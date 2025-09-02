Co je lepší – vyčinčané repliky, nebo originály? Vítejte v prehistorické jeskyni

Třeba s prehistorickými jeskyněmi v jihozápadní Francii jim to jde dobře. O tom, že neuvidíme skutečnou podobu jednoho z nejvýznamnějších jeskynních komplexů na světě, jeskyni Lascaux v Périgordu, jsem byla zpravena předem, takže jsem věděla, do čeho lezu. Jeskyni objevily dětičky za války v roce 1940, když se jim v neznámé díře ztratil pes, tak se malinko prokopaly, našly pejska a neuvěřitelný podzemní prostor.
Nakonec z toho byl objev století – mimořádně dobře zachovalé nástěnné malby a rytiny prehistorických zvířat z období magdalénienu. Jsou tu koně, býci, bizoni, jeleni, celkem asi 150 maleb a více než 15 000 rytin. Replika vznikla už v roce 1984 a jmenuje se Lascaux II a i do ní se pouští omezený počet návštěvníků, takže se postavila další replika a před pár lety ještě jedna, tzv. Lascaux IV, která využila dalších objevů.
Pro koho to šetříme?
Což o to, replika je přesná a působivá, ale tak nějak to prostě není ono, člověk má pocit, že stejně tak by mohl hledět na film nebo listovat knihou. Vysloveně podvedená jsem se pak cítila v Ardeche v jeskyni Chauvet II. Kraj pojmenovaný podle řeky Ardeche má ve svém emblému skalní oblouk nad řekou ne nepodobný naší Pravčické skále a je také jako Périgord plný skalních jeskyní, všelijakých lochů a podzemních puklin. No a poblíž zmíněného oblouku v roce 1994 tři speleologové objevili podobně úchvatnou jeskyni.
Po jednom z nich má jeskyně jméno, protože Jean-Marie Chauvet nalezl průduch, který naznačil, že by za ním mohla být dutina. K tomu, že byla dokonale zachovaná, došlo zborcením vstupní terasy. Nakonec z toho byl senzační objev a ukázalo se, že zdejší malby jsou ještě o 18 000 let starší než ty v Lascaux.
Jeskyně Lascaux je považována za Sixtinskou kapli pravěku
Do jeskyně jsme se nadšeně hrnuli a ani nám nepřišlo, že do ní vcházíme stavbou z pohledového betonu v kubistickém stylu, inu proč ne, nějaký vchod s příslušnou výstavkou bylo třeba zbudovat. A tak jsme čučeli dvě hodiny na skalní malby, aniž bychom tušili, že jsou to repliky. Průvodce se choval jako ve skutečné jeskyni, šmrdlal malou svítilničkou po malbách a my kráčeli nahoru a dolů po schodech dómem, který byl k nerozeznání od toho pravého. Pak ještě – a Francouzi tohle umí perfektně – k vidění ještě dokonalá interaktivně edukační výstava i s vycpaným mamutem.
Ty umělé jeskyně jsou prostě dokonalé, vyčinčané, dokonce klimatizované a podávají přesný obraz a informaci. A jistě lze chápat tuhle ochranářskou politiku, turisté jsou jak kobylky. Pro koho se to ale tak šetří, vždyť to namalovali naši předkové. Zřejmě pro mimozemšťany. A kam tenhle trend dospěje? K replice Sixtinské kaple, celého městečka Hallsttat, jak už to mají v Číně?
Skvělý nápad s nulovým rizikem
Před mnoha léty jsem viděla svou první prehistorickou jeskyni Pech Merle nedaleko města Cahors také v Périgordu, nedaleko slavného naleziště La Madeleine, které dalo jméno významné paleolitické kultuře. I jím se dalo volně procházet a zmíněnou jeskyní rovněž. Vlezli jsme dovnitř dřevěnou chajdou a viděli skutečnou jeskyni, po jejich zdech tu a tam stékala voda, mokrý písek a bahno nám zasvinil boty a někde byla i nepříjemná tma, ale bylo to autentické a krásné. Stejně jako ušmudlané podzemí v Orvietu nebo Narni, kde je třeba k vidění kaple prvních křesťanů a opravdu není vyleštěná.
Je to jako s těmi „promítanými“ obrazy v pařížském Atelieru des Lumières. Ten pořádá imerzivní výstavy nejslavnějších umělců, kopie jejich obrazů se promítají na zdech, stropě či podlaze, čili do nich lze přímo vstoupit. Je to ryze komerční projekt, který šikovně proplétá vizuální efekty, hudbu a prostor. Skvělý obchodní nápad s nulovým rizikem, žádné výpůjčky, žádné pojištění. Taková moderní bible chudých, pouťová atrakce, pane jo, šlápnout si do Picassova obrazu, to je něco. Obchodní úspěšnost je ale maximální. Tak k čemu nakonec originály, když se dá všechno vyrobit znovu a ještě to možná bude vypadat lépe.