Úpadek francouzské moci. Ve stínu výhry AfD se blíží změna v dalším klíčovém státě Evropy

Výsledek zemských voleb v Sasku-Anhaltsku zaplnil v uplynulých dnech evropský i český mediální prostor. Alternativa pro Německo zde získala takřka 44 procent hlasů, více než dvojnásobek oproti minulým volbám, zatímco vládní CDU propadla ke hranici 17 procent. A uspěla i o víkendu v zemských volbách v Meklenbursku-Předním Pomořansku.
Ve stínu událostí v zemi našeho souseda nicméně zůstává podobná očekávatelná změna v dalším klíčovém státu Evropské unie – ve Francii. A přestože jí čeští komentátoři prozatím nevěnují větší pozornost, důsledky pro EU i střední Evropu mohou být mnohem širší.
Co se ve Francii odehrává? A kdo jsou dva hlavní favorité tamních prezidentských voleb, které proběhnou za přibližně půl roku?
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Aniž bychom věštili z pomyslné křišťálové koule, průzkumy z konce letošního léta naznačují, že Marine Le Penová, bývalá šéfka pravicového Národního sdružení, dosahuje na čísla podobná hnutí ANO v posledních sněmovních volbách. S jejími čísly okolo 35 procent se snaží popasovat krajně levicový (takřka komunistický) kandidát Jean-Luc Mélenchon, jehož by v čele Francie rádo vidělo přes 15 procent voličů. Radikální kandidátka zprava, radikální kandidát zleva. Tyto průzkumy však dávají smysl, pokud budeme sledovat ekonomickou situaci země.
Obří dluh
Z české perspektivy působí ona čísla téměř absurdně. V domácí debatě vyvolává růst veřejného zadlužení pravidelně varování ekonomické obce i opozice, český vládní dluh se přitom na konci roku 2025 pohyboval kolem 44 procent HDP. Ve Francii ve stejné době však přesahoval už 115 procent.
Rozdíl přitom není jen v absolutní výši – Francie zároveň hospodařila v roce 2025 s deficitem zhruba 5,1 procenta HDP, tedy výrazně nad tříprocentní hranicí evropských fiskálních pravidel. Pro srovnání, český deficit činil 2,1 procenta HDP.
Neznamená to, že české obavy z rostoucího zadlužení jsou neopodstatněné, ukazuje se však, jak odlišné fiskální světy dnes uvnitř Evropské unie existují. Země, kterou stereotypně považujeme za jednoho z ekonomických a politických hegemonů Evropy, nese na bedrech dluh dosahující v poměru k HDP téměř trojnásobku české úrovně.
Ještě zajímavější je ale jiný posun. Francie nebyla po desetiletí evropskou velmocí pouze díky své ekonomice, jaderným zbraním, členství v Radě bezpečnosti OSN nebo počtu obyvatel. Její skutečnou evropskou výhodou byla tzv. soft power, kterou si nejen v populární kultuře spojujeme s vlivem USA během studené války. Francouzština, literatura, film, gastronomie, univerzity, kulturní diplomacie či hustá síť vzdělávacích organizací typu Institut Français a Alliance Française vytvářely představu Francie coby země, jejíž kultura reprezentuje pokrok i tradici, výlučnost i solidaritu.
Symbolický je osud Institut Français včetně pražské pobočky. Státní příspěvek této instituci letos znovu klesá, tentokrát na zhruba 25 milionů eur, a to po předchozím snížení o 1,7 milionu. Celkový rozpočet zařízení na rok 2026 se dostal pod hranici 30 milionů eur – podle francouzského Senátu jde o nejnižší úroveň od jeho založení. Ústav tak zmrazil některá pracovní místa, omezil služební cesty, komunikaci i podporu vybraných kulturních projektů a rozpočty svých programů v průměru snížil o čtvrtinu.
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Škrty se navíc netýkají pouze jedné instituce. Subvence Agentury pro francouzské školství v zahraničí, která provozuje či podporuje rozsáhlou síť francouzských škol v zahraničí, se pro rok 2026 snižuje o dalších 25 milionů eur. Financování stipendií pro zahraniční studenty klesá přibližně o pětinu. Francie tedy šetří právě na zmíněném vzdělávání, jazyce, mobilitě a kulturních institucích – na oblastech, které byly po generace základním nástrojem jejího mezinárodního vlivu.
Vzestup vlivu Španělska i Itálie
Z každého neúspěchu však těží jiní. Symbolem těchto metamorfóz je příběh Španělska, jehož postavení v tuzemsku nenápadně, ale kontinuálně roste, opět skrze kulturní a vzdělanostní sféru.
Zcela konkrétním příkladem, který těží ze španělských ambic, může být ostravské bilingvní gymnázium Hladnov, patřící mezi domácí lídry ve výuce jazyka. Odvrácenou stranou úspěchu této sekce a jednostranného zaměření je ovšem tristní stav výuky většiny dalších (a dodejme, že klíčovějších) předmětů. Finance na provoz ze strany země flamenka jsou sympatické, avšak kvalitní výuka mateřského jazyka nebo zeměpisu by měla být v Praze, Brně či Ostravě stále zásadnější.
Madrid prozatím nenahrazuje Paříž, geopolitická situace posledních dekád nicméně naznačuje, že hegemony EU nebudou Velká Británie (logicky po brexitu), Německo ani Francie. Románský svět ukazuje paradoxní vzestup vlivu Španělska i Itálie s dříve podceňovanou premiérkou Giorgií Meloniovou. Slovanský okruh zase ukazuje jednoznačnou energii na straně Polska.
Tyto trendy by měla sledovat také česká politika, diplomacie, školství a vlastně celá společnost, protože mohou v pozitivním i negativním smyslu brzy dopadat na naši ekonomiku i zahraniční vztahy.
Autor je vysokoškolský pedagog.