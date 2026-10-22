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Francie v plamenech. Pouliční nepokoje bývaly a jsou pro zemi typické, mnohdy slavily úspěch

Pavel Kohout
Analýza
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Vandalové během demonstrací ve Francii zapálili historické sídlo radnice v Limoges. (17. října 2026) | foto: Lucas DestremReuters

Roku 1200 se po hospodské rvačce střetli pařížští studenti s městskou stráží. Několik jich zahynulo. Následovaly krvavé nepokoje roku 1229 o univerzitní autonomii, přičemž studenti i profesoři dosáhli úspěchu vůči městu Paříž. Mnohem významnější byly revoluce roku 1789 a 1830 a samozřejmě Pařížská komuna roku 1871. Pouliční nepokoje, jichž jsme svědky v těchto týdnech, k Francii patří.

V květnu 1968 přerostly aktivity radikálně levicových studentů v celonárodní krizi. Došlo k četným zraněním a obrovským materiálním škodám. Studenti včetně maoistů a trockistů přes měsíc okupovali Sorbonnu, stávkovalo 7 až 10 milionů lidí. Zněla hesla jako „smrt policajtům“ a výzva k obsazení všech továren a ustavení dělnických rad. Došlo ke žhářskému útoku na pařížskou burzu a k několikadennímu zadržení ředitele továrny Sud-Aviation.

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Rok 1968 se často romantizuje, ale francouzská demokracie byla v ohrožení. Nakonec prezident Charles de Gaulle rozpustil parlament a červnové volby vyhráli gaullisté. Nicméně duch roku 1968 v mnoha ohledech přetrvává do dnešních dnů.

Masovým protestům však ještě nebyl konec. Nastaly opět v roce 1986, 1990, 1998 a také roku 2006 – přičemž tento seznam nemusí být úplný.

Co nám tedy říká historie? Ulice patří k francouzské politické kultuře a často i uspěje.

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