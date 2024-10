Když Jupiter ignoruje volby. Levice významně posílila, přesto ostrouhala

Francie má po řadě týdnů novou vládu. V čele stanul zkušený politik Michel Barnier, o jehož současném postavení nejlépe vypovídají dvě jeho přezdívky. Ta první je letitá a v podstatě lichotivá: říkají mu Montagnard, což se dá přeložit jako Horal. V jeho případě to sedí, pochází z alpské oblasti, je to skutečně chlap jako hora, který je zvyklý si na bedra hodně nakládat, navíc si během své dlouhé politické dráhy přivykl na náročné výstupy a na dlouhé pochody.

Má za sebou dlouhou praxi v náročných volených funkcích, byl mimo jiné dlouhých 26 let členem krajské správy v rodném Savojsku, z toho 17 let jejím předsedou. Byl poslancem i senátorem, zastával několik ministerských postů včetně ministra zahraničních věcí. Získal i celoevropské uznání jako eurokomisař a potom i jako hlavní vyjednávač EU při přípravě brexitu, kde osvědčil své diplomatické schopnosti. Tím vším výrazně převyšuje i stávajícího prezidenta Emmanuela Macrona.

Ale Barnier má i druhou přezdívku, jež je nová a nelichotivá: Hibernátor, což je odkaz na vysoký věk. Stal se nejstarším premiérem V. francouzské republiky, věk 73 let je opravdu vysoký, navíc kontrastuje s věkem jeho předchůdce Gabriela Attala, který zase byl nejmladším premiérem. Stávající prezident si prostě potrpí na extrémy.

O náročnosti funkce premiéra občas vyprávěl jeden ze tří tzv. velkých francouzských prezidentů, Jacques Chirac. Sám ji zastával dvakrát, poprvé, když mu bylo 42 let a byl plný energie (prezidentem byl tehdy Valéry Giscard d’Estaing), podruhé do funkce nastupoval ve věku 54 let (prezidentem byl François Mitterrand). V obou případech ve funkci vydržel něco málo přes dva roky, během nichž sváděl nelítostné boje s oběma prezidenty. A sám říkal, že ta funkce je pekelně náročná psychicky i fyzicky, že ho naučila usnout a odpočívat třeba i jen na pár minut, aby se dostal z té nejhorší únavy.

Barnier je o dvacet let starší, než byl Chirac na počátku svého druhého mandátu. Výkon funkce pro něj tedy bude hodně, hodně náročný. A kdo si vůbec troufne tipovat, jak dlouho v ní vydrží? A pak je tu i otázka, jestli vůbec je zájem, aby Barnier ve funkci setrval až do voleb v roce 2027. Ani tady si nikdo nedovolí tipovat.

Macron kontra Barnier

A tím se dostáváme k ústřední postavě francouzské politiky, kterou je už od roku 1958 prezident republiky. Ten současný, tedy Emmanuel Macron, letos prohrál dvoje volby v rychlém sledu. Nejprve to byly volby evropské a hned po nich parlamentní, které vypsal po svém rozhodnutí, že rozpustí sněmovnu. A k dovršení všeho prohrál i v nich, přičemž na jeho úkor posílili jeho zapřisáhlí nepřátelé, tedy levice a spolu s ní i Národní sdružení, které pevnou rukou vede Marine Le Penová. Všechno tedy hrálo v jeho neprospěch.

Jenomže znovu se ukazuje, že politika je uměním možného. V nové vládě má Macron 7 ministrů, a to na významných pozicích. Navíc se do ní nedostaly některé „těžké váhy“ jeho strany. Je to především dosavadní ministr vnitra Gérard Darmanin, který byl vůči prezidentovi velice loajální, jenže byl také ctižádostivý. Ale nejvýznamnější změnu představuje Bruno Le Maire, který po dlouhou dobu sedmi let vedl klíčové ministerstvo průmyslu a financí, byl tedy superministrem. Ale měl jeden zásadní problém – přerůstal prezidentovi přes hlavu a stále častěji mu oponoval, přičemž měl promyšlené makroekonomické argumenty.

Dnes je někdejší doména tohoto makroekonoma rozdělena na dvě ministerstva, z nichž jedno si kontroluje Macron, ale druhé, tedy rozpočet, svým člověkem obsadil Barnier. A tady už může nazrávat ono pomyslné jablko sváru pro nejbližší měsíce či léta. Otevírá se pole pro názorové a kompetenční střety mezi dvěma nejsilnějšími proudy tradiční francouzské pravice, tedy mezi stoupenci Macrona na jedné straně a mezi Republikány (ti navazují na odkaz de Gaulla a Chiraka) na straně druhé.

Kam se tedy francouzská politika dostala? Už ani Macron nemluví o tom, že by vládl z centra, jeho strana nazvaná Obnova už se nezakrytě posunula napravo. A nedílně s tím ve Francii sílí další pocit: ukřivděnost levice. Ve volbách významně posílila, ale přesto takříkajíc ostrouhala. Nedostala od prezidenta možnost, aby se aspoň pokusila vytvořit svoji vládu, nemá ani jednoho ministra. Její voliči i mnozí poslanci otevřeně kladou otázku, k čemu vlastně jsou volby, když Jupiter (tedy prezident) si nakonec prosadí svoji a levici zcela ignoruje.

A tak se vůbec nelze divit tomu, že šéf Socialistické strany Olivier Faure vyhlašuje, že Francie má vládu reakcionářů a že jeho strana proti ní bude vytrvale bojovat. A ještě dál jde poněkud zhrzený Jean-Luc Mélenchon, který opakovaně říká, že jeho cílem je vynutit si demisi samotného prezidenta. Ten zatím vyhrál bitvu o složení vlády, ale čeká ho spousta bitev dalších, ve kterých proti sobě bude mít spoustu doslova zavilých nepřátel, jejichž útočnost bude jen sílit. Navíc bude spolu s nově jmenovanou vládou hodně závislý na tom, jak bude ve sněmovně hlasovat strana Marine Le Penové, stali se totiž jejími rukojmími.

A k dovršení všeho premiér Barnier v prvním vystoupení ve sněmovně zdůraznil nezbytnost dialogu a hledání kompromisů. A to je kulantní útok na dosavadní postup prezidenta Macrona, který byl po celou dobu hodně odtržený od reality a příliš si hrál na blahosklonného státníka, který přistoupí jen na to, co sám uzná za vhodné.