Francouzský dluh na cestě ke krizi. Viník je znám: zbožňovaný sociální stát

Patnáct zemí tehdejší EU reprezentovalo v roce 2000 kolem 26 procent světové ekonomiky (vyjádřeno v nominálním HDP), zatímco USA 31 procent. V roce 2024 však podíl EU (ve stejném složení) poklesl na 15 procent, kdežto Amerika se držela na 27 procentech světového HDP. Uvážíme-li dynamický rozvoj především asijských ekonomik, Amerika dosáhla slušného výsledku.
Ne tak Evropa. Proč? Odpověď může poskytnout citát bývalého francouzského premiéra Lionela Jospina. Ten v roce 2000 tvrdil, že „ačkoli je nutné odpovídat požadavkům konkurence v rámci světové ekonomiky, nemáme v úmyslu opustit sociální model, který jsme budovali během minulého půlstoletí“.
Nejen Francie, ale ani většina EU nebyla ochotna opustit svůj model opulentního sociálního státu. Za svůj přijala tento model nejen levice, ale i evropská pravice. Volič dnes prakticky ani nemá možnost dát svůj hlas ekonomicky liberální straně, která by měla v úmyslu snížit daňovou zátěž. Koneckonců, většina evropských zemí je v tak chmurné rozpočtové situaci, že na nějaké nižší daně není ani pomyšlení.
Setrvale rostoucí výdaje
Zůstaňme však ještě ve Francii. Požadavky sociálního státu nelze uspokojit pouhým zvyšováním daní, neboť prakticky již není kam daně zvyšovat. Daňová kvóta v roce 1980 činila 41 procent HDP, od roku 2000 se pohybuje kolem 43 procent HDP. Další růst není zřejmě možný. Naproti tomu francouzské veřejné výdaje setrvale rostou: ze 46 procent HDP v roce 1980 přes 52 procent v roce 2000 až na 56 procent v roce 2024.
Stát tedy praktikuje rostoucí zadlužování. Je přitom úplně jedno, zda vládne levice anebo pravice. V roce 1981, v době nástupu socialisty Mitterranda a zformování koaliční socialisticko-komunistické vlády, francouzský státní dluh dosahoval 21 procent HDP. Od té doby, i během pravicových vlád, podíl dluhu s mírnými fluktuacemi neustále rostl. V roce 2007, těsně před finanční krizí, to bylo 64 procent HDP. Mezitím ovšem francouzský státní dluh vzrostl na úroveň 112 procent HDP v roce 2024!
Zde je třeba poznamenat, že ani Spojené státy nejsou právě vzorem rozpočtové střídmosti. Ještě koncem roku 2000 federální vláda dlužila 54 procent HDP, zatímco podle posledních údajů za druhý kvartál 2025 je to již 119 procent. Nicméně Američanům se alespoň daří držet tempo hospodářského růstu a po stránce technických inovací patří ke světové špičce. O Evropě toto bohužel nelze tvrdit.
Proč? Evropané utrácejí především za svůj zbožňovaný sociální stát. Hlavní váhu v něm představuje průběžný penzijní systém, což z principu prostě nemůže být „prorůstová“ položka. Penze ve Francii stojí 14,4 procenta HDP, zdravotnictví 11,7 procenta, jiná sociální ochrana dalších 6,1 procenta (údaje za rok 2023). Naproti tomu veřejný pořádek stojí jen 1,7 procenta, obrana pouze 1,8 procenta HDP.
Toto vše má samozřejmě dopady na dluhovou službu. Na počátku osmdesátých let byla úroveň veřejného dluhu nízká. Výdaje na obsluhu dluhu byly zanedbatelné. Rychlý růst zadlužení po roce 1980, spojený s expanzí sociálních výdajů a trvale vysokým podílem veřejných výdajů, zvýšil objem úrokových plateb. V devadesátých letech, kdy francouzský dluh překročil hranici poloviny HDP, dosahovala úroková zátěž zhruba 3–4 procenta HDP, což představovalo významnou rozpočtovou položku.
Od roku 2000 dluh rostl. Po krizi let 2008–2009 přesáhl 80 procent HDP, zatímco úroková zátěž paradoxně klesala. Bylo to důsledkem dlouhodobého poklesu úrokových sazeb v eurozóně. Tento pokles v kombinaci s rostoucí poptávkou po bezpečných aktivech stlačil výnosy francouzských státních dluhopisů na historická minima. Kolem roku 2015 let se čisté úrokové výdaje pohybovaly jen kolem 1,5 procenta HDP, a to navzdory tomu, že samotný dluh mezitím vzrostl nad 95 procent HDP.
Také po pandemii covidu, kdy francouzský dluh překročil 110 procent HDP, zůstávala dluhová služba překvapivě nízká díky pokračujícímu prostředí nulových a dokonce záporných sazeb.
Silně nežádoucí události
Obrat přišel v letech 2022–2023, kdy inflace a restriktivní politika ECB posunuly výnosy desetiletých francouzských dluhopisů z blízkosti nuly k úrovním kolem tří procent. V roce 2024 se úroky z dluhu znovu staly citelnější položkou rozpočtu, zhruba 2 % HDP. Jejich váha poroste, pokud vyšší sazby přetrvají a refinancování stávajícího dluhu proběhne za horších podmínek.
Jinými slovy, francouzské veřejné finance čekají obtížné časy. Metodou „pomalu vařené žáby“ se rozpočet této země dostal z bezproblémového stavu až k situaci, která zatím není krizí, ale brzy může být.
Politická ekonomie této situace přitom nemá žádné dobré řešení. Růst zadlužení nevyhnutelně povede buď ke kreditní události (alias platební neschopnosti) anebo k záchranné akci ze strany Evropské centrální banky, která by znamenala inflační impuls. Obojí je silně nežádoucí. Daně již nelze zvýšit. A šetřit na výdajích? Politicky neprůchodné, protože „sociální smír“.
Je velmi chabou útěchou, že Francie v tom není sama.