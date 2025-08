Dobyje Macron Asii? Jeho facka Američanům rezonuje víc, než se čekalo

Ukazuje se to na strategii, kterou zvolil v Asii, kde se rozhodl být reprezentantem „třetí cesty“ a nepřímo tak vrazil facku Američanům, kteří si v Indopacifiku představují rozsáhlou koalici proti Číně, ideálně vyzbrojenou americkými zbraněmi. Jenže Macron se ukázal jako chytřejší obchodník. Zatímco Američané přikazují, Macron nabízí – a to s širokým francouzským úsměvem.

Nerozhodným asijským zemím, které se nechtějí uzavírat do studenoválečného dilematu USA vs. Čína, nabízí přátelskou tvář a možnost hrát to na obě strany. Co na tom, že takové stíhačky Rafale jsou dražší a méně pokročilé než americké F-35. Když se zabalí do pocukrovaného obalu „třetí cesty“, asijské státy si můžou utrhnout ruce.

Byznys za sladkými slovy

Zatímco zbytek Evropy se koncem jara soustředil na bezvýsledná vyjednávání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem, Macron nelenil a vypravil se na obsáhlou cestu na východ. Navštívil postupně Vietnam, Singapur a Indonesii, tedy všechny země, kde se americký a čínský vliv dělí zhruba půl na půl. Zatímco v anglickojazyčných průzkumech veřejného mínění zpravidla mají navrch Američané, v těch organizovaných lokálně – jak nedávno upozornil deník The Washington Post – vítězí Číňané.

Tuto tour de force Macron završil svým tradičním projevem na bezpečnostní konferenci Shangri-La, jakési asijské verzi únorového Mnichova. Zdůraznil nutnost „plurality“ v regionu a vyzval k budování „koalice nezávislých“. Jinými slovy: nemusíte si vybírat mezi Washingtonem a Pekingem, táhněte to radši s námi.

Co na tom, že za těmito sladkými slovy se schovává tvrdé prosazování francouzských zájmů, především pak prodej francouzských zbraní. Proti tónu amerického ministra obrany Petea Hegsetha, který asijským spojencům ve stejné době suše oznámil, aby začaly utrácet pět procent HDP na obranu, to zní jako rajská hudba.

Že se zadařilo, ukazuje prostý seznam zakázek, který se do Paříže hrne. V dubnu se ozvala Indie, že od Francie koupí 26 nových stíhačů Rafale pro své námořnictvo v hodnotě 7,5 miliardy dolarů – ve stejné době, kdy se o kontrakt velmi vehementně ucházela mimo jiné Moskva a Washington.

Čtvrt roku nato se ozvala Jakarta a objednala si 24 stíhaček Rafale za 8,1 miliardy dolarů. A tak bychom mohli pokračovat: kromě zbraní jsou na stole třeba airbusy a satelity pro Vietnam či AI technologie pro Singapur. Někomu to možná nevoní, ale Macron asi něco dělá dobře.