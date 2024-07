Podle komentáře Wolfganga Münchaua pro britský časopis New Statesman by se Francouzi měli zamyslet nad tím, jestli si zrovna tohle přejí. Politickým výsledkem voleb totiž není slavné vítězství sjednocené Ligy antifašistů, ale politická fragmentace. Děje se to i jinde v Evropě. Nizozemsko vede. Čeká to i Německo. Fragmentace je definičním znakem evropské zkušenosti 20. století.