Scholz k dezolátům? Válka štěpí Evropu hlouběji, než se mohlo zdát

Když USA chystaly invazi do Iráku, Německo i Francie stály na straně zdrženlivosti. A měly pravdu. Ale vůči válce na Ukrajině stojí proti sobě. Macron hájí jestřáby, Scholz zdrženlivost. Teď definitivně odmítl dodat střely Taurus. Je to snad největší rozkol „lokomotivy EU“. Co z toho plyne pro nás?

Česká vláda už „zvolila stranu“, strategické partnerství s Paříží. Na západě EU je to drsnější. Třeba otevřený dopis mezinárodních expertů na vojenství a východní Evropu Olafu Scholzovi (Die Welt mu dává titulek Pane kancléři, konejte svou povinnost!).