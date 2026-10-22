Francie v plamenech. Pouliční nepokoje bývaly a jsou pro zemi typické, mnohdy slavily úspěch

V květnu 1968 přerostly aktivity radikálně levicových studentů v celonárodní krizi. Došlo k četným zraněním a obrovským materiálním škodám. Studenti včetně maoistů a trockistů přes měsíc okupovali Sorbonnu, stávkovalo 7 až 10 milionů lidí. Zněla hesla jako „smrt policajtům“ a výzva k obsazení všech továren a ustavení dělnických rad. Došlo ke žhářskému útoku na pařížskou burzu a k několikadennímu zadržení ředitele továrny Sud-Aviation.
Rok 1968 se často romantizuje, ale francouzská demokracie byla v ohrožení. Nakonec prezident Charles de Gaulle rozpustil parlament a červnové volby vyhráli gaullisté. Nicméně duch roku 1968 v mnoha ohledech přetrvává do dnešních dnů.
Masovým protestům však ještě nebyl konec. Nastaly opět v roce 1986, 1990, 1998 a také roku 2006 – přičemž tento seznam nemusí být úplný.
Co nám tedy říká historie? Ulice patří k francouzské politické kultuře a často i uspěje.