzení, že v nich byli aktivní také mladíci s migračním pozadím.
Publicista Michele Serra z italského deníku La Repubblica se ale na situaci podíval zcela jiným pohledem, když napsal, že „mezi hordami mladíků s kapucemi, kteří rabují obchody v centru města, není ani stopa po ideologii ani po názoru, ani po náznaku organizačního záměru. Není to ani mobilizace, ale pouze vzkaz šířený ústním podáním prostřednictvím chytrých telefonů: ‚Pojďme rozbíjet věci tam, kde žijí bohatí.‘ To jsou sociální nepokoje v nejčistší podobě, ale bez jakékoli politické orientace.“
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Čelit takovému fenoménu bude ovšem velmi složité. Francouzská a italská vláda mobilizují nejen policii, ale i armádu k zásahům proti dalším protestům, které jsou plánovány na víkend. Ve Francii se zvažuje i použití krajních opatření – vyhlášení tzv. stavu nouze. V některých městech už byl vyhlášen zákaz nočního vycházení.
Perspektiva dalšího vývoje přitom nemusí být příznivá. Podle zpravodajských služeb se prý budou příslušníci krajní levice snažit vyvolávat nepokoje až do prezidentských voleb na jaře.
Ochránkyně „tiché většiny“ Francie
Co by to ale mohlo znamenat pro jejich možný výsledek? Zřejmě by to otevřelo cestu k prezidentství Marine Le Penové. Ta už ostatně teď využila situace, aby ve státnicky koncipovaném nedělním veřejném projevu promluvila k národu. Podle ní jsou miliony lidí naštvaní na politiku vlády, ale nic nerozbíjejí ani nekradou. Rabují jen okrajové skupiny, kterým ochromený stát není schopen čelit.
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Oslovila tak „tichou většinu“ Francie a nabídla se jako jejich ochránkyně. Jistě v kontrastu s končícím prezidentem Emmanuelem Macronem, který už vlastně Francii nemá po deseti letech vládnutí co nabídnout a do voleb už bude spíše jen „chromou kachnou“.
Všímejme si také toho, jak vysokou podporu má Le Penová mezi policií a armádou. Dá se to třeba vysledovat z výsledků minulých prezidentských voleb ve městech s velkými vojenskými posádkami – Le Penová dosáhla v jejich druhém kole až na šedesátiprocentní podporu.
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Lze si ovšem položit jednu otázku: nemohlo by případné zvolení Le Penové za prezidentku vyvolat další radikální protesty v situaci, kdy společnost je silně politicky polarizovaná? A to vše na pozadí katastrofální ekonomické situace s horou dluhů.
Francii tak asi čekají další bouřlivé měsíce, což může nepochybně negativně ovlivnit i kondici celé Evropské unie.