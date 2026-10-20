Jdeme na to! Ve jménu revoluce! A co říkal starý Rothschild

Citát pochází z roku 1871, tedy z doby, kterou si možná někteří z nás vybaví v souvislosti s učebnicí dějepisu. Nemýlím-li se, za mých časů byla Pařížská komuna dokonce jednou z maturitních otázek. Kdo si ji vytáhl, nebyl na tom špatně ani v případě, že nevěděl skoro žádná fakta. Stačilo vklouznout do slovníku třídního boje a velebit odvahu komunardů burcujících pařížskou chudinu k povstání proti vykořisťovatelům a buržoazii. Povstání, jež se stalo „předvojem o pár desetiletí mladší Velké říjnové revoluce“.
|
„Nestandardní děti“ aneb Chování vašeho syna ostatním vadí
V současnosti připomíná poslední postřílené komunardy památník na hřbitově Père-Lachaise. Nezmiňuje, že dali průchod bezuzdnému ničení a brutalitě chátry, která běžné občany k smrti děsila. Dnes jsou Pařížané běsněním davu zděšeni znovu a někteří se, tak jako já, možná ptají - je to nutkání rozsévat zkázu pořád stejné? Stejné jako před stopětapadesáti lety?
Myslím, že ne tak docela. Demonstranti v dobách Pařížské komuny vyrazili totiž do ulic z docela jiných důvodů než demonstranti dnešní. Měli hlad. Velký hlad. Po prusko-francouzské válce, která přinesla bombardování, obklíčení a vyhladovění Paříže, byla země vyrabovaná, ponížená a zatížená neúměrnými reparacemi. Po válkách to tak bývá, natož po těch prohraných. Ideální čas na změnu režimu. Nota bene v zemi, která si nebyla dlouho jistá, jestli je pro ni lepší republika nebo císařství. Bandy opájející se rabováním nastoupily skoro zákonitě. Proč jsou tu ale teď? Válka není, hlad není. Může být, že ve Francii mají trochu ošuntělé školní budovy, možná chybí na školních záchodech toaletní papír, vadí přijímačky. Ale stačí něco takového na zapalování budov, ničení obchodů a životů?
|
Zatímco Trump málem vyhrál válku, já málem viděla Karlštejn shora
Všeobecně se má za to, že studenti za nic nemůžou. Šli si jen tak zademonstrovat, na což mají ve svobodné společnosti právo. Jenže je tu háček. Do hry přibyly moderní technologie. Kdo si jde dneska zademonstrovat, nemůže nevědět, že na sociálních sítích číhají zlobiví kluci, co nemají nic pořádného na práci a hledají adrenalinové povyražení napříč Evropou. „Jdeme na to! Ve jménu revoluce! Schválně, kdo trefí víc policajtů!“ Jsou vybaveni, rány či vážnější zranění moc neriskují. Vlastně je to tak, že neriskuje spíš policie. Jde přece hlavně o to, aby náhodou někomu třeba nezlomila ruku. Nebo neudělala modřinu. Nedopusť Pánbůh, dokonce nezletilému… To by jí svobodná média dala!
(Jak že to říkal ten starý Rothschild?)