PETRÁČEK: Francie ukazuje příští sociální konflikt v Evropě

PRAHA Vyrazí-li Francouzi do ulic dělat kravál, nemusí to ještě signalizovat revoluci. Ve Francii je to tradice. Přesto jsou akce „žlutých vest“ na žebříčku vysoko. Největší občanský nepokoj za víc než dekádu, píší agentury. Jisté je, že francouzská vláda zvažuje vyhlásit výjimečný stav.

Letošní protesty nemají vyhraněné původce, jak tomu bylo na podzim 2005. Nepatří k nim migranti, fašouni, ani nositelé jakýchkoliv -ismů, ale prostě lidé, jimž vadí zdražování nafty a benzinu. Jenže pozor, může to být předobraz příštího sociálního konfliktu v Evropě. Nebude to souboj tradiční pravice a levice, ale konflikt o vnímání spravedlnosti. Koření v rozporu mezi spravedlností globální a lokální, státní či národní.



Je jen shoda okolností, že Francouzi protestují proti vyššímu zdanění nafty i benzinu v době, kdy v polských Katovicích začala další klimatická konference OSN. Ale obě události svým způsobem ilustrují střet legitimních spravedlností. U klimatu jde o to, jak snížit globální emisní zátěž. Je nabízena cesta změny spotřebitelského chování a vyššího zdanění škodlivin (paliv, letenek, masa…) Kdežto demonstrantům ve Francii jde o to, jak uchovat dostupnost automobilové dopravy, aby se nezměnila v hobby jen pro bohaté, prostě o spravedlnost z pohledu přerozdělování a států.

Není to abstraktní téma. Dokládá to propad stran tradiční levice, které tento konflikt a jeho aktéry nepodchytily. A nehájí je. Obrazně to vystihl německý bloger píšící pod jménem Don Alphonso. Velkoměstský hipster nasedne do elektroauta značky Tesla, jehož cena začíná na 78 tisících eur (dva miliony korun), a jede na venkov za farmářem nabízejícím biopotraviny. Jenže farmář je do města vozí dieselovou dodávkou.

Je to pro onoho farmáře otázka postojové volby? Či otázka ekonomického přežití? Nenajde-li levice pro tyto lidi pochopení, skončí jako Marie Antoinetta, která se při protestech kvůli chlebu zeptala: Tak proč nejedí koláče?