Komunální volby ve Francii „ukradla“ krajní levice. Má napojení na islamisty a drogové dealery

V několika velkých městech, jako jsou Roubaix, Limoges, Toulouse, Paříž nebo Lille, se hnutí dostalo buď na první místo, nebo do pozice, kdy může volby zásadně ovlivnit. Konkrétně bude Nepoddajná Francie doporučovat svým voličům, koho mají ve druhém kole volit, a mohou si tak doslova vybrat budoucího vítěze.
Tento výsledek poukazuje jednak na silnou radikalizaci francouzského elektorátu. Na jedné straně Národní sdružení pohlcuje tradiční elektorát pravice a na druhé straně Nepoddajná Francie vysává elektorát tradiční levice. Je to dáno i tím, že od posledních voleb je parlament rozdělen tak, že tradiční strany musí chtě nechtě spolupracovat a tolerovat vládu, protože žádný blok nemá jasnou většinu. To ale tyto strany „poskvrnilo“ vládní odpovědností a opozici dnes voliči vnímají především v podobě krajní pravice a krajní levice. A od hodně voličů tak zní: „zkusili jsme všechny - jen ne tyto“.
Tím radikálnější, tím silnější
Rozdíl je ale v tom, že Národní sdružení Marine Le Penové benefituje z toho, že vytváří dojem seriózní strany, která má na to, vládnout. Dnes už najdeme jen málo vyjádření z poslední doby od jeho představitelů, které by mohly být kritizovány za rasismus nebo by dokonce mohly být na hraně zákona. Strategie Nepoddajné Francie je přesně opačná: čím je strana radikálnější ve svých vyjádřeních, tím více vlastně posiluje.
Historicky je toto relativně mladé hnutí jakýmsi mišmašem různých marxistů, revolucionářů a populistických politiků, kteří sdílejí především dvě věci: nenávist ke kapitalismu a sionismu. Bylo založeno Jean-Lucem Mélenchonem, bývalým socialistou a velkým obdivovatelem režimu Huga Cháveze (nemluvě o tom, že nikdy nebyl příliš kritický ani vůči Putinovu režimu), který se díky svému tribunskému stylu vyjadřování stal kandidátem hnutí i do předchozích prezidentských voleb.
Nepoddajná Francie má ale také jednu stálici, která vlastně stojí i za úspěchem v těchto volbách: velmi silnou rétoriku zaměřenou na imigrantskou - zejména muslimskou - populaci. To by samozřejmě samo o sobě nemusel být problém - každá strana se může zaměřovat, na jakýkoli elektorát chce. Nepoddajná Francie však často používá rétoriku a praktiky, za které by se nemuseli stydět ani představitelé Íránské islámské republiky...
Mélenchon si například záměrně dělá legraci z židovských jmen ve svých projevech, strana v kampaních používá karikatury Izraele a Židů velmi podobné těm, které používala propaganda nacistického Německa, a strana má napojení na islamistické spolky, jak to dokázala nedávná vyšetřovací komise francouzské dolní parlamentní komory. Někteří její členové navíc vyhrožují násilím nebo byli napojeni na násilné ultralevicové skupiny.
Rima Hassanová, europoslankyně tohoto hnutí, například v minulosti vyhrožovala jinému europoslanci, který se zastal Izraele, že by měl mít v noci otevřené oči, protože se mu může něco stát. Zároveň je však Hassanová velkým fenoménem francouzské politiky - například server EU Matrix ji označil za nejvlivnější europoslankyni na sociálních sítích vůbec, kde ji sledují stovky tisíc lidí, a Politico ji zařadilo mezi nejvlivnější politiky v Evropě v roce 2026.
Kandidát pro Elysejský palác
Komunální volby ale poprvé v plné šíři ukázaly, že tato radikalita funguje především u imigrantských komunit a v ghettech velkých francouzských měst a přivádí na stranu tohoto hnutí i stále více přívrženců, kteří jsou tradičně spíše „nevoliči“.
Mluví se ale i o napojení hnutí na drogové mafie, které v některých periferiích, zejména tedy v Marseille, de facto vládnou. Příkladem je poslanec Delogu, kandidát právě v Marseille, který dosáhl velmi dobrého výsledku v prvním kole komunálek. Delogu se stal známým především svými výroky, ale také tím, že v parlamentu bojuje s plynulou četbou textu svých proslovů, a též podezřením, že spolupracuje právě s drogovou mafií.
Je neoddiskutovatelné, že Nepoddajná Francie se stává jednou z hlavních sil francouzské levice a bude výrazně ovlivňovat to, kdo se stane budoucím prezidentským kandidátem celého levicového spektra. Někteří komentátoři dokonce mluví o tom, že je možné, že se kandidát Nepoddajné Francie dostane až do druhého kola prezidentských voleb - se všemi riziky, které by to mohlo přinést. Francouzům by tak nakonec mohl zůstat výběr mezi stranou Marine Le Penové a kandidátem tohoto kontroverzního hnutí.
Autor působí jako poradce pro evropské záležitosti