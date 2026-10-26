Nepokoje v EU. Generátoři chaosu jdou vždy tam, kde ucítí slabost

Člověk musí být nekonečně naivní, aby uvěřil, že za vším stojí komunisti. Proto se média – ne všechna – snaží odhalit, kdo všechno chtěl z těchto protestů ukovat politický kapitál.
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Co je cílem nepokojů ve Francii: komunismus, chalífát, nebo nihilismus?
Rozsáhlou analýzu přinesl například německý deník Bild, ale zatím nejdůkladnější pátrání provedla francouzská investigativní novinářka Mariane Pearlová, která spočítala, že na koordinaci demonstrací se podílelo 57 různých organizací. Jedná se o vdovu po americko-židovském novináři Danielu Pearlovi, kterého teroristé al-Káidy v lednu roku 2002 unesli v Pákistánu a v únoru téhož roku mu v přímém přenosu uřízli hlavu.
Pearlová sice našla studentské skupiny, které stály za protesty, ale jenom pár. Kromě levicových extremistů, jako například Antifa, se hovoří i o islamistických skupinách, které se snaží ovlivnit politiku zemí EU. Nitky mohou vést do Íránu, Kataru či do Turecka, avšak nelze tvrdit, že se jedná o přímé iniciátory nepokojů. Ovšem když v nějaké zemi EU dochází ke společenským otřesům, každý nepřítel Západu využije příležitosti škodit.
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Jiní zase tvrdí, že podobně se chová i Rusko, které má zájem na chaosu prakticky všude na západ od svých hranic. Slyšíme i o záměru Číny, například o činnosti amerického miliardáře a levicového aktivisty Neville Roye Singhama, který žije v Šanghaji, odkud finančně podporuje řadu krajně levicových organizací po celém světě. Ve Spojených státech ho dokonce vyšetřovali kvůli podezření, že prosazuje zájmy Komunistické strany Číny.
Macron dokonce naznačil, že nebýt válek, které Amerika a Izrael vedou na Blízkém východě a proti Íránu, nebyly by ani nepokoje ve Francii. Francouzský prezident asi nechce připustit, že současná západní Evropa už se sama stala zdrojem konfliktů bez ohledu na to, co se děje na Blízkém východě a v Íránu.
Již mnoho let lze pozorovat nebezpečný trend, že různé radikalismy, nejen ten islámský, začínají svoje kořeny zapouštět hluboko do společností takzvaných vyspělých zemí západní Evropy. Důvod je logický – tato zahraniční extremistická hnutí a organizace mají mimořádně vyvinutý čich na to, jak vnímat slabost. A když zjistí, že pokrokové vlády EU nechtějí nebo se bojí zamezit šíření radikálních ideologií, stěhují se tam.
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Různé generátory chaosu, které jsou jinde postavené mimo zákon, Evropská unie toleruje. Činnost hnutí Muslimské bratrstvo, jehož cílem je šíření islámského fundamentalismu a chalífátu, je ve všech zemích Blízkého východu kromě Turecka, Kataru a Gazy už dávno zakázaná. EU tuto otázku začala řešit až letos v říjnu, kdy Evropský parlament přijal nezávaznou rezoluci, která vyzývá k vytvoření společné strategie proti vlivu Muslimského bratrstva a k pověření, zda by měly být osoby napojené na toto hnutí zařazeny na evropský seznam teroristických organizací. Pro rezoluci hlasovalo 381 poslanců a 167 bylo proti…
Mohli bychom jmenovat i další nástroj islámské propagandy, televizi al-Džazíra, která v EU rovněž není zakázaná, ale v řadě zemí Blízkého východu nesmí šířit svůj program. Dostali jsme se tak daleko, že Spojené arabské emiráty od ledna 2026 oficiálně omezily státní stipendia pro své občany, kteří chtějí studovat ve Velké Británii, z obavy z možné islamistické radikalizace studentů na tamních univerzitách.