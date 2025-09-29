Pět let natvrdo pro Sarkozyho. Je francouzský exprezident obětí „rudých soudců“?

Stalo se to bezprostředně po bombastickém rozhodnutí francouzských soudů, které jejího muže, bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho, odsoudily na pět let vězení za „přijetí“ nelegálních peněz od zesnulého diktátora Kaddáfího na jeho prezidentskou kampaň v roce 2007. Sarkozyho tým měl prý přijmout tyto peníze výměnou za to, že Kaddáfího Libyi pomůže vrátit na mapu respektovaných států.
Namísto chvály, jak soudy dokázaly „zatočit“ s korupcí – byť téměř dvacet let poté, co se vše mělo stát – se však ozvaly hlavně pochybnosti. U části francouzské veřejnosti totiž dlouhodobě panuje pocit, že justice spíše nahrává socialistům. Tito lidé se v tom utvrdili v roce 2013, kdy byla v centrále největší odborové organizace soudců odhalena tzv. Nástěnka blbců – plná jen pravicových politiků, včetně Sarkozyho. Nedůvěru dále posiluje i fakt, že některé informace v rámci kauzy odhalilo právě levicové médium Mediapart, přičemž jeden jím odhalený dokument se ukázal být dost možná podvrhem.
Vyšší trest než pro teroristu
Francouzská pravice navíc poukazuje na paradox: Jawad Bendaoud, který u sebe v roce 2015 nechal přespat teroristy z Bataclanu, dostal čtyři roky, tedy trest nižší než Sarkozy. A to napomáhal teroristům, kteří v Paříži zabili 130 lidí. Jeden můj známý, francouzský poslanec, mi dokonce řekl, že jde o nový moskevský proces. Připomíná to hodně slova „je to kampaň“ jednoho známého československého politika.
Možná by k tak hlubokému rozdělení společnosti ani nedošlo, kdyby nebyly pochybnosti o samotném rozsudku. Jakmile naše soudy dokázaly například v případě Davida Ratha jasně ukázat, že přijal úplatek v krabici od bot, takový důkaz v případě Sarkozyho chybí. Vyšetřování nedokázalo dohledat žádné libyjské peníze. A na to upozornili i známí spíše levicoví novináři jako Patrick Cohen nebo Jean-Michel Aphatie, kteří zrovna nepatří mezi Sarkozyho fanoušky. Stejně tak se neprokázalo, že bývalý prezident „věděl“. Co měl vědět? Žádná písemná stopa, žádný zvukový záznam, žádné věrohodné svědectví.
Tři pařížští soudci se s tím vypořádali podle obou novinářů zvláštně: ohledně cest jeho spolupracovníků do Libye napsali o Sarkozym: „Nemohl nevědět.“ Tedy věděl. Ale co přesně? Soud to neví. A právě na tom je postaven verdikt o „zločinném spolčení“ – v čele s mužem, u něhož nikdo netuší, co věděl, jen se tvrdí, že nemohl nevědět. Výsledek: pět let vězení.
Nejde samozřejmě o to, zda si to Sarkozy „zaslouží“, ale o představu spravedlnosti, kterou bychom měli mít. I Cohen a Apathie varují, že odsoudit někoho na základě konstrukce „nevědomost není možná“ je nebezpečné. Podle nich to znamená připravit člověka o svobodu na základě nepodloženého argumentu. Otázkou je ale i přiměřenost Sarkozyho okamžitého uvěznění.
Návrat dělení na pravici a levici?
Sarkozy patřil k nejambicióznějším francouzským politikům – už ve 28 letech se stal starostou jednoho z nejbohatších měst ve Francii. Hned vzápětí poslancem a ministrem, dokonce se postavil i mocnému Chirakovi.
Je jasné, že při cestě za svým politickým snem neváhal použít různé prostředky a je normální, že má zaplatit za všechno, co by eventuálně udělal nelegálně. Ale právě proto je důležité, aby soudy nerozhodovaly způsobem, který nalomí důvěru veřejnosti a vyvolá dojem, že existují „rudí“ soudci, kteří chtějí Sarkozyho za každou cenu zničit.
Uvidíme, jaký vliv bude mít tento verdikt na francouzskou politiku. Už teď je ale jasné, že probudil staré dělení na pravici a levici. Emmanuel Macron se přitom roky snažil toto rozdělení pohřbít, samozřejmě částečně také z politické vypočítavosti.
Autor působí jako poradce pro evropské záležitosti.