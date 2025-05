Doba se mění. Francouzští generálové se postavili proti Macronovi, jde o Ukrajinu

Ve Francii se dlouho tradovalo, že její armáda je tzv. Velká němá, tedy že má být přísně politicky neutrální a že její příslušníci se vůbec nemají vyjadřovat k politickým námětům. Jenomže doba se rychle mění.

Před čtyřmi lety se stalo, že vojáci, kteří už byli ve výslužbě, zveřejnili dva otevřené dopisy, v nichž kritizovali prezidenta Emmanuela Macrona a jeho ministry za slabošský přístup k výtržnostem a násilnostem přistěhovalců. Dokonce je označili za zbabělce, kteří se bojí zasáhnout proti „zdivočelým násilnickým hordám“ na předměstích velkých francouzských měst. Varovali, že země se ocitla na prahu občanské války a že pokud k něčemu takovému dojde, oni zasáhnou v zájmu obrany hodnot francouzské republiky.

Generalita v odporu

A letošní květen přinesl další zásadní protest, tentokrát jde o Ukrajinu. Kritika je znovu namířena proti prezidentovi a jeho klíčovým ministrům zahraničí, obrany a financí. Je vyjádřena v návrhu tzv. Občanské rezoluce, kterou podepsala dlouhá řada vojáků ve výslužbě. Jsou mezi nimi i dva armádní generálové, několik sborových, divizních a brigádních generálů, spousta vyšších i nižších důstojníků, praporčíků a rotmistrů. Tento text už byl jako petice předložen celému národu. Prvních signatářů je celkem 68, ale už získali přes 20 tisíc podpisů z řad francouzské veřejnosti.

Občanská rezoluce kritizuje smlouvu, kterou loni podepsal prezident Macron se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a v níž se zavazuje, že Francie poskytne Ukrajině 3 miliardy eur pro potřeby její obrany a zároveň s tím dlouhodobý bojový výcvik ukrajinských ozbrojených sil. Podle francouzských vojáků je takový postup v rozporu se zákoníkem o obraně, konkrétně s článkem L 4111-1, který stanovuje, že „armáda Francouzské republiky má sloužit lidu své země a jejím posláním je připravovat a zajišťovat obranu vlasti a nejvyšších národních zájmů.“

Copak my s Ruskem válčíme?

Francouzští vojáci smlouvu s Ukrajinou kritizují ve dvou rovinách. Ta první je procedurální: připomínají smlouvu o pomoci Nové Guineji, kde šlo o mnohem menší peníze, ale i tak musela projít hlasováním v Národním shromáždění, a to na základě ústavního článku č. 531. Naproti tomu smlouva s Ukrajinou takovou procedurou neprošla. A druhý, ještě závažnější argument říká, že jde o pomoc v boji proti Ruské federaci, přičemž Francie s touto zemí není ve válečném stavu.

Na základě dvou výše zmíněných argumentů pak vojáci připomínají článek 411-3 trestního zákoníku, který říká, že „poskytnutí vojenského materiálu a zařízení cizí zemi nebo cizí organizaci se trestá pokutou 450 tisíc eur a rozsudkem 30 let vězení.“ Bývalé šarže tedy břitce upozorňují, že ve hře je opravdu hodně.

Dále prezidentu Macronovi vyčítají, že na mezinárodních jednáních a ve světových sdělovacích prostředcích nabízí francouzské jaderné záruky novým členským zemím NATO, ale přitom tuto iniciativu s nikým nekonzultoval. Uvádějí, že na takovou dalekosáhlou iniciativu nemá mandát poslanců a senátorů své země, že postupuje zcela sólově. Hodnotí to jako další důkaz jeho izolovanosti na špici výkonné moci, která pak může Francii přivést do vážných problémů.

Kritická stanoviska francouzských vojáků, kteří se označují jako „bývalí vojáci a občané“, vyúsťují v požadavek, aby se účast francouzských vojáků na válce na Ukrajině a stejně tak Macronovy nabídky francouzského jaderného odstrašování začaly neprodleně a zevrubně projednávat na parlamentní půdě. A co konkrétně Občanská rezoluce požaduje?

Macron není de Gaulle

Její autoři žádají, aby byly, v souladu s příslušnými články francouzské ústavy a Deklarace lidských a občanských práv, zveřejněny všechny důležité informace o působení francouzských vojáků na Ukrajině po roce 2022. Dále volají po tom, aby se neprodleně zahájila celospolečenská debata o tomto důležitém námětu, zejména pak o konkrétním obsahu smlouvy, kterou v únoru roku 2024 podepsal prezident Macron. A jejich závěrečným požadavkem je, aby nad tímto procesem byla co nejdříve nastolena náležitá parlamentní kontrola.

Současný protest francouzských vojáků ukazuje, že vojáci této země už nechtějí být onou „Velkou němou“. Když jsou ve hře velké sázky, chtějí vyjadřovat svá stanoviska, byť v „první linii boje“ jsou ti, kteří už neslouží.

Zadruhé, jde o krizi režimu osobní moci, který byl v zemi zaveden v roce 1958 na míru tehdejší gigantické osobnosti generála Charlese de Gaulla. Jenomže to byla jiná doba ve srovnání s dneškem a v čele Francie stála jiná osobnost, než je současný prezident. To je přesně to, co autoři rezoluce nazývají slovy „izolovaná výkonná moc“. Prostě když dva dělají totéž, není to totéž.

Za třetí jde o krizi současného prezidenta Macrona. Ten už toho prohrál hodně ve vnitřní politice, naposledy loňské předčasné parlamentní volby, které zbrkle vyhlásil těsně před konáním olympijských her. Pak mu jeho nejbližší poradci museli nařídit, aby na pár týdnů přestal mluvit na veřejnosti. Jenomže on se z neúspěchu oklepal a o to více se pak vrhl na zahraniční politiku. Pronesl řadu zajímavých a krásně napsaných projevů. Těm se zatleskalo, ale jinak byl jejich dopad na mezinárodní politiku v podstatě nulový. Navíc chtěl vyniknout jako moderátor velkých mezinárodních sporů, například se nabízel jako zprostředkovatel mezi USA a Íránem. Jenomže nikdo na tuto jeho iniciativu ani neodpověděl, byl to typický výkřik do tmy.

Co říká vox populi

A tak Macronovi zbyl poslední námět – válka Ukrajiny s Ruskou federací. Přichází s novými iniciativami, z nichž některé byly projednávány a také zavrhovány už dávno v 80. letech. Ale on si zřejmě myslí, že něco takového si pamatuje už moc málo lidí, a tak politické ležáky označuje za nabídku dne. V tomto směru mu tedy iniciativa vojáků – slovy nesmrtelné hlášky z filmu „Vesničko má, středisková“ – nastavuje zrcadlo.

Velmi důležité je, že návrh Občanské rezoluce plně podpořil senátor Alain Houpert, zvolený za pravicovou stranu Republikáni. Ten už prosazuje rezoluci na program jednání horní parlamentní komory. Odvolává se na průzkum veřejného mínění, podle kterého se plných 87 procent dotázaných Francouzů staví proti válce na Ukrajině. Proto se rozhodl „naslouchat hlasu občanů“ a upozornit na to, jak současný prezident porušuje zásadu vyváženosti mezi legislativní a výkonnou mocí, čímž si uzurpuje něco, co mu nepatří. Francie má tedy před sebou další stupňování politického napětí.