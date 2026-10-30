Akce blokády škol vyvolaná středoškoláky po celé zemi s cílem upozornit na dlouhodobě neřešené materiální a organizační nedostatky a na nedomyšlený a do jisté míry ne zcela spravedlivý systém podmínek pro volbu povolání byly v řadě míst zneužity částí mládeže k potyčkám s policií, rabování a ničení.
Vrchol přinesla sobota 17. října v podobě mimořádně silných projevů násilí a žhářství. Šest měsíců před prezidentskými volbami by mělo být spíše obdobím hledání a formulování rozumných východisek z nakupených problémů. Opak je pravdou, veřejný prostor si přisvojují mistři přeháněného rozhořčení.
Strana ulice proti straně pořádku
Na špici tendence gradovat napětí ve společnosti jsou shodou okolností dvěma průzkumy veřejného mínění nejvýše stavění kandidáti na post budoucího francouzského prezidenta, Marine Le Penová a Jean-Luc Mélenchon.
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Le Penovou vynesly události 17. října do závratných výšin. Dosahuje nyní na 35 procent hlasů v odhadech výsledků v prvním volebním kole. Mélenchon za ní sice zaostává, ale podle všech anket jeho šance dostat se do druhého kola voleb trvá. Mélenchon a Le Penová, strana ulice proti straně pořádku. Oba póly své konflikty inscenují, vyhrocují a aktivně je vyhledávají. Přitom čelí všeobecnému odporu, byť rozdílné intenzity.
Výhrady proti Mélenchonovi jsou momentálně ostřejší. Vůdce Nepoddajné Francie (LFI) je viněn z podněcování násilí, a to ze všech stran, od tradiční pravice přes politický střed, vládu, umírněnou levici a především od krajní pravice. Dospělo to tak daleko, že předseda senátu Larcher dal najevo, že by strana LFI byla hodna rozpuštění, a to jako extremistické, násilnické a rasistické seskupení.
Na 20 volených zástupců LFI se objevilo mezi stávkujícími středoškoláky a podpořilo jejich protest. Je háklivé, když občanští zástupci přitakají protestům, které se nezřídka zvrhly v potyčky s policií, ale jen stěží lze vydávat tyto poslance či starosty za loutkovodiče násilností. Legitimitu Nepoddajné Francie, jištěnou relativně početným zastoupením v dolní komoře parlamentu, nelze snadno zpochybnit.
Mélenchon vycítil rostoucí nespokojenost ve společnost i mezi studenty a chopil se jí jako šance pro svou cestu do Elysejského paláce. Na svém blogu počátkem října napsal: „Musíme podpořit tento moment mobilizace a rozvoje politického uvažování a dát mu směr, který povede k roku 2027.“
Navzdory tomu lze angažmá vůdce LFI v hnutí mládeže a jeho výzvy k revoltě a vzdoru nebo vazby jeho strany na nyní již rozpuštěnou skupinu La Jeune Garde (antifašistické militantní seskupení krajní levice) či na extremisty z Nové antikapitalistické strany jen obtížně považovat za důkaz Mélenchonovy spoluviny na nepokojích. Samozřejmě, že rostoucí nespokojenost společnosti vítá a hodlá využívat, ale zatím vždy tvrdil, že násilí odmítá.
Mluvit k voličům jejich jazykem
Na slovech přesto záleží a často nejsou úplně nevinná. Vůdce LFI pojmenoval policejní zásahy jako „nerozlišující násilí“, aniž by učinil sebemenší výtku výtržníkům za ničení a rabování. „Všechny společnosti podléhají určitým impulzům“, proč se tedy nad tím tolik pozastavovat. Útoky na policisty a jejich zranění, to prý není nic jiného než „riziko policejní práce“.
Mélenchon je jediný, kdo nevolí „mezi policií a rabujícími“. Zaujímá postoje, které mohou být blízké výtržníkům, násilníkům, ba i zločincům. Nic nebrání tomu, aby lidé těchto sklonů brali vůdcovy výrazy za své a LFI s nimi může počítat jako se svým pevným voličským zázemím.
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LFI míří i na sluch potenciálních voličů z řad mladých francouzských muslimů. Mezi stávkujícími středoškoláky na manifestacích a shromážděních se objevovaly palestinské vlajky a hesla Free Palestine. Mladí se s Palestinci ztotožňují jako s potlačovanými a ponižovanými a bez znalosti otázky Palestiny se s nimi patrně ztotožňují, jako by se nacházeli ve Francii ve stejném postavení.
