Macron nabídl francouzský jaderný deštník. Je dost velký pro všechny Evropany?

Oznámil to v době, kdy se Spojené státy pod vedením prezidenta Trumpa odvracejí od svých tradičních závazků vůči evropským partnerům. Je ale francouzský jaderný deštník dost velký pro všechny Evropany? A kdo jeho rozšíření a modernizaci zaplatí?

Starý nápad, lepší načasování

Nápad rozšířit francouzské jaderné odstrašení i na další evropské země není žádnou novinkou. Už v 60. letech s ním přišel Charles de Gaulle, který vybudoval nezávislou francouzskou jadernou politiku. Tehdy šlo hlavně o posílení francouzské samostatnosti a menší závislost na USA. Macron pak s podobnou nabídkou přišel již v roce 2020, tehdy se ale nepotkal s příznivou odezvou. Především Německo Angely Merkelové bylo proti.

Byli byste rádi, pokud by Česko chránil francouzský jaderný deštník? celkem hlasů: 337 Ano 67 %(225 hlasů) Ne 31 %(105 hlasů) Nevím 2 %(7 hlasů)

Dnešní situace ale dodává Macronovu návrhu mnohem větší naléhavost. „Rozhodl jsem se začít diskusi o tom, jak bychom mohli chránit naše spojence v Evropě pomocí našich jaderných kapacit,“ oznámil asi 15 milionům francouzským divákům a celému světu.

Jak funguje „minimální odstrašení“

Francie má po odchodu Británie z EU jako jediná jaderné zbraně a vlastní čtvrtý největší jaderný arzenál na světě – 290 hlavic, z nichž 280 je aktivních. To je výrazně méně, než má Rusko: celkem 5500, z nichž 1710 je aktivních. Více hlavic mají samozřejmě také USA, které udržují paritu s Ruskem, a také Čína, která podle neoficiálních údajů má kolem pěti set.

Počet hlavic ale nemusí být ve hře zvané odstrašení vše. Francouzi vsadili na strategii „minimálního odstrašení“. Jinými slovy, mají jen tolik jaderných zbraní, kolik potřebují, aby odradili útočníky hrozbou „nepřijatelných škod“ způsobených odvetným úderem. Takový přístup se liší od masivního odstrašení, které praktikují USA nebo Rusko.

Francouzské jaderné síly mají dvě složky: leteckou a námořní. Tu první tvoří stíhačky Rafale s jadernými raketami ASMP-A s doletem 500 km, tu druhou ponorky třídy Triomphant s raketami M51, které doletí až 10 000 km. Ponorky jsou zvlášť důležité – neustále se pohybují pod hladinou oceánů, takže je nemožné je zničit všechny najednou jedním úderem. Díky tomu by Francie mohla odpovědět na útok způsobem, který by byl pro agresora nepřijatelný.

Výhody a slabiny

Jaké jsou výhody a slabiny francouzského jaderného arsenalu? Vzhledem k zpochybněným závazkům USA vůči Evropě je výhodou, že Francie má plnou kontrolu nad svými jadernými silami, na rozdíl od NATO, kde hlavní slovo má Washington. Kombinace leteckých a námořních sil ztěžuje vyřazení celého arzenálu jedním úderem. Francie také slibuje, že nepoužije jaderné zbraně jako první, což dodává její strategii na důvěryhodnosti.

Na druhé straně se 290 francouzských hlavic nemůže rovnat ruským - 5500. Omezená je také schopnost chránit především východní Evropu bez podpory NATO. O použití jaderných zbraní rozhoduje výhradně francouzský prezident, což vyvolává otázky o společné obraně. Modernizace arzenálu, včetně nových ponorek, stojí přes pět miliard eur ročně. Jeho rozšíření bude stát ještě více.

Odbrzděné Německo

Macronův návrh přichází v době, kdy Evropa výrazně přehodnocuje svůj přístup k obraně. EU a její členské státy se snaží dát dohromady biliony eur na obranné výdaje, aby čelily ruské hrozbě a vyrovnaly se s oslabením americké podpory.

Největší „bombu“ odpálila úterní dohoda velkých německých stran změnit ústavu a uvolnit takzvanou „dluhovou brzdu“, což uvolní stovky miliard eur na obranu a infrastrukturu. Čtvrteční summit EU pak posvětil pozastavení dluhových pravidel pro armádní nákupy a přípravu společné půjčky až 150 miliard eur (3,8 bilionu korun), z níž by země mohly čerpat úvěry, zejména na pořízení celoevropské protivzdušné a protiraketové obrany, dělostřeleckých systémů, střel a munice či dronů.

O osudu Macronova návrhu rozhodne především postoj Německa. To bylo k jaderným zbraním vždy hodně opatrné, což souvisí s jeho historií a silnými protijadernými náladami ve společnosti. Jeho bezpečnostní politika se dlouho opírala hlavně o NATO a americké jaderné zbraně. Nyní však Macron tvrdí, že koordinuje své návrhy s nastupujícím německým kancléřem Friedrichem Merzem, což naznačuje změnu v německém přístupu.

Německo ale bude čelit velkým výzvám, pokud by se chtělo zapojit do francouzského jaderného programu. Německá ústava a mezinárodní závazky komplikují přímou účast v jaderných programech a velká část veřejnosti je proti jaderným zbraním. Existují také obavy z narušení vztahů s USA. A podíl na francouzském programu by určitě nebyl levný.

Kdo je tady Napoleon?

Macronův návrh by mohl zásadně změnit evropskou bezpečnostní architekturu. Stále však zůstává spousta nezodpovězených otázek. Kdo by rozhodoval o použití jaderných zbraní? Zůstalo by to výhradně na francouzském prezidentovi, nebo by existoval nějaký společný mechanismus? Jak by se rozdělily náklady na údržbu a modernizaci jaderného arzenálu? Jak by se evropské jaderné odstrašení sladilo s NATO?

Už teď je ale jasné, že se francouzská iniciativa opravdu nelíbí Moskvě. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov ji označil za hrozbu pro Rusko, na kterou je nutné odpovědět. A Vladimir Putin – aniž by vyslovil Macronovo jméno – připomněl krach Napoleonova tažení do Ruska v roce 1812. Francouzský prezident si to nenechal líbit. „Napoleon vedl dobyvačná tažení. Ale jediná imperialistická mocnost, kterou vidím v současné Evropě, se nazývá Rusko,“ řekl v reakci na Putinova slova.