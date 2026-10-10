V roce 2006 vyšla ve Francii kniha s titulem Nos enfants nous haïront – Naše děti nás budou nenávidět. Napsali ji Denis Jeambar a Jacqueline Rémyová, novináři z týdeníku L’Express. Nyní, o dvacet let později, vyšly do francouzských ulic děti, o nichž autoři psali.
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Poslední komunistická země
Jeambar s Rémyová provedli sebekritiku generace „les baby-boomers“. Tato generace prožila dětství a mládí v období prosperity a pohodlí. Její děti však zdědí stát ochromený horou dluhů, přerostlou byrokracii, krizi školství, zdravotnictví, policie a justice a nedostatek investic do budoucnosti. Autoři knihy formulovali toto varování již v době, kdy francouzský veřejný dluh představoval jen něco přes polovinu dnešní úrovně v poměru k HDP.
Politika podle nich přestala vést lid k lepším zítřkům. Stala se prostředkem pro pohodlný život privilegovaných vrstev bez ohledu na budoucnost. Orientuje se na průzkumy mínění, ignoruje finanční realitu. Výsledkem – psali autoři v roce 2006 – je směs bezstarostnosti a strachu: podle průzkumu z téhož roku si 76 procent Francouzů myslelo, že jejich děti budou mít menší šanci uspět ve společnosti, kterou zdědí. Francouzské děti byly navíc podle autorů vychovány v ideálu rovnosti, který odmítá výběr a soutěž. Kniha také připomíná rýpavou poznámku českého premiéra, který se po návštěvě Paříže prý vyjádřil, že viděl „poslední komunistickou zemi světa“.
Pod malebným povrchem zchudlá společnost
Shodou okolností v roce 2006 vyšla i další pozoruhodná kniha s podobným poselstvím. Ekonom Patrick Artus a ekonomická novinářka Marie-Paule Virardová jí dali ještě provokativnější název: Comment nous avons ruiné nos enfants – Jak jsme zruinovali své děti. Úvodní kapitolu nazvali Le cauchemar de 2030, tedy Noční můra roku 2030. Předkládá obraz Francie za čtvrt století, pokud země nezmění svou hospodářskou politiku.
A jak vypadá tento obraz?
Francie roku 2030 je stále krásná. Turisté z celého světa, zejména z bohatnoucí Asie, přijíždějí obdivovat její památky, krajinu a gastronomii. Pod malebným povrchem však žije společnost, která postupně zchudla. Téměř třetina obyvatel překročila šedesátku, hospodářský růst zeslábl a kdysi slavný francouzský sociální model se stal vzpomínkou na lepší časy. Stát nedokázal uskutečnit potřebné reformy ani přesunout prostředky do vzdělávání, výzkumu a technologického rozvoje. Francie podle autorů vyrábí více parfémů a camembertu než technologicky vyspělých produktů, jejichž výrobu ovládly čínské společnosti.
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Přibližně třicet společností z někdejšího indexu CAC 40 přemístilo sídla do Bruselu nebo Lucemburku, aby unikly francouzským daním. Příjem na obyvatele klesl na pouhých 60 procent německé úrovně. Sociální výtah, který kdysi umožňoval dětem dosáhnout vyšší životní úrovně, než jakou měli jejich rodiče, se porouchal. Mladá generace prožila desetiletí nejistých zaměstnání a omezených příležitostí. Nakonec začali chudnout i důchodci, jejichž zájmy měl celý systém původně chránit. Nejtemnější část scénáře popisuje společnost, z níž odcházejí podnikatelé a majetnější obyvatelé, bují šedá ekonomika, roste kriminalita a opakované výbuchy násilí dále rozkládají společenskou soudržnost.
Do roku 2030 zbývají čtyři roky. Francie sice nepoklesla na úroveň 60 procent Německa, ale bylo to hlavně díky stagnaci německé ekonomiky. Veřejný dluh Francie roste, hospodářský růst zůstává slabý a otázka financování sociálního státu je stále naléhavější. Ekonomický mechanismus, před kterým autoři varovali, postupuje. Stát, který se snaží za každou cenu uchovat výhody minulosti, ztrácí schopnost financovat budoucnost.
Mechanismus nerůstu
Artus a Virardová nevidí francouzskou hospodářskou stagnaci jako důsledek jediné nešťastné reformy nebo jedné politické strany. Jejich kritika míří na hospodářskou politiku všech francouzských vlád od poloviny sedmdesátých let.
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Mechanismus této politiky popisují následovně:
1. Ekonomika zpomalí.
2. Vláda zvýší veřejné výdaje a transfery, aby podpořila spotřebu.
3. Vyšší výdaje vyžadují nové daně nebo zadlužení.
4. Vyšší domácí poptávka však stále více podporuje zahraniční výrobce…
5. … protože francouzské podniky mezitím ztrácejí konkurenceschopnost kvůli daním.
6. Vláda reaguje dalšími stimuly.
7. Zpět na bod číslo 1.
Výsledkem je začarovaný kruh rostoucích výdajů, zadlužování a nedostatečných investic.
V roce 2006 Francie vytvářela přibližně 4,5 procenta světového hospodářského produktu. O devatenáct let později její podíl klesl na pouhých 2,85 procenta. Relativní nominální ekonomická váha Francie se tak zmenšila o více než třetinu. Podíl indexu CAC40 na celkové světové tržní kapitalizaci poklesl ve stejné době o 38 procent.
Kam jdou peníze
Jak je ale vůbec možné, že v jednom z nejdražších sociálních systémů světa je málo peněz na školství? Dejme slovo americkému ekonomovi Paulu Krugmanovi. Ve svém textu What’s the Matter With France? (Co se to děje s Francií?) uvádí toto vysvětlení:
„Člověk nemusí být konzervativec, aby pochopil, že předčasné odchody do důchodu ve Francii nejsou udržitelné, zejména když víme, že průměrná délka života Francouzů ve věku 65 let činí přibližně 87 let, což je o dva roky více než ve Spojených státech. Rozpočtové tlaky, způsobené z velké části velkorysostí francouzského veřejného důchodového systému, vedly ke škrtům v jiných výdajových položkách, zejména ve školství. Francie totiž poskytuje starším Francouzům značné dotace na úkor všech ostatních.“
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Krugmanova odpověď tedy zní: peněz je ve Francii hodně, jenže míří k jiné generaci. Politika přitom reformu blokuje: zvýšení věku odchodu do důchodu na 64 let je zmrazeno a Marine Le Penová chce vrátit hranici 62 let.
Sečteno a podtrženo: Francie už nemá kam zvyšovat daně a její zadlužení dvojnásobně přesahuje limit Paktu růstu a stability. Mezitím požadavky na financování rostou ze strany mladé i staré generace. A to ještě nejsme v roce 2030.