V reakci na návrh trestu deset měsíců podmíněného trestu odnětí svobody, který pařížská prokuratura navrhla pro poslankyni Evropského parlamentu za LFI Rimu Hasanovou stíhanou pro „schvalování terorismu“ prohlásil její šéf: „Na Macronův tábor dopadá hanba za to, že jejich prezident zneužívá moc a chová se servilně k požadavkům Netanjahua.“ Jinými slovy, francouzští představitelé a soudci se řídí pokyny z Izraele.
Očekávání versus omezené možnosti
Pokud se politologická analýza doplní ekonomickými ukazateli, obrázek o stavu Francie se dostává do jiného světla. Ačkoliv to kandidáti na post prezidenta neříkají příliš nahlas, jsou možnosti veřejné sféry zlepšit životní úroveň omezené. Ekonomický komentátor francouzského rádia Dominique Seux upozorňuje, že je to v prvé řadě věc výkonu podniků.
Rozpor mezi očekáváním a omezenými možnostmi má silný vliv na vysokou nedůvěru vůči současným politikům ve vládě. Na 60 procent francouzských občanů je pro snížení daní, i kdyby to znamenalo omezení veřejných dávek a vládních výdajů. Má to snad znamenat, že by Francouzi dělali kříž nad budoucností svého sociálního státu?
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Určité vodítko nabízí šetření, které odhalilo, že 75 procent Francouzů soudí, že přispívá do systému více než z něho v podobě dávek a plnění získávají. Objektivně zjištěno, občané žijí v omylu. Podle Rady ekonomické analýzy je 57 procent Francouzů čistými příjemci v rámci systému přerozdělování.
Hněv motorem revoluce
Náhledy politologické a ekonomické by mohl doplnit historik. Pouliční bouře se nyní šířily zemí jako za revoluce konce 18. století. Nikoliv doslova, ale na způsob inspirace pramenící ze specificky francouzské psychologie. Samozřejmě, že dědictví francouzské revoluce daleko přesahuje rámec akcí viděných během nocí žhářství a vandalismu, ale sociální sítě mladistvých přetékají podobnými emocemi, revolučním romantismem, utopií a narcisismem.
Kolektivně hněv formuje ideologie. Jsou plné přesvědčení o historickém významu akcí, které jsou výrazem odmítání zavedeného řádu a všestranného odporu k němu. Většina Francouzů se chová během revoluce jako „lidé slova“, napsal Alexis de Tocqueville o revoluci 1848. Sny vítězí nad realitou a síla mocných se přeceňuje. A ti, co jsou u vlády, podléhají, odtrženi od reality, strachu a zmatkují.
V roce 1789 se revolucionáři obávali královského absolutismu, byť byl fakticky v troskách. Naopak tehdejší moc se namísto snahy vyhodnotit situaci vzdávala a ze strachu prchala. A pokud reagovala, pak bezmocným vyslovováním „soucitu“, ať upřímným či hraným, se slabými a ubohými.
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Emoce, stížnosti a jakási bezmocná fixace na utrpení prostupují společností dnes jako v roce 1789. Jinak jsou však aktéři roku 1789 a lidé naší doby zcela odlišní. Každý není schopen začít jako výtržník a skončit jako revolucionář. V roce 1789 se bojovalo za suverenitu a principy, byť jakkoliv abstraktní.
Dnešní černě odění výtržníci jsou spíše dědici německého nihilisty Stirnera než Marxe. Stirnerův výrok „jsem sám sebou, nestavím na ničem“ nápadně připomíná heslo současných anarchistů „jsme neovladatelní“. I kdyby se dnešní násilnosti chápaly jako forma sociální pomsty, její podoby se změnily.
Dnešní výtržníci jsou zběsilí konzumenti. Nenávidí sice kapitalismus, ale zároveň požadují jeho plody, a to okamžitě a zadarmo. Útočí na luxusní butiky a běžné obchody v centrech měst. Bastilu kdysi dobývali drobní kramáři a řemeslníci. Z revolucionářů minulosti se stali oběti přítomnosti. A pokud šlo kdysi o buržoazii, ta zaujala místo někdejších „aristokratů“. Tehdy bylo cílem ve jménu národa skoncovat s režimem stavů a privilegií. Dnešním cílem je skoncovat se samotným národem.
Revoluce živí sny jedněch a frustrace druhých. Leč každá byla a je jiná. Vhodně to ilustruje sousoší Republiky na stejnojmenném pařížském náměstí. Někdejší kamenné ztělesnění svornosti a soudržnosti národa v podobě tří dívek a centrální postavy Marianny jako republikánské „bohyně“ se změnilo v symbol protestních hněvů. Jako na věšák či plakátovou zeď se na sousoší zavěšují plakáty nebo stříkají nápisy typu „nenávidíme policii“ či „nebudeme poslouchat“.