Všichni proti Macronovi. Jak vidí šance jednotlivých kandidátů arabista žijící ve Francii?

Vyloučit překvapení ovšem nelze. Francie má z nepříliš staré historie zkušenost, že spoléhat se na předvolební odhady se nemusí vyplatit. V roce 2002 vypadl ze hry už v prvním kole jasný favorit do kola druhého Lionel Jospin. Jeho voliči se příliš spoléhali na to, že rozhodující klání dvojice socialisty Jospina a pravicového republikána Chiraka nemá žádný z dalších kandidátů šanci změnit a nad prvním kolem mávli rukou. Ani je tehdy nenapadlo, že by Jospina mohl zastavit kandidát krajní pravice Jean-Marie Le Pen, což se také stalo.