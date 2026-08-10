Co všechno ve Francii hořelo. Macron není všeználek, za jakého se považuje

Velkou pozornost celého světa vzbudily letošní ohromné a zničující požáry lesů ve Francii. Ty pokrývají celou jednu třetinu rozlohy této šestiúhelníkové země, což je celkem 17 milionů hektarů. To Francii řadí na čtvrté místo v Evropě. Lesy zadržují uhlík, čistí vzduch, jsou základem dřevozpracujícího průmyslu a Francouzi v nich tráví spoustu volného času. Za všechny si připomeňme rozsáhlý les Fontainebleau, který kandiduje na zápis do seznamu UNESCO a který byl bohužel silně poničen v první vlně letošních požárů. A samozřejmě je ve francouzských lesích spousta zvěře, se kterou pak dělají divy francouzští kulináři, za všechny jejich mistrovské výtvory si připomeňme proslulé paštiky jako neodolatelné předkrmy.
Výše uvedené skutečnosti nám dávají lépe pochopit, proč se trvale rozšiřovala zalesněná území, od roku 1945 přibylo plných 5 milionů hektarů. A také si díky nim uvědomujeme, proč letošní požáry vyvolaly tak velké zděšení a proč se pro ně vžil pojem „megapožár“. Ten používají nejen novináři, ale také odborníci, politici, nakonec i nejširší veřejnost. Onen zlověstný „megapožár“ zachvátil právě ty nejvíce zalesněné části země: okolí Bordeaux a departement Var na samém jihovýchodě země.
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Co všechno při těch děsivých ohních shořelo? Především to byly desetitisíce hektarů lesa. Navíc bohužel uhořeli i dva hasiči, mnoho z nich se zranilo. Francouzská TV 24 vysílala reportáže, kde bylo vidět hasiče, kteří doslova padali únavou. K tomu se musí připočítat i to, že každoročně jich několik zemře na rakovinu plic, protože se při zásazích nadýchají jedovatých látek. Ve Francii mají hasiči velmi vysoké uznání, mnohde jsou považováni za hrdiny, při tradiční vojenské přehlídce dne 14. července mají vždy obrovský potlesk, zatímco na prezidenty se občas i píská. Jo, být ve Francii prezidentem, to nejde jen o to být hezky oblečen, mít štíhlou figuru a vedle sebe hezkou ženskou…
Hasiči vs. majitelé lesů
Rozhořela se také řada debat. První z nich se týkala postupů při hašení. Rozhodující slovo měli hasiči a zejména pak jejich velitelé. Ti už mají dávno zažité postupy a způsoby nasazování protipožární techniky. Jenomže s nimi v řadě případů nesouhlasili majitelé lesů, kteří se o lesy starají po několik generací. Vztah k lesům se v této komunitě doslova dědí, navíc naprostá většina z nich má vysokoškolské vzdělání přírodovědeckého zaměření. Významnou součástí jejich know-how jsou i postupy v případech, kdy vypukne požár.
Během letošních požárů v okolí Bordeaux navrhovali zakládat tzv. antipožáry, jak to v minulosti dělali jejich otcové, dědové, pradědové. To znamená, že na základě důkladné znalosti proudění větrů a složení lesů se ve směru postupu požáru založí jiný oheň a ten se pak stane přehradou proti dalšímu postupu toho zničujícího živlu, který je největší hrozbou. Ten hlavní oheň se prostě dostane k místu, kde už je vše vypálené, a on se tak nemá kam šířit.
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Francouzští lesáci tomu říkají, že se drtí vejce, ještě když je ve skořápce, a nedovolí se mu, aby se z něho vylíhl dravý pták, který pak ničí vše, co mu stojí v cestě. Podle jejich zažité lesnické kultury to je mnohem účinnější nežli kácení porostů ve směru postupujícího ohně, jež často prosazovali velitelé hasičských zásahů, kteří majitelům lesů v některých případech pohrozili i tím, že na ně zavolají četníky. Prostě hořely i vášně…
Dále se rozhořela i debata mezi lesníky a samotným prezidentem republiky. Ten má i v padesáti letech velkou vitalitu. Navíc potvrdil i to, že za každé situace ví, jak se má postupovat. V případě megapožáru v okolí Bordeaux hned věděl, že hlavní příčinou je tzv. monokultura, tedy jednoznačná orientace tamních lesáků na borovice, přičemž jiné porosty tam skutečně nejsou. A hned také přišel s řešením, které v přímém televizním přenosu sděloval prefektce kraje, přítomným hasičům, lesákům, novinářům a celé francouzské veřejnosti.
Jenže se znovu ozvali lesáci. Ti argumentují složením půdy v jejich kraji: v těsné blízkosti oceánu se skvěle daří borovicím, zatímco listnáče tam přežít prostě nemohou. Na stranu majitelů lesů se ihned přiklonila i řada specialistů z univerzity v Bordeaux, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají.
Lesník amatér
A tak se opětovně (pokolikáté už?) ukázalo, že Emmanuel Macron prostě není takovým všeznalcem, za jakého se sám považuje. Ale on už z tohoto rámce nedokáže vystoupit, už se nezmění. Znovu potvrdil, že z prezidentského paláce v Paříži dokáže odletět do kteréhokoli místa ve své krásné zemi a tam vykládat své rozumy, které však v tomto případě vyzněly doslova jako tzv. knížecí rady. Tentokrát narazil na velice vzdělané a zkušené lesáky, kteří vědí svoje a to si nakonec také prosadí. A tak můžeme říct, že v letošním pekelném létě tak trochu pohořel i končící prezident.
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Přejme Francii, aby se z této hrozné rány brzy vzpamatovala, jako to dokázala už mnohokrát během svých často pohnutých dějin. Může stavět především na obrovské vlně solidarity, kterou Francouzi během požárů prokázali a nadále prokazují.