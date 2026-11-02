Zachycuje výjev z červencové revoluce z roku 1830. Uprostřed mladá žena s francouzskou vlajkou v ruce, nápadná odhalenými ňadry. Po levici má chlapce s pistolemi, vpravo od ní dva ozbrojení muži, jeden ve společenském, s motýlkem u krku a cylindrem na hlavě. Ten s šavlí v ruce vypadá na manuální profesi.
Možná vás někdy taky napadlo, proč ta paní nebo slečna lezla na barikádu v noční košili? A co je to za kluka s pistolemi a kdo jsou ti dva chlapi? Dnes víme, že jde o vznešenou alegorii a že odhalené poprsí symbolizuje ideu svobody.
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Před dvěma sty lety to někteří viděli jinak. Spisovatel Maxime du Camp se dílu zevrubně věnoval. Centrální osoba je v rozhalené noční košili, protože je to prostitutka, která vyběhla z bordelu. Doprovází ji ozbrojený mladý ničema a také dva gentlemani v pozadí patří k lidem, jaké byste nechtěli potkat v temné uličce. Symbolu Francie se podle něho zmocnila spodina. Pak pochopíme stav dvou mrtvol ve spodní části obrazu. Voják v uniformě, ano, mrtví vojáci k revolucím patří. Druhá oběť je civil a v boji mu někdo stačil ukrást kalhoty a jednu ponožku.
Můžeme nad tím pokrčit rameny. V roce 1830 bylo Maximu du Camp osm let, takže si barikád asi moc neužil. Nicméně v jeho době byla červencová revoluce v živé paměti. Je to prostě dvojí pohled. Snadno ho pochopíme. Dvojím pohledem sledujeme sobotní radovánky na západ od našich hranic. Koho namaluje budoucí Eugène Delacroix, aby ztvárnil listopadovou revoluci 2026?
Vlajka je jasná. Černý, bílý a zelený pruh a mezi ně zaseknutý červený trojúhelník. Francouzská trikolóra to nebude, možná se už brzy dostane na seznam zakázaných symbolů, jako se tam ocitl Union Jack v Británii. Kdo se vlajícího symbolu svobody ujme, kdo podrží prapor? Prostoňaderná dívka to určitě nebude. Musela by mít burku. Daleko pravděpodobnější bude maskovaný muž v černém se zelenou stuhou Islámského státu kolem hlavy. Kluk po jeho levici bude třímat fungl nové iPhony.
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Stop. Musím zarazit prsty starého anarcho-konzervativce. Obraz bude vypadat jinak. Palestinské vlajky se ujme nebinární osoba. Jak se nebinárnost zobrazí na plátně? S tím si musí příští Delacroix poradit. Pomáhat mu bude brýlatý studentík bažící po zrušení zkoušek na vysokou a z druhé strany Mistr umístí Afroevropana a ženu na vozíku. Bude to blondýna bílé pleti, umělec přece musí směle vybočovat z řady.
Co namaluje příští Delacroix, na co dostane grant? Sázím na druhou variantu. Kéž bych se mýlil, ale moc šance tomu nedávám.