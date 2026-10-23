Francie je v krizi, nikoli však v rozkladu. Příští týdny ovlivní i jarní prezidentské volby

Demonstrací ze soboty 17. října se podle různých odhadů zúčastnilo 550 až 800 tisíc lidí. V řadě měst přerostly ve střety s policií, rabování a ničení majetku.
Znovu tak ožívají obrazy rozvratu Francie, jaké známe z doby před covidem, kdy pozornost médií poutalo hnutí žlutých vest, jejich schopnost demonstrovat bez jasných lídrů a s minimem organizace (demonstrace se podle práva musí nahlásit, přičemž organizace nebo jedinci, kteří ji svolají, nesou primární zodpovědnost za případné nepokoje, což u žlutých vest často nešlo aplikovat). Tento dojem je však zavádějící. Francie je v krizi, ale není v rozkladu: instituce fungují, soudy zpracovávají tisíce případů, ministr vnitra nabídl rezignaci a o další podobě země rozhodnou voliči.
Ulice jako legitimní součást politiky
Pro českého čtenáře je důležité vědět, že masové demonstrace jsou ve Francii běžným nástrojem politiky, nikoli příznakem selhání státu. Nemusíme jít daleko do minulosti, např. od roku 1968, 1986, přes velké stávky v roce 1995 až po protesty proti důchodové reformě v roce 2023 vyjednává francouzská společnost se státem i na ulici (podobně na to jsou další země, např. Španělsko, Portugalsko, Itálie, Belgie). Studenti v tom nesou zvláštní roli: např. v roce 2006 přiměli vládu vzdát se zákona o první pracovní smlouvě.
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Takových příkladů najdeme v minulosti hodně a demonstrace v různých podobách (včetně velkých pochodů, zablokování velkých prostranství atp.) jsou vnímány jako legitimní nástroj politického života. Masová účast, občas i milionová, sama o sobě o stabilitě republiky nic nevypovídá.
Krize školství jako spouštěč
Hnutí začalo před zhruba šesti týdny protesty středoškoláků proti zhoršujícím se podmínkám výuky: nedostatku učitelů, neobsazeným hodinám a dlouhodobému podfinancování školství. Blokády škol a stávky získaly podporu odborů a dalších skupin. Vláda oznámila mimo jiné nasazení 3000 zastupujících učitelů, studenti to však považují za nedostatečné.
Nespokojenost mladých se postupně propojila s odporem proti drahotě, nízkým mzdám, zhoršování veřejných služeb a politice prezidenta Emmanuela Macrona. V tom se hnutí podobá žlutým vestám, stejně jako ve způsobu organizace: sociální sítě umožňují i malým skupinám okamžitě reagovat na rychle se měnící situaci v ulicích. Datum 17. října přitom bylo známé už od začátku září. Je proto s podivem, že stát nebyl na velkou mobilizaci studentů, širší levice a dalších nespokojených občanů připraven.
Minimálně tři různé skupiny v ulicích
Pro pochopení událostí je zásadní rozlišovat. Většina účastníků protestovala pokojně. Vedle nich vyšly do ulic dobře organizované radikální skupiny, převážně z krajní levice, místy (například v Lyonu) i z krajní pravice, které hledají přímou konfrontaci se státem (tzv. ultralevice mimochodem nesnáší Mélenchona a Nepoddajnou Francii). A konečně rychle se pohybující skupiny, které využily chaosu k rabování bez jakéhokoli politického cíle. V Paříži, Lyonu, Marseille či Limoges docházelo k útokům na policisty, zapalování aut, vykrádání obchodů a poškozování veřejných budov.
Soustředit se pouze na rabující a zobecnit jejich řádění je omyl. Tento rozdíl uznal i ministr vnitra Laurent Nuñez. Po sobotě podal demisi, kterou prezident Macron nepřijal. Ministr zdůraznil, že navzdory dni „z hlediska veřejného pořádku extrémně komplikovanému“ se pochodů mohlo zúčastnit 550 tisíc lidí, v mnoha městech byli výtržníci izolováni a většina pochodů „dosáhla svého cíle“. Stát tak sám rozlišuje mezi legitimní demonstrací a jejím zneužitím.
Přetížený stát
Události zároveň odhalily vážné nedostatky v přípravě bezpečnostních složek. Podle deníku Le Monde zpravodajské služby počítaly nejvýš s 200 tisíci účastníky; oficiální sčítání, které bývá spíše nižší, jich napočítalo nejméně 550 tisíc. Policie, četnictvo ani vojáci z operace Sentinelle nestačili na souběžné incidenty. Proti sobě přitom stály většinou nezkušené studentské skupiny bez vůdců, propojené sociálními sítěmi, pocitem křivdy a touhou po spravedlnosti, a vedle nich zkušené a bojechtivé radikální skupiny a mobilní rabující party. Podstav vedl místy k ústupu jednotek, jinde k tvrdšímu nasazení slzného plynu, vodních děl a zásahových granátů, což vyvolává otázky přiměřenosti.
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Výrazným rysem krize je mimořádný počet zadržených. Do 17. října úřady evidovaly od začátku hnutí přibližně osm tisíc policejních zadržení, přičemž k 8. říjnu tvořili 85 procent zadržených nezletilí. Po sobotních násilnostech následovalo podle ministra spravedlnosti Géralda Darmanina dalších zhruba 2500 zadržení, 917 předání soudu a 174 uvěznění (zadržení ovšem neznamená prokázání trestného činu).
Vláda premiéra Sébastiena Lecornua je v obtížné pozici. Musí obnovit pořádek, nesmí však delegitimizovat oprávněné požadavky demonstrantů. Splnit je přitom snadno nemůže: nemá většinu v Národním shromáždění a rozpočet je už tak napjatý. Tvrdý zásah může protesty radikalizovat, ale i oslabit, protože málokdo je ochoten riskovat ztrátu oka či ruky. Neschopnost zajistit bezpečnost naopak přihrává krajní pravici.
Ve stínu prezidentských voleb
Nepokoje přicházejí zhruba půl roku před prezidentskými volbami na jaře 2027. Průzkumy vede Marine Le Penová z Národního sdružení (kolem 30 procent), jejíž kandidaturu ještě definitivně ovlivní verdikt kasačního soudu. Za ní je Jean-Luc Mélenchon z radikálně levicové Nepoddajné Francie (kolem 20 procent), ostatní výrazně zaostávají. Macronův středopravicový tábor (občas taky označovaný za centristický) slábne a politický prostor se polarizuje.
Nepoddajná Francie studenty logicky podpořila, protože sdílí podobný pohled na sociální a ekonomickou situaci, a snaží se z hnutí vytěžit body pro Mélenchona. Vinit ji z podněcování nepokojů je však přehnané. Široké a velmi různorodé studentské hnutí nevede, spíše se snaží neztratit s ním kontakt. Krajní pravice zase nepokoje využívá k mobilizaci, protiimigrační rétorice a diskreditaci levice.
Další vývoj je nejistý. Studenti, hlavní motor protestů, mají od soboty dvoutýdenní podzimní prázdniny, a to je dost dlouhá doba na to, aby hnutí ztratilo dech. Samotná represe však příčiny nespokojenosti neodstraní a další násilí by mohlo dál podkopat důvěru ve státní instituce a posílit extrémy. Nadcházející týdny, počínaje dalšími nahlášenými celostátními demonstracemi, tak rozhodnou nejen o klidu v ulicích, ale i o podobě prezidentského souboje v roce 2027.
Autor je vedoucím katedry politologie na Institutu politologických studií FSV UK