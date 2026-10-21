Bordel v krásné sladké Francii. Vládnoucím politikům chybí pokora a zkušenosti

Hned na začátku textu se omlouvám za první slovo v titulku, ale to slovo použil toto pondělí i stávají francouzský premiér Sébastien Lecornu ve svém vystoupení před novináři, přičemž po jeho boku stál i ministr vnitra Laurent Nuñez. A může se stát, že ono slovo se během následujících dní ukáže ještě jako slabé – ale nepředbíhejme.
V krásné sladké Francii aktuálně vypukly protesty proti otřesným poměrům na druhém stupni základních škol a na gymnáziích. Jejich hybnou silou byli žáci ve věku 10 až 15 let, spolu s nimi středoškolští studenti a také jejich učitelé. Ale jak už to bývá, v určité etapě do hry vstupují jiní, kteří se chtějí stát hegemony politického protestu. V dnešní Francii to jsou násilníci z přistěhovaleckých předměstí a profesionální ničitelé, a tak se začíná používat výraz „násilnický byznys“.
Pod tento výraz spadá rabování pro Francii tak typických butiků, zapalování automobilů a ničení veškerého veřejného majetku. Nastala nová vlna rozbíjení ikon republiky, jejímž symbolem se stalo vypálení radnice ve městě Limoges na jihozápadě země. Ta byla dostavěna na konci 19. století podle předlohy slavné radnice v Paříži, známého to symbolu vrcholné francouzské renesance.
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Vypálení radnice je doslova barbarský akt a bodná rána do srdce této země. Vždyť radnice je spolu s hymnou a trikolorou už přes dvě století všeobecně považována za nejposvátnější symbol Francouzské republiky. Tyto údery na symboly republiky nejsou ničím novým, zasazovali je výrostci z přistěhovaleckých předměstí v Paříži a v dalších velkých městech už od roku 2005. Při fotbalových zápasech pískali, když se na úvod hrála posvátná Marseillaisa, pošlapávali trikoloru, vyřvávali protifrancouzská hesla.
Volání generálů do zdi
A kdo na tyto útoky upozornil jako první? Byli to francouzští vojáci, četníci a policisté, kteří s tímto naprosto skandálním chováním přicházeli do styku během svých dvou hlavních aktivit. Tou první byly mise v islámských zemích, tou druhou pak operace Sentinelle (Hlídka) na území samotné Francie, kdy zasahovali proti násilnickým akcím přistěhovalců po celé zemi.
Prvním z těch, kteří veřejně protestovali, se stal sborový generál četnictva (to je ve Francii podřízeno ministru obrany) Bertrand Soubelet, který už před deseti lety vydal knihu nazvanou „Vše, o čem je lepší nemluvit“. Na jejích stránkách a stejně tak před příslušnou sněmovní komisí kritizoval zejména zrušení šesti tisíc míst v řadách četnictva, složité byrokratické postupy, bezbrannost justice, když viníci mají větší práva na ochranu než oběti, přičemž četnictvo je proti organizovanému zločinu stále bezmocnější. Navíc se v té době již rozmáhaly přímé útoky náctiletých gangsterů z přistěhovaleckého prostředí na francouzské četníky a policisty.
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Generál Soubelet se tváří v tvář této sílící hrozbě stále důrazněji vymezoval proti politikaření, nedostatku odvahy a proti nedodržování zásady, že čím více se odkládá řešení problémů, tím naléhavějšími se pak stávají. Mezi vojáky a četníky si okamžitě vysloužil krásnou přezdívku Generál Odvaha.
Jenomže vzápětí následoval útok tehdejšího premiéra, kterým byl Manuel Valls, jenž navíc snil o tom, že by se v roce 2017 mohl stát i prezidentem republiky. Nebojácného generála převelel na funkci velitele četnictva do zámoří.
A tím se dostáváme k úloze současných politických elit. Jsou to absolventi nejuznávanějších škol (od základních přes střední až po vysoké), jsou stále ještě mladí a dynamičtí a jsou nesmírně ctižádostiví. Jenomže jim chybí dvě základní devízy. Tou první je pokora, druhou jsou nenahraditelné zkušenosti z výkonu základních politických funkcí, jimiž jsou starosta a poslanec. Nevědí, co to je řešit každodenní problémy měst a obvodů, nevědí, co to je dostat vynadáno od nespokojených občanů a voličů. Jsou to prostě salonní politici, kteří dovedou pronášet krásné projevy, ať už doma, anebo v zahraničí. Ale jsou velice povýšenečtí, a o to horší pak je jejich střet s domácí realitou.
Symbolem této sorty politiků je brzy končící prezident Emmanuel Macron. Hned na počátku svého prvního mandátu v červenci 2007 se „proslavil“ tím, jak nechutně ponížil tehdejšího náčelníka generálního štábu. Tím byl armádní generál Pierre de Villiers, který veřejně odmítl další snižování výdajů na armádu a četnictvo a po Macronově klackovitém vystoupení nakonec odešel do předčasného důchodu.
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Od té doby francouzští vojáci Macronovi říkají „Jupiter“, což má dva významy. Zaprvé se tak oficiálně jmenuje velitelské stanoviště pod sídlem prezidenta republiky, zadruhé je to označení pro narcise, který se chová, jako kdyby se na Zemi snesl z nebeských výšin se spasitelským posláním. A přesně tak se choval Macron.
Jak se tento samozvaný Jupiter chová v dnešní krizi? Ve svém nedělním televizním vystoupení řekl, že čeká, že vláda vyvodí náležitá ponaučení a že mu navrhne správné odpovědi na vzniklou situaci.
Odpověď přesně ve stylu, který vojáci a četníci v záloze ve svém otevřeném dopisu zveřejněném už před pěti lety označili za typický projev zbabělosti francouzských politických elit, jimž jde jen o to, aby obhájily svoje mandáty, a vůbec neberou ohled na to, že jejich země je ve smrtelném nebezpečí. Tenkrát to bylo kritizováno jako příliš patetické vyhlášení, ale dnes se to jeví zcela jinak. Ve Francii opravdu jde o hodně.