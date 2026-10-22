Za jakých okolností hrozí Francii řecký scénář nebo „run“ na banky? A pomůže jí ECB?

Jako měřítko tržních obav se obvykle bere rozdíl oproti výnosu německých státních dluhopisů (vnímaných jako ideál téměř bezrizikové investice); tato „marže“ teď například u desetiletých dluhopisů překročila 1,5 procentního bodu. Trhy tedy o budoucí schopnosti francouzské vlády splácet dluhy pochybují už zřetelně víc než třeba u vlády italské (převis italských desetiletých výnosů nad německými je aktuálně 1,15 p.b.).
Pro úplnost dodejme, že česká marže (1,9 pb) je ještě vyšší. Je tomu tak ale nikoliv z důvodu ještě horšího rozpočtového výhledu: co se týče schopnosti splácet úvěry, hlavní ratingové agentury hodnotí Česko stejně nebo líp než Francii. Skutečným důvodem vyšších českých výnosů a obecněji vyšších úrokových sazeb je fakt, že česká ekonomika stále ještě bohaté západoevropské ekonomiky dohání, takže je jaksi živější, a tudíž vyžaduje „krocení“ celkově vyššími úrokovými sazbami.
Potíže se splácením dluhů
Ale vraťme se k francouzským rozpočtovým potížím. Jejich jakékoliv včasné řešení je nadále nepravděpodobné. Začíná proto být důležité se ptát, jak a kam můžou ekonomiku Francie – a případně i dalších zemí - zatáhnout.
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Zaprvé, zvýšená ekonomická a politická nejistota bude čím dál víc zvyšovat riziko, že francouzské domácnosti a firmy budou mít v dalších letech potíže se splácením dluhů. Banky proto budou čím dál méně ochotny do obou těchto sektorů poskytovat půjčky, což bude zpomalovat růst tamní ekonomiky, už tak nepříliš valný. Dál se tak oslabí schopnost francouzské vlády vybrat na daních dostatečný objem peněz, což dál oslabí stav francouzských veřejných rozpočtů. Vznikne tak ošklivá spirála vedoucí k čím dál horším číslům.
Zadruhé, zmíněný růst výnosů francouzských státních dluhopisů značí, že u těchto dluhopisů klesají jejich aktuální tržní ceny: abyste coby investoři na dluhopisu vydělali vyšší výnos, musí být kupní cena níž pod částkou, kterou na konci života dluhopisu dostanete od francouzské vlády. Dluhopisy jsou jednou z hlavních zástav nabízených bankami do repo operací ECB. Tam výměnou za tuto zástavu dostávají banky od ECB eurovou likviditu, kterou pak používají jako základ pro úvěry svým klientům. Pokud klesne hodnota dluhopisů coby zástavy, klesne úměrně i objem likvidity, který banky můžou z ECB dostat, a tedy klesne i schopnost bank úvěrovat ekonomiku. Pohyb po spirále směrem dolů se tím ještě urychlí.
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Tento mechanismus má dokonce i extrémní variantu: pokud by výhled francouzských veřejných financí překročil určitou prahovou míru hrůzostrašnosti, měl by ECB ve svém vnitřním hodnotícím systému dojít k závěru, že francouzské vládní dluhopisy už jako zástava přestaly být vůbec přijatelné. V takové kritické situaci se v roce 2015 ocitly řecké banky – a výsledkem bylo nejen omezení úvěrování helénské ekonomiky, ale v létě onoho roku dokonce i potíže v platebním systému zejména v podobě drastických limitů na výběr hotovosti z bankomatů a na platby do zahraničí.
Zatřetí, pokles schopnosti (francouzského nebo jiného eurozónového) bankovního ústavu obstarat si v ECB dostatek likvidity znamená snížení schopnosti tohoto ústavu honorovat případné větší klientské výběry hotovosti nebo převody z účtů u této banky jinam. Pokud se jako klient banky začnete obávat, že jiní klienti se začnou tohoto rizika bát a začnou převádět své peníze jinam, budete chtít být v tomto úprku první, dokud na provedení takových transakcí banka má peníze – a výsledkem bude „run“ na banku, tedy překotná snaha mnoha klientů co nejdřív vybrat nebo převést co nejvíc peněz z dané banky pryč.
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Tento scénář není žádná sci-fi ani kuriozita omezená jen na rozvojové země: naposled jsme ho viděli na jaře 2023 v USA (pád Silicon Valley Bank). Je to ta největší noční můra nejen každého obyčejného bankéře, ale i bankéřů centrálních. Připuštění pádu banky tímto způsobem může totiž vést k psychologické nákaze, tj. runům na další banky, a obecněji k nestabilitě celého finančního trhu.
Začtvrté, hrozí nákaza z Francie do dalších zemí. Jednak nákaza makroekonomická, tedy přes slabší poptávku z Francie. Ale také nákaza investiční, ať už kanálem psychologickým (investoři se můžou ptát: „co když se třeba italské nebo španělské veřejné finance řítí podobným nebezpečným směrem, jen to zatím není tolik vidět?“), nebo kanálem účetním (určitou sumu francouzských státních dluhopisů mají ve svých aktivech i mnohé banky mimo Francii).
Kdo se „vzdá“ dřív
Optimisté na všechny tyhle hrozby odpoví, že na scéně je mocný hráč, který by je nejspíš dokázal výrazně – byť asi jen dočasně – ztlumit. Tím hráčem je ECB. Stačilo by, aby v rámci svého už několik let existujícího, ale zatím ještě nevyužitého Nástroje na ochranu transmise (anglická zkratka TPI) začala nakupovat francouzské státní dluhopisy za ceny, za které je soukromí investoři už kupovat nechtějí. Propad cen těchto dluhopisů by tak skončil, aspoň na čas.
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Má to ale háček: oficiální pravidla TPI zcela správně a logicky stanovují, že tento nástroj pro zklidňování tržních záchvatů lze použít pro nákup dluhopisů jen těch zemí, které nedávají trhu k záchvatům důvod; tedy jen těch zemí, které mají své veřejné finance a vůbec celou ekonomiku v zásadě v pořádku. To se o dnešní Francii rozhodně říct nedá.
Aby ECB mohla použít TPI ve prospěch Francouzů, a získat tak pro ně dodatečný čas, musela by být ochotna vyložit zmíněné přísné podmínky aktivace TPI nějakým velmi kreativním způsobem. Půjde tedy o to, kdo se „vzdá“ dřív: jestli Francie tím, že konečně začne hledat úspory, nebo ECB tím, že pod zákulisním tlakem Paříže podmínky TPI nějak obejde.
Má to ale háček: oficiální pravidla TPI zcela správně a logicky stanovují, že tento nástroj pro zklidňování tržních záchvatů lze použít pro nákup dluhopisů jen těch zemí, které nedávají trhu k záchvatům důvod; tedy jen těch zemí, které mají své veřejné finance a vůbec celou ekonomiku v zásadě v pořádku. To se o dnešní Francii rozhodně říct nedá.
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Aby ECB mohla použít TPI ve prospěch Francouzů, a získat tak pro ně dodatečný čas, musela by být ochotna vyložit zmíněné přísné podmínky aktivace TPI nějakým velmi kreativním způsobem. Půjde tedy o to, kdo se „vzdá“ dřív: jestli Francie tím, že konečně začne hledat úspory, nebo ECB tím, že pod zákulisním tlakem Paříže podmínky TPI nějak obejde.