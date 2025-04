Francouzský deux ex machina. Voliči mají v genech velkou úctu pro mučedníky

Francie je dlouhodobě považována za jednu z laboratoří evropské politiky. To, k čemu dochází tam, se později v trochu jiné podobě odehrává v jiných zemích. Už delší dobu to platí o úloze peněz ve financování politických stran.

V zemi galského kohouta tento proces začal již před čtvrtstoletím, když se provalilo, že dlouholetý starosta Paříže a pozdější prezident Jacques Chirac na své radnici (vedl ji v letech 1977 až 1995) provozoval fiktivní úvazky, ze kterých platil pracovníky své politické strany Sdružení pro republiku (RPR), kteří ve skutečnosti nepracovali pro město, ale pro stranu.

Legendárního politika z masa a kostí tak trochu doběhly dějiny, ale nakonec mu to nezabránilo, aby přece jen do vytouženého prezidentského křesla usedl. Jen musel dalších pět let tvrdě pracovat, aby znovu vyleštil svůj erb, jak Francouzi s oblibou říkají. Chirakův případ byl prvním, který velice varovně ukázal, že demokracie je drahá a že peníze se často shánějí i podloudně. A byl to také první případ, kdy do vnitřní politiky vstoupil deux ex machina vytvořený z fiktivních úvazků.

Podruhé se deux ex machina snesl shůry před osmi lety, když na nejvyšší státní funkci kandidoval Francois Fillon. Ten měl brilantní politický životopis – dlouholetý poslanec, starosta, několikanásobný ministr, úspěšný premiér, navíc první, který ve funkci vydržel celých pět let. Kdo jiný, když ne on, říkalo se ve Francii. Jenomže se na něj vytáhlo to, že po dobu několika let zařídil fiktivní zaměstnání pro svoji manželku Penelope, zadával jí prý politické analýzy. A tím byl zcela vyřízen, navíc byl ještě odsouzen. Najednou se tak otevřela cesta pro uchazeče, který do té doby nezastával žádnou volenou funkci. Ten je v čele Francie doposud.

Le Penová, třetí oběť

A v pondělí padla kosa na kámen potřetí, tentokrát se to týká nejvlivnější a také nejkontroverznější francouzské političky Marine Le Penové. A zase v tom byly fiktivní pracovní úvazky, přičemž soudci měli dost nabito. Vyšetřovatelé jasně prokázali, že tato dračice spolu se svými poradci vymyslela a v letech 2004 až 2017 dlouhodobě využívala promyšlený politický systém, kterým její politická strana odsávala peníze z rozpočtu Evropského parlamentu pro potřeby vlastního partajního aparátu.

Dopustila se i bohorovnosti, když jako své asistenty v europarlamentu vykazovala například šéfku svého osobního kabinetu ve vedení strany nebo svého osobního strážce. OLAF, tedy Evropský úřad pro boj proti podvodům, po čase prokázal, že ona tajemnice za celé volební období v budově parlamentu strávila pouhých dvanáct hodin!

A jak počet europoslanců Národního sdružení narůstal, navyšovaly se i sumy, které obávaná Marine „odkláněla“. S jídlem rostla chuť, a tak svým europoslancům nařídila, aby v Bruselu zaměstnávali jen jednoho asistenta. Zbylá eura se pak vyplácela těm, kteří pro stranu pracovali doma. Fiktivní funkce asistentů se k tomu skvěle hodily a strana dynamické političky to na maximum využívala k přípravám dalších volebních kampaní.

Hodně se diskutuje o motivaci francouzských vyšetřovatelů a soudců. Zdůrazňují se tři hlavní motivy. Prvním z nich je odhodlání zabránit recidivě, zamezit tomu, že tento systém bude nadále uplatňován. Jde tedy o snahu udělat konečně přítrž takovémuto hamižnému jednání a zjednat pořádek.

Druhým motivem je exemplární trest. Jde vlastně o politické odstrašování. Trest je varováním všem politikům, že podstupované riziko je příliš vysoké a že konečná cena za takovýto kořistnický politický výpad je mnohem větší nežli možné zisky.

Třetím motivem je ozdravení veřejného prostoru. Cílem je skoncovat s praxí, kdy si francouzští politikové dělali z funkcí svých asistentů dojnou krávu pro své strany a pro svoje osobní zájmy a cíle, pro přípravu dalších politických kampaní.

A je tu ještě jeden motiv a ten má veliký osobnostní rozměr. Marine Le Penová byla označena za podněcovatelku celého podvodnického a zločinného uskupení. Byla odsouzena ke čtyřem letům vězení, z čehož polovina může být s podmínkou. Ale rozhodující je to, že nesmí zastávat volené funkce. Nemůže kandidovat v prezidentské volbě za dva roky.

Politická poprava?

A právě tady se otevírá nová politická aréna. Marine Le Penová je velice kontroverzní, hádavá, nesnášenlivá. Ale je to politická vůdkyně, která prokázala úžasný tah na branku, dokázala formulovat hesla, kterými získávala stále nové a nové voliče. Ze svojí strany udělala nejsilnější frakci v Národním shromáždění.

A najednou dostává zákaz ucházet se o prezidentský úřad. A to vše se stává v zemi, která má v genech velkou úctu pro mučedníky, kterým bylo ukřivděno. Bezpochyby to bude platit i pro tuto političku, která je navíc s velkým náskokem před ostatními možnými uchazeči o volební vítězství ve volbách 2027.

A tak se jako lavina šíří názory, že se Francie stala dějištěm politické popravy a osobní msty na političce, která po celý svůj život bojovala za svoje přesvědčení. Hovoří se o systémové mstě za to, že tato kontroverzní politička nastavovala zrcadlo pokrytcům a frázistům na politické scéně své země. Kam to povede, to nám ukážou následující týdny a měsíce